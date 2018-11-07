Что имеем, не храним, потерявши — плачем
Министерство обороны РФ окончательно решило судьбу Центрального музея ВВС в Монино. 15 октября 2018 года министр обороны С. К. Шойгу утвердил «Дорожную карту обустройства и развития Центрального музея ВВС», где чёрным по белому прописано о переносе всего музея в парк «Патриот».
Вроде бы все прекрасно, кабы не одно «но»: большинство экспонатов музея прибыли в него своим ходом, но после прибытия никакого должного обслуживания не имели на протяжении уже десятков лет.
С перемещением относительно небольших экспонатов особых проблем нет, но в Монино стоят Ту-144, В-12, Ан-10, стратегические бомбардировщики Туполева и Мясищева, пассажирские самолеты с 1950-х годов и до наших дней и так далее. Транспортировка данных самолетов с учётом их массогабаритных характеристик и отсутствия должного обслуживания, по сути, нереальна и влечет за собой огромный риск потери уникальных экспонатов, которые одномоментно могут превратиться в груду металлолома.
Это не голословные утверждения. Есть соответствующие ответы на запросы от КБ Сухого, Ильюшина, Мясищева. Впрочем, по-видимому, господам военным чиновникам из МО РФ все нипочем: сказано таскать «люминий», значит, «люминий». А кому не нравится, тот будет таскать «чугуний».
Народная мудрость гласит: один переезд равен двум пожарам. Зачем все это? Что мешает открыть в «Патриоте» филиал Центрального музея ВВС и смонтировать там экспозицию из относительно небольших самолетов и вертолетов и не пускать под нож уникальные Т-4, В-12, М-50, 3МД, Ту-144?
На четвертый квартал 2018 года уже запланирована транспортировка 18 экспонатов из Монино, а к 2020 году, согласно утвержденному документу, экспозиция в Монино будет ликвидирована.
Если находят весьма немаленькие денежные средства на обустройство «Патриота», то что мешает перенаправить толику этих средств на обустройство площадки в Монино? Почему, чтобы построить что-нибудь новое, нам нужно обязательно сломать до основания старое? Почему такое отношение к истории?
Вроде бы все прекрасно, кабы не одно «но»: большинство экспонатов музея прибыли в него своим ходом, но после прибытия никакого должного обслуживания не имели на протяжении уже десятков лет.
С перемещением относительно небольших экспонатов особых проблем нет, но в Монино стоят Ту-144, В-12, Ан-10, стратегические бомбардировщики Туполева и Мясищева, пассажирские самолеты с 1950-х годов и до наших дней и так далее. Транспортировка данных самолетов с учётом их массогабаритных характеристик и отсутствия должного обслуживания, по сути, нереальна и влечет за собой огромный риск потери уникальных экспонатов, которые одномоментно могут превратиться в груду металлолома.
Это не голословные утверждения. Есть соответствующие ответы на запросы от КБ Сухого, Ильюшина, Мясищева. Впрочем, по-видимому, господам военным чиновникам из МО РФ все нипочем: сказано таскать «люминий», значит, «люминий». А кому не нравится, тот будет таскать «чугуний».
Народная мудрость гласит: один переезд равен двум пожарам. Зачем все это? Что мешает открыть в «Патриоте» филиал Центрального музея ВВС и смонтировать там экспозицию из относительно небольших самолетов и вертолетов и не пускать под нож уникальные Т-4, В-12, М-50, 3МД, Ту-144?
На четвертый квартал 2018 года уже запланирована транспортировка 18 экспонатов из Монино, а к 2020 году, согласно утвержденному документу, экспозиция в Монино будет ликвидирована.
Если находят весьма немаленькие денежные средства на обустройство «Патриота», то что мешает перенаправить толику этих средств на обустройство площадки в Монино? Почему, чтобы построить что-нибудь новое, нам нужно обязательно сломать до основания старое? Почему такое отношение к истории?
- Автор:
- faiver (Андрей)
- Использованы фотографии:
- topwar.ru