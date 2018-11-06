Вся правда о росте цен на бензин в России

После того как цены на бензин взлетели в нашей стране, сразу же стали искать виновных. Так, российское правительство во главе с премьером Медведевым во всём обвинило нефтяные компании, которые якобы захотели подзаработать в условиях рыночной экономики. Российский же президент вообще никак не прокомментировал эту ситуацию.По мнению Андрея Угланова, народом просто манипулируют, а в верхах засели либо бандиты, которые грабят свою страну и её простых граждан без зазрения совести, либо дилетанты, которые так запустили проблему в энергетической отрасли, что не могут дать вразумительных ответов на вопрос, что происходит.Авторы программы решили обратиться за помощью к "нефтяным" экспертам, которые и раскрыли всю правду о положении дел в энергетической отрасли и, в частности, в плане ценовой бензиновой политики, которая сложилась в России.Могут ли цены на бензин вырасти до 120 рублей за литр? Почему бензин в Соединённых Штатах дешевле, чем у нас? И почему когда мировые цены на нефть падают, в России цены на бензин, наоборот, растут даже при падении курса доллара? Есть ли выход из этого кризиса? Смотрите выпуск «О бензиновой панике: кто главный вор?» на YouTube-канале «За углом»: