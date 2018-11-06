Никак не научимся "правильно" понимать слова чиновников?

Публикуемые фразы: «молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности» вырваны из общего содержания встречи и контекста разговора.

Это доказано на моём собственном примере, когда в 15 лет я стала Олимпийской чемпионкой, в чём несомненно заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд.

Приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство.