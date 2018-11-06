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Никак не научимся "правильно" понимать слова чиновников?

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Взорвавшая информационное пространство России свердловская чиновница, заявившая о том, что государство молодёжи ничего не должно и рожать не просило, решила попросить извинений в своеобразной форме. Ольга Глацких продолжает заявлять, что её слова вообще исказили, вырвав из контекста.

Никак не научимся "правильно" понимать слова чиновников?



Глава регионального департамента молодёжной политики Ольга Глацких, являющаяся олимпийской чемпионкой, в интервью свердловскому изданию «Облгазета» заявила, что своими словами пыталась мотивировать современную молодёжь.

Глацких для упомянутого издания:
Публикуемые фразы: «молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности» вырваны из общего содержания встречи и контекста разговора.


По словам Глацких, она попыталась объяснить молодёжи, что не только государство, но также сами молодые люди и их родители должны активно заботиться о будущем.

Чиновница:
Это доказано на моём собственном примере, когда в 15 лет я стала Олимпийской чемпионкой, в чём несомненно заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд.


Далее Глацких заявила, что признаёт «возможную излишнюю прямолинейность» своей мысли о том, что «государство молодёжи ничего не должно».

Чиновница правительства Свердловской области:
Приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство.


В декларации члена партии "Единая Россия" указано, что её годовой доход составляет 1,5 млн рублей.
Награды Ольги Глацких (помимо медалей ОИ и чемпионатов России, Европы и мира): Орден Дружбы (2006), Золотая медаль Петра Великого «За трудовую доблесть» (2004), «За самоотверженный труд на благо России» (2004), Орден Петра Великого I степени – за высокие спортивные результаты, показанные на XXVIII Олимпийских играх 2004 года в Афинах (2006).

Высказывание Ольги Глацких, которая хотя и принесла извинения, но весьма своеобразно, продолжает вызывать негативную реакцию в обществе. И причина даже не столько в "отдельно взятой" чиновнице, сколько в тенденции. Одна утверждает, что народ неплохо мог бы жить и на 3,5 тысячи рублей, покупая "макарошки", другая заявляет, что государство в стране никому ничего не должно, третий рассказывает о невероятном росте зарплат у населения. В конечном итоге выясняется, что люди "неверно истолковывают слова чиновников, вырывая их из контекста".

Если люди, призванные заниматься вопросами молодёжной политики, позволяют себе такой тон, который себе позволила 29-летняя г-жа из Екатеринбурга, то сложно вообще что-либо говорить об успешности реализации единой (общегосударственной) программы по развитию молодёжи и поддержке юношества.
Использованы фотографии:
сайт "Единой России"
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