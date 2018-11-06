ВМС США показали кадры перехвата своего EP-3 российским Су-27
Пятого ноября российский истребитель Су-27 совершил «небезопасный маневр» вблизи самолета EP-3 Aries, поставив под угрозу жизни американских пилотов, выполнявших задачи над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.
По данным пресс-службы, Су-27 вначале пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского разведчика, после чего экипаж EP-3 сообщил о турбулентности. Затем российский истребитель вернулся, сблизился с EP-3 и «с применением форсажа отклонился». Второе «взаимодействие» вызвало вибрации в американской машине.
В релизе утверждается, что продолжительность перехвата в общей сложности составила 25 минут.
Командование Шестого флота назвало действия российских летчиков «безответственными», поставившими под угрозу жизни американских военнослужащих, и выразило надежду, что россияне в дальнейшем будут вести себя «в соответствии с международными стандартами», разработанных именно для того, чтобы предотвращать инциденты в международном воздушном пространстве.
В пресс-службе добавили, что американский самолет не провоцировал российскую сторону, поскольку его полет проходил в строгом соответствии с международным правом.
Позднее Минобороны РФ пояснило, что Су-27 был поднят в понедельник около 10 часов дня после обнаружения дежурными средствами контроля неопознанной воздушной цели, двигавшейся над нейтральными водами Черного моря.
Согласно информации ведомства, истребитель приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет-разведчик ЕР-3Е Aries ВМС США.
После идентификации самолета экипаж Су-27 «сопровождал его, не допуская нарушения границы РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности», добавили в Минобороны.
По данным пресс-службы, Су-27 вначале пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского разведчика, после чего экипаж EP-3 сообщил о турбулентности. Затем российский истребитель вернулся, сблизился с EP-3 и «с применением форсажа отклонился». Второе «взаимодействие» вызвало вибрации в американской машине.
В релизе утверждается, что продолжительность перехвата в общей сложности составила 25 минут.
Командование Шестого флота назвало действия российских летчиков «безответственными», поставившими под угрозу жизни американских военнослужащих, и выразило надежду, что россияне в дальнейшем будут вести себя «в соответствии с международными стандартами», разработанных именно для того, чтобы предотвращать инциденты в международном воздушном пространстве.
В пресс-службе добавили, что американский самолет не провоцировал российскую сторону, поскольку его полет проходил в строгом соответствии с международным правом.
Позднее Минобороны РФ пояснило, что Су-27 был поднят в понедельник около 10 часов дня после обнаружения дежурными средствами контроля неопознанной воздушной цели, двигавшейся над нейтральными водами Черного моря.
Согласно информации ведомства, истребитель приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет-разведчик ЕР-3Е Aries ВМС США.
После идентификации самолета экипаж Су-27 «сопровождал его, не допуская нарушения границы РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности», добавили в Минобороны.
- Использованы фотографии:
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