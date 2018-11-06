95-летнего охранника концлагеря судит палата по делам несовершеннолетних ФРГ
В польских СМИ сообщается о начале судебного процесса в отношении бывшего охранника (надзирателя) нацистского концлагеря Штуттхоф (открыт в 1939 году восточнее Гданьска). Речь идёт о 95-летнем Йоханне Р. (его фамилия не называется). Газета Rzeczpospolita публикует материал, в котором говорится, что судебный процесс должен начаться в ближайшее время в немецком Мюнстере. Йоханну Р. инкриминируется участие в массовых убийствах заключённых лагеря Штуттхоф.
Польские журналисты обратили особое внимание на несколько деталей. Деталь первая – суд начинается после обращения евреев – бывших узников нацистского концлагеря, ныне проживающих в США. Они направили обращение в адвокатскую контору Дюссельдорфа с просьбой уточнить данные о том, что бывший охранник Штуттхофа жив и до сих пор не привлекался к ответственности. Юристы из Германии уточнили данные, выяснив, что Йоханн Р. действительно не подвергался уголовному преследованию. И такой факт вызвал возмущение не только в среде бывших узников концлагеря, но и в среде польских журналистов, теперь решивших освещать судебный процесс. Возмущение связано ещё и с тем, почему Польша до сих пор сама не передала данные обо всех нацистских преступниках для осуществления правосудия. Или передавала, но на них не среагировали в Германии?
Деталь вторая – уголовное дело будет рассматривать судебная палата по делам несовершеннолетних. Объяснение выглядит следующим образом: Йоханн Р. Начинал прохождение службы в концлагере Штуттхоф, когда ему ещё не исполнилось 19 лет. Теперь журналисты пытаются выяснить, насколько этот факт в конечном итоге позволит смягчить приговор нацистскому преступнику. При этом обращается внимание на то, что именно Польша может дать ответ на то, сколько именно лет было Р. в момент его поступления на службу в лагерь.
Адвокаты отмечают, что наказание может быть предельно мягким, так как в Германии действует законодательная норма, согласно которой бывшие эсэсовцы имеют право на заявление о том, что они «не знали о совершении в лагере преступлений против человечества». Этой нормой активно пользуются адвокаты тех, кого отправляли на службу в нацистские лагеря смерти до достижения 21-летия.
На судебный процесс могут прибыть и бывшие узники концлагеря, чтобы представить свои сведения о причастности подсудимого к совершению преступлений.
Польские журналисты обратили особое внимание на несколько деталей. Деталь первая – суд начинается после обращения евреев – бывших узников нацистского концлагеря, ныне проживающих в США. Они направили обращение в адвокатскую контору Дюссельдорфа с просьбой уточнить данные о том, что бывший охранник Штуттхофа жив и до сих пор не привлекался к ответственности. Юристы из Германии уточнили данные, выяснив, что Йоханн Р. действительно не подвергался уголовному преследованию. И такой факт вызвал возмущение не только в среде бывших узников концлагеря, но и в среде польских журналистов, теперь решивших освещать судебный процесс. Возмущение связано ещё и с тем, почему Польша до сих пор сама не передала данные обо всех нацистских преступниках для осуществления правосудия. Или передавала, но на них не среагировали в Германии?
Деталь вторая – уголовное дело будет рассматривать судебная палата по делам несовершеннолетних. Объяснение выглядит следующим образом: Йоханн Р. Начинал прохождение службы в концлагере Штуттхоф, когда ему ещё не исполнилось 19 лет. Теперь журналисты пытаются выяснить, насколько этот факт в конечном итоге позволит смягчить приговор нацистскому преступнику. При этом обращается внимание на то, что именно Польша может дать ответ на то, сколько именно лет было Р. в момент его поступления на службу в лагерь.
Адвокаты отмечают, что наказание может быть предельно мягким, так как в Германии действует законодательная норма, согласно которой бывшие эсэсовцы имеют право на заявление о том, что они «не знали о совершении в лагере преступлений против человечества». Этой нормой активно пользуются адвокаты тех, кого отправляли на службу в нацистские лагеря смерти до достижения 21-летия.
На судебный процесс могут прибыть и бывшие узники концлагеря, чтобы представить свои сведения о причастности подсудимого к совершению преступлений.
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- Википедия