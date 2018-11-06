Пентагон: в России много проблем, она скоро «выдохнется»
Россия к 2035 году вряд ли сможет представлять для США такую же угрозу как сегодня, поскольку у нее не хватит сил на длительное поддержание своего потенциала, передает РИА Новости заявление главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.
Когда Пентагон говорит о периоде 2025-2035 годов, он имеет в виду ориентир, когда ВС США смогут добиться больших возможностей, чем Китай и Россия, которая едва ли сможет поддерживать свой потенциал на сегодняшнем уровне, пояснил Данфорд, выступая в университете Дьюка.
По его словам, в России снижаются как демографические, так и экономические показатели. И к указанному рубежу Китай будет представлять гораздо большую опасность, чем Россия.
У Китая несравненно больше возможностей для наращивания военной и экономической мощности, отметил генерал
За последнее время в КНР многое сделано, и там продолжают наращивать военный потенциал. «Думаю, что следующие 20-30 лет мы будем смотреть на Пекин как на угрозу, на которую необходимо ориентироваться», – добавил он.
Ранее глава Пентагона Мэттис назвал первостепенной угрозой для США российские ядерные вооружения. В одобренной Вашингтоном ядерной стратегии большое внимание уделено модернизации элементов «ядерной триады» Соединенных Штатов, а также разработке ядерных зарядов малой мощности, которые предполагается разместить на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках.
Когда Пентагон говорит о периоде 2025-2035 годов, он имеет в виду ориентир, когда ВС США смогут добиться больших возможностей, чем Китай и Россия, которая едва ли сможет поддерживать свой потенциал на сегодняшнем уровне, пояснил Данфорд, выступая в университете Дьюка.
По его словам, в России снижаются как демографические, так и экономические показатели. И к указанному рубежу Китай будет представлять гораздо большую опасность, чем Россия.
У Китая несравненно больше возможностей для наращивания военной и экономической мощности, отметил генерал
За последнее время в КНР многое сделано, и там продолжают наращивать военный потенциал. «Думаю, что следующие 20-30 лет мы будем смотреть на Пекин как на угрозу, на которую необходимо ориентироваться», – добавил он.
Ранее глава Пентагона Мэттис назвал первостепенной угрозой для США российские ядерные вооружения. В одобренной Вашингтоном ядерной стратегии большое внимание уделено модернизации элементов «ядерной триады» Соединенных Штатов, а также разработке ядерных зарядов малой мощности, которые предполагается разместить на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках.
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