В США рассказали об успехах России в области РЭБ
У россиян всё лучше получается обезвреживать вражеские беспилотники, и это может иметь серьезные последствия для США, поскольку американские военные возлагают на них большие надежды, пишет американский эксперт Дэвид Акс в своей статье для издания The National Interest.
В качестве примера он приводит учение в Ленинградской области, в ходе которого комплексы РЭБ «Силок» отработали противодействие БЛА условного противника. Этот наземный комплекс, по данным автора, был впервые представлен в октябре прошлого года.
Американские беспилотники благодаря лучшим в мире датчикам и программному обеспечению становятся всё более совершенными, в том числе более автономными. Однако у них имеется одна слабость – необходимость поддержания связи с базой, хотя бы для того, чтобы отправить полученную информацию. Россия использует эту «слабость» для перехвата БЛА. Еще в 2011 году иранским военным с помощью российского комплекса «Автобаза» удалось посадить беспилотник ВВС США RQ-170, пишет эксперт.
Он также напоминает о полученном россиянами опыте в Сирии, где при помощи средств РЭБ им удалось обезвредить десятки дронов, запущенных боевиками.
Летом 2018 года сообщалось, что в Центральный военный округ поступили первые комплексы РЭБ «Силок», предназначенные для борьбы с БЛА. Аппаратура комплекса способна в автоматическом режиме обнаруживать дроны, определять их координаты и на различных диапазонах частот подавлять каналы управления, связи и телеметрии. Разработчиком комплекса является компания «Созвездие».
В качестве примера он приводит учение в Ленинградской области, в ходе которого комплексы РЭБ «Силок» отработали противодействие БЛА условного противника. Этот наземный комплекс, по данным автора, был впервые представлен в октябре прошлого года.
Американские беспилотники благодаря лучшим в мире датчикам и программному обеспечению становятся всё более совершенными, в том числе более автономными. Однако у них имеется одна слабость – необходимость поддержания связи с базой, хотя бы для того, чтобы отправить полученную информацию. Россия использует эту «слабость» для перехвата БЛА. Еще в 2011 году иранским военным с помощью российского комплекса «Автобаза» удалось посадить беспилотник ВВС США RQ-170, пишет эксперт.
Он также напоминает о полученном россиянами опыте в Сирии, где при помощи средств РЭБ им удалось обезвредить десятки дронов, запущенных боевиками.
Летом 2018 года сообщалось, что в Центральный военный округ поступили первые комплексы РЭБ «Силок», предназначенные для борьбы с БЛА. Аппаратура комплекса способна в автоматическом режиме обнаруживать дроны, определять их координаты и на различных диапазонах частот подавлять каналы управления, связи и телеметрии. Разработчиком комплекса является компания «Созвездие».
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- Минобороны РФ