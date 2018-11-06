Россия и Китай заключили ещё три оружейных контракта
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Китаем и готова к заключению новых контрактов, заявил в рамках Авиакосмического салона Airshow China-2018, проходящего в Чжухае с 6 по 11 ноября, руководитель делегации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") Виктор Кладов, передает РИА Новости.
В своем интервью изданию Кладов в частности заявил, что Москва и Пекин вели и будут вести активное сотрудничество во всех сферах ВТС, и на земле, на воде, и конечно же в воздухе. По словам руководителя делегации, российская и китайская стороны недавно договорились о новых поставках российского оружия. Помимо уже имеющихся контрактов на поставку ЗРС С-400 и самолетов Су-35, Россия и Китай заключили еще три оружейных договора. При этом он не стал раскрывать подробности контрактов и обозначать в какой сфере они заключены.
Как пояснил Кладов, введенные Вашингтоном санкции против КНР из-за покупки российских С-400 и Су-35, не смогли заставить Пекин разорвать сотрудничество с Москвой. В Китае наоборот посчитали, что только углублением российско-китайского сотрудничества можно противостоять американскому давлению.
Между тем появилась информация, что помимо заключенных с Китаем договоров, Россия заключила контракт с Мьянмой на поставку еще 6 учебно-боевых самолетов Як-130 к уже поставленным ранее 10 машинам.
В своем интервью изданию Кладов в частности заявил, что Москва и Пекин вели и будут вести активное сотрудничество во всех сферах ВТС, и на земле, на воде, и конечно же в воздухе. По словам руководителя делегации, российская и китайская стороны недавно договорились о новых поставках российского оружия. Помимо уже имеющихся контрактов на поставку ЗРС С-400 и самолетов Су-35, Россия и Китай заключили еще три оружейных договора. При этом он не стал раскрывать подробности контрактов и обозначать в какой сфере они заключены.
Как пояснил Кладов, введенные Вашингтоном санкции против КНР из-за покупки российских С-400 и Су-35, не смогли заставить Пекин разорвать сотрудничество с Москвой. В Китае наоборот посчитали, что только углублением российско-китайского сотрудничества можно противостоять американскому давлению.
Между тем появилась информация, что помимо заключенных с Китаем договоров, Россия заключила контракт с Мьянмой на поставку еще 6 учебно-боевых самолетов Як-130 к уже поставленным ранее 10 машинам.
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- Рособоронэкспорт