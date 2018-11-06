СМИ: Отменить парижские переговоры Путина и Трампа попросил Макрон

Макрон не хочет, чтобы своим масштабом и значимостью переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Париже затмили значимость мероприятия, которое пройдёт 11 ноября.

В СМИ появились подтверждения информации, пришедшей сегодня из Вашингтона, по поводу того, что Трамп не будет проводить полноформатную встречу в Париже с Владимиром Путиным. Так, в газете «Коммерсант» со ссылкой на неназванные европейские источники заявлено, что инициатива по поводу отказа президентов России и США от полноформатного диалога в столице Франции исходит якобы от французского президента Эммануэля Макрона.Аргументация представлена следующим образом:Речь идёт о праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны. В Париже в этот день встретятся главы государств, в 1914-1918 годах участвовавших в ПМВ. Путин и Трамп в числе приглашённых.Напомним, что несколько часов назад Трамп заявил, что «вероятно, не встретится с Владимиром Путиным в Париже». По словам Трампа, полновесные переговоры между ними могут пройти на очередном саммите G20, который на этот раз стартует в конце ноября в Аргентине.Если заявления о «рекомендациях» со стороны Макрона являются правдой, то Макрон явно пытается принять меры для того, чтобы в ходе мероприятий 11 ноября оказаться «главным» человеком на ожидаемой парижской встрече.