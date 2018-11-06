В Китае представлены танки с двумя люками, как у «Арматы»
На открывшейся во вторник в китайском Чжухае военной выставке большое внимание уделено технике сухопутных сил. В числе образцов техники замечены танки с двумя люками в корпусе, как у российского Т-14, пишет Российская газета.
На обозрение выставлены как новые машины, так и модернизированные образцы. Например, на одной из площадок разместили различные варианты танка Тип 59, имеющегося на вооружении многих стран мира.
Всего представлено около десятка машин различного назначения: от пожарных и инженерных до моделей, характеристики которых максимально приближены к ТТХ танков последнего поколения.
Можно наблюдать различную степень модернизации. Всё рассчитано на финансовые возможности потенциального зарубежного заказчика. Более продвинутые версии Тип 59 получили 125-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом, динамическую защиту, новую систему управления огнем с тепловизором, а также более мощный (800 л.с.) двигатель.
Масса танка увеличилась до 40 тонн, экипаж по-прежнему состоит из 4 человек.
Среди модернизированных машин наблюдатели заметили образцы, отличающихся от остальных наличием двух люков вместо одного. Многим это напомнило Т-14 «Армата». Однако, по мнению газеты, это, скорее всего, учебные танки, в которых радом с местом механика предусмотрено место для инструктора. Данное предположение подтверждается тем, что у одной из машин в башне виднеются смотровые окна, а у другой на башне отсутствуют какие-либо прицелы и смотровые приборы, пишет издание.
Ранее подобные учебные варианты уже были замечены в китайской армии. Речь идет о доработанных танках Тип 96.
На обозрение выставлены как новые машины, так и модернизированные образцы. Например, на одной из площадок разместили различные варианты танка Тип 59, имеющегося на вооружении многих стран мира.
Всего представлено около десятка машин различного назначения: от пожарных и инженерных до моделей, характеристики которых максимально приближены к ТТХ танков последнего поколения.
Можно наблюдать различную степень модернизации. Всё рассчитано на финансовые возможности потенциального зарубежного заказчика. Более продвинутые версии Тип 59 получили 125-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом, динамическую защиту, новую систему управления огнем с тепловизором, а также более мощный (800 л.с.) двигатель.
Масса танка увеличилась до 40 тонн, экипаж по-прежнему состоит из 4 человек.
Среди модернизированных машин наблюдатели заметили образцы, отличающихся от остальных наличием двух люков вместо одного. Многим это напомнило Т-14 «Армата». Однако, по мнению газеты, это, скорее всего, учебные танки, в которых радом с местом механика предусмотрено место для инструктора. Данное предположение подтверждается тем, что у одной из машин в башне виднеются смотровые окна, а у другой на башне отсутствуют какие-либо прицелы и смотровые приборы, пишет издание.
Ранее подобные учебные варианты уже были замечены в китайской армии. Речь идет о доработанных танках Тип 96.
- Использованы фотографии:
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