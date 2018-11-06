ФСБ в Татарстане накрыла "верхушку" группировки "Хизб ут-Тахрир"

На территории Татарстана в ходе операции ФСБ были задержаны главари ячеек запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает центр общественных связей ФСБ по Татарстану.Согласно сообщению ЦОС, сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, провели спецоперацию в Бугульминском и Азнакаевском районах Татарстана, в ходе которой удалось задержать главарей ячеек террористической организации. По полученной информации, задержанные действовали по указке кураторов, находящихся за границей. Главной задачей организация считала свержение законной власти и установление на территории России "всемирного халифата". С этой целью в ряды запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" вовлекались молодые люди преимущественно мусульманского вероисповедания для отправки за рубеж в качестве боевиков, а также для подготовки и проведения террористических актов на территории России.В ходе проведенных обысков у задержанных изъята запрещенная пропагандистская литература, отчеты по проделанной работе, средства связи и денежные средства, используемые для подготовки террористических актов.По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы, проводятся дополнительные оперативно-следственные действия.В октябре этого года сообщалось, что сотрудниками ФСБ на территории республики Татарстан были задержаны главарь российского крыла и некоторые лидеры региональных ячеек запрещённой в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".