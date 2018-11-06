Чиновница Ольга Глацких отстранена от должности

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев отстранил от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких на время проведения служебной проверки после высказывания чиновницы о том, что государство молодым людям "ничего не должно".В сообщении, распространенном пресс-службой губернатора Свердловской области говорится, что Евгений Кувайшев подписал распоряжение об отстранении от должности на время служебной проверки директора департамента молодежной политики области Ольги Глацких. Поводом для этого послужило заявление Глацких в Кировграде во время проведения "круглого стола", посвященного молодежной политике.Сам Кувайшев по этому поводу заявил, что ознакомился с записью высказываний Глацких и совершенно не согласен с ним. Он подчеркнул, что проблемы демографии, поддержка семьи, детей и молодежи являются приоритетом госработы, а область ежегодно направляет на эти нужды более 20 миллиардов рублей.Ранее Ольга Глацких извинилась за свое высказывание, но заявила, что слова "были вырваны из контекста". Напомним, что Глацких, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, заявила, что "государство ничего вам (молодежи - прим.) в принципе не должно, а должны ваши родители, так как это они вас рожали, а государство их рожать не просило"Глацких - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. Руководит департаментом молодёжной политики Свердловской области с 2016 года.