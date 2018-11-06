НАТО не готова ни к скоротечной, ни к затяжной войне с РФ
Заявления главы международного штаба Североатлантической организации генерала Яна Брукса свидетельствуют о том, силы альянса не готовы к полномасштабной войне с Россией, передает РИА Новости заявление своего дипломатического источника в Брюсселе.
Скоротечный же конфликт – это тоже область превосходства россиян. Неслучайно в РФ принято решение увеличить до 2019 года численность Воздушно-десантных войск до 72 тыс. военнослужащих, сказал собеседник издания.
К тому же, по его словам, россияне более мотивированы и лучше подготовлены, чем натовские 20-тысячные силы реагирования с их резервом в 30 тыс. человек.
Ранее генерал Брукс сообщил, что в случае конфликта с Россией союзники по НАТО столкнутся с большими проблемами, связанными с европейской логистикой. Для исправления ситуации, по его словам, необходимо увеличить пропускную способность морских портов, найти автодорожные и ж.д. магистрали, способные выдержать большой вес военной техники.
Напомним, в ЕС реализуется программа так называемого «военного Шенгена», идея о создании которого была выдвинута еще экс-командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом. Как заявлял генерал, военная техника НАТО должна перемещаться по Европе «так же быстро, как и мигранты», то есть, не дожидаясь получения от стран-союзников разрешения на переброску живой силы, вооружений, боеприпасов и другого военного имущества.
При этом дороги и мосты многих стран ЕС не рассчитаны на перевозку тяжелой военной техники. Также недостаточны высоки для этого тоннели, а ВПП на аэродромах не предназначены для приема и отправки военной авиации.
Скоротечный же конфликт – это тоже область превосходства россиян. Неслучайно в РФ принято решение увеличить до 2019 года численность Воздушно-десантных войск до 72 тыс. военнослужащих, сказал собеседник издания.
К тому же, по его словам, россияне более мотивированы и лучше подготовлены, чем натовские 20-тысячные силы реагирования с их резервом в 30 тыс. человек.
Ранее генерал Брукс сообщил, что в случае конфликта с Россией союзники по НАТО столкнутся с большими проблемами, связанными с европейской логистикой. Для исправления ситуации, по его словам, необходимо увеличить пропускную способность морских портов, найти автодорожные и ж.д. магистрали, способные выдержать большой вес военной техники.
Напомним, в ЕС реализуется программа так называемого «военного Шенгена», идея о создании которого была выдвинута еще экс-командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом. Как заявлял генерал, военная техника НАТО должна перемещаться по Европе «так же быстро, как и мигранты», то есть, не дожидаясь получения от стран-союзников разрешения на переброску живой силы, вооружений, боеприпасов и другого военного имущества.
При этом дороги и мосты многих стран ЕС не рассчитаны на перевозку тяжелой военной техники. Также недостаточны высоки для этого тоннели, а ВПП на аэродромах не предназначены для приема и отправки военной авиации.
- Использованы фотографии:
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