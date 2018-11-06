Блащак: Польша будет добиваться размещения военной базы США
Польские власти не оставляют попыток любым способом разместить на своей территории американскую военную базу на постоянной основе. Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак анонсировал новые переговоры по данному поводу с главой Пентагона Джеймсос Мэттисом, передает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Министр национальной обороны Польши Блащак заявил, что неделю назад уже провел переговоры по поводу размещения американской военной базы на территории Польши на постоянной основе с советником Дональда Трампа по национальной безопасности - Джоном Болтоном, и теперь планирует через неделю провести переговоры на эту же тему с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. По утверждению Блащака, размещение военной базы США в Польше - это вопрос национальной безопасности.
Кроме того Блащак заявил, что поднимет этот вопрос перед американскими парламентариями и надеется на положительное решение.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов".
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с группой американских аналитиков заявил, что в случае размещения в Польше американской военной базы или еще "каких-либо подвижек НАТО", Белоруссия предпримет шаги в усилении своей обороны более эффективным ракетным вооружением, в том числе и отечественным, разработки которого успешно ведутся в республике.
Министр национальной обороны Польши Блащак заявил, что неделю назад уже провел переговоры по поводу размещения американской военной базы на территории Польши на постоянной основе с советником Дональда Трампа по национальной безопасности - Джоном Болтоном, и теперь планирует через неделю провести переговоры на эту же тему с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. По утверждению Блащака, размещение военной базы США в Польше - это вопрос национальной безопасности.
Кроме того Блащак заявил, что поднимет этот вопрос перед американскими парламентариями и надеется на положительное решение.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов".
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с группой американских аналитиков заявил, что в случае размещения в Польше американской военной базы или еще "каких-либо подвижек НАТО", Белоруссия предпримет шаги в усилении своей обороны более эффективным ракетным вооружением, в том числе и отечественным, разработки которого успешно ведутся в республике.
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