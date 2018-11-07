Цены на бензин: управление вручную

Правительство России всё-таки сумело дожать нефтяников. Все заявления о свободном рынке и об отказе от ручного управления остаются в прошлом, а договорённости о замораживании цен распространяются на будущее. Пока до конца марта 2019 года. Таковы предварительные итоги заочного торга, начало которому было положено во время совещания с нефтяниками у вице-премьера Дмитрия Козака. Главное, что крупнейшие нефтяные компании дали согласие на предложение кабинета министров установить предельные цены на топливо для каждого региона.В свою очередь, со стороны антимонопольной службы (ФАС) сделано всё во избежание картельного сговора нефтяников, которым взамен практически гарантирован иммунитет от претензий налоговиков и той же ФАС за сдерживание цен. Уже к 7 ноября должен быть не только сформирован пакет мер по регулированию топливного рынка, но и подписано окончательное соглашение, а также согласован прейскурант, по которым бензин будет поставляться для реализации уже розничным продавцам – сетевым и независимым АЗС.При этом известно, что уже с 1 января запланировано повышение акцизов на бензин сразу в полтора раза, которое в правительстве предпочитают называть «индексацией в пределах инфляции». Словно у нас инфляция составляет не 4-6, а все 50 процентов. С учётом того, что акциз составляет немногим менее четверти конечной цены бензина на АЗС, речь может идти о её повышении примерно на 5-6 рублей за литр. Интересно, что примерно о таком же уровне роста цен, на 4-5 рублей, и просили нефтяники вице-премьера Козака на совещании в конце октября.Однако именно из-за трехмесячной отсрочки скачок цен на бензин может оказаться и куда более серьёзным. Такая «индексация», безусловно, поможет правительству сбалансировать бюджет, но после неё удерживать цены на уровне лета 2018 года вряд ли удастся дольше, чем три месяца. Ровно столько, на сколько и рассчитано ожидаемое соглашение с нефтяниками. Уже известна точка зрения Счетной палаты по поводу планируемого увеличения акциза на бензин в полтора раза. В главном контрольном органе страны считают, что это «может привести к резкому росту цен на топливо и потребовать дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, помимо предусмотренных в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли».Характерно, что профильный вице-премьер продолжает уверять всех, что и теперь нет речи о режиме ручного управления. «Мы не переходим к ручному управлению» топливным рынком, соглашение с нефтяниками о фиксации оптовых цен – вынужденная мера», — говорил Дмитрий Козак ещё в среду после совещания в правительстве. По его словам, в силе остаётся основная идея, которая сработала сначала в мае, а потом в конце лета – сдерживание цен за счёт наращивания дешёвых поставок топлива на внутренний рынок.Фактически же речь идёт о том, что в рознице никто цены диктовать действительно не будет, зафиксировать планируется только оптовые цены. Но, поскольку всё чаще идут разговоры о заморозке цен уже не в опте, а непосредственно на АЗС, это вызывает обоснованную тревогу не столько у нефтяных гигантов, сколько у розничных торговцев. Уже бьют тревогу многочисленные некоммерческие организации, включающие в себя представителей частного розничного сектора нефтепродуктообеспечения России. Там уже выразили недоумение по поводу предложения включить и их в договоренности о заморозке бензиновых цен.В Российском топливном союзе (объединяющем розничные компании топливного рынка) считают, что проблемы на топливном рынке России надо решать не временными договоренностями, которых, по мнению главы союза Евгения Аркуши, в условиях рынка вообще быть не должно. Необходимо создавать условия для добросовестной конкуренции и применять экономические рычаги, которые хорошо известны и неплохо использовались ранее.Почему от них отказываются сейчас, специалистам не совсем понятно, хотя это сильно напоминает попытку взять от коровы сразу и молоко, и мясо. Снижение акцизов, привязка курса рубля к цене нефти, повышение экспортных пошлин – вот те рычаги, которые способны сделать так, чтобы поставки топлива на внутренний рынок стали не менее привлекательными, чем экспорт. «Идеально было бы изначально реализовывать налоговый маневр в том виде, в котором он был задуман, — увеличение НДПИ, сопровождающееся снижением акцизов. Но этого, увы, не произошло», — считает Е. Аркуша.И всё же именно по фиксированным оптовым ценам будет обеспечиваться наполнение внутреннего рынка, куда теперь придётся поставлять как минимум на 3 процента топлива больше, чем сейчас. При этом, как сообщили в Российском топливном союзе, нефтяным компаниям уже дали понять, что за ними останется право продавать в розничные сети топливо по внебиржевым контрактам. Причём по ценам, которые дадут возможность розничным торговцам поддерживать необходимый уровень доходности.По сути, речь идёт о том, что в ряде регионов, где не слишком много сетевых АЗС, ползучее повышение цен всё же будет иметь место. И что-то заработать на этом смогут все – и крупная нефтянка, получающая пусть небольшую, но лазейку для слабо контролируемого сбыта, и независимые розничные продавцы. Это только одно из послаблений, которые нефтяники уже выторговали у исполнительной власти. Ведь, кроме этого, им ещё удалось отбиться и от запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.При этом в связи с необходимостью продавать всё больше бензина внутри страны экспортные поставки должны заметно снизиться и без существенного повышения пошлин. К тому же, похоже, теперь нет угрозы запрета на экспорт и для отдельно избранных компаний, заподозренных в нарушении достигнутых договорённостей. Часть ответственности за исполнение ляжет на самих нефтяников, которые должны вовремя информировать о необоснованных скачках цен.В аппарате вице-премьера Козака уже дали понять, что никакие крайние меры не будут применяться только до тех пор, пока будут выполняться соглашения. Однако если одна из компаний его нарушит, правительство повысит пошлины для всех. О том, что нефтяники должны нести солидарную ответственность, Дмитрий Козак в текущем году говорит просто с завидной регулярностью.