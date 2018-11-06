Депутат Госдумы о прожектах Киева по «возврату» Крыма: Украинские фантасты

Все многообразие бестолковых планов Киева по «возвращению» Крыма под своё крыло на днях ёмко прокомментировал депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Российский парламентарий назвал всех мечтателей из Рады «фантастами», уточнив при этом, что, к сожалению, они все ещё и душевнобольные.Ранее многократно сообщалось о различных завиральных прожектах украинских политиков и государственных мужей по стопроцентному «возврату» полуострова в украинскую вотчину. Сначала глава националистического движения «Братство» (запрещённая организация в РФ) Дмитрий Корчинский сделал заявление о том, что Украина сначала дождется кризиса в России, который вот-вот должен её накрыть, а потом силой отобьёт Крым и Донбасс, заодно взяв и Москву.А теперь к этому «хору отважных и безумных» присоединился экс-депутат Верховный рады Украины Святослав Пискун. Этот бывший «радовец» заявил, что пока ВСУ не могут отвоевать Крым боем, и что Киеву необходимо обратиться в международные судебные инстанции и отсудить у России возмещение материального «урона», нанесенного за этот период времени "без Крыма" украинской экономике. При этом Пискун добавил, что еще через три-четыре года крымчане сами обратно попросятся «домой» в состав незалежной.Депутат Шеремет точно заметил, что все украинские мечтатели-фантасты просто безумцы, так как такие бредни могут прийти в голову только сумасшедшему. Никто в здравом уме не смог бы дойти до идеи о том, что жители черноморского полуострова сами отменят результаты своего референдума 2014 года, уйдя из состава РФ снова в «державну Украину».Да и требовать компенсации за Крым, по мнению депутата ГД, Киев у Москвы не имеет физической возможности. В подтверждение своих комментариев Шеремет сказал, что полуостров и его население более двух десятилетий находились в украинском запустении, а сейчас в Крым вкладываются миллиарды государственных денег Российской Федерации, так что «реализовать как «захватнический» план Корчинского, так и «судебно-компенсационное» предложение Пискуна нереально ни в нынешних условиях, ни в перспективе.