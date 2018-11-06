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Последний этап госиспытаний МРК "Ураган" проекта 22800 пройдёт на Балтике

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" завершил этап государственных испытаний в акватории Белого моря и прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Последний этап госиспытаний МРК "Ураган" проекта 22800 пройдёт на Балтике



Как заявил представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, МРК "Ураган" провел на полигонах Белого моря ключевой этап государственных испытаний, в ходе которого успешно произвел ракетные пуски комплексом высокоточного оружия "Калибр" по морской и береговой мишеням. Кроме этого на корабле проверены системы жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. Проходящий госиспытания МРК показал высокую мореходность и управляемость в условиях северного мореходства.

Прибывшему на Балтику МРК "Ураган" предстоит пройти последний этап программы госиспытаний в условиях Балтийского моря, после чего до конца года он должен войти в состав ВМФ РФ. Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта.

Корабли проекта 22800 "Каракурт" предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-НК", кроме этого на корабле установлены одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М (начиная с третьего корабля - "Панцирь-М"), две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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