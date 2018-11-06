Последний этап госиспытаний МРК "Ураган" проекта 22800 пройдёт на Балтике
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" завершил этап государственных испытаний в акватории Белого моря и прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
Как заявил представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, МРК "Ураган" провел на полигонах Белого моря ключевой этап государственных испытаний, в ходе которого успешно произвел ракетные пуски комплексом высокоточного оружия "Калибр" по морской и береговой мишеням. Кроме этого на корабле проверены системы жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. Проходящий госиспытания МРК показал высокую мореходность и управляемость в условиях северного мореходства.
Прибывшему на Балтику МРК "Ураган" предстоит пройти последний этап программы госиспытаний в условиях Балтийского моря, после чего до конца года он должен войти в состав ВМФ РФ. Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта.
Корабли проекта 22800 "Каракурт" предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.
Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-НК", кроме этого на корабле установлены одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М (начиная с третьего корабля - "Панцирь-М"), две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.
Как заявил представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, МРК "Ураган" провел на полигонах Белого моря ключевой этап государственных испытаний, в ходе которого успешно произвел ракетные пуски комплексом высокоточного оружия "Калибр" по морской и береговой мишеням. Кроме этого на корабле проверены системы жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. Проходящий госиспытания МРК показал высокую мореходность и управляемость в условиях северного мореходства.
Прибывшему на Балтику МРК "Ураган" предстоит пройти последний этап программы госиспытаний в условиях Балтийского моря, после чего до конца года он должен войти в состав ВМФ РФ. Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта.
Корабли проекта 22800 "Каракурт" предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.
Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-НК", кроме этого на корабле установлены одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М (начиная с третьего корабля - "Панцирь-М"), две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.
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