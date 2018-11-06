Каракас пытается вернуть из Британии свое золото
Правительство Венесуэлы стремится вернуть из Банка Англии сове золото на сумму $550 млн., опасаясь, что оно может быть заблокировано новыми американскими санкциями, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, запасы твердой валюты в Венесуэле сократились, поскольку существующие финансовые санкции США фактически лишили правительство президента Николаса Мадуро возможности заимствований на международных рынках.
Кроме того, на прошлой неделе Дональд Трамп распорядился ввести новые санкции, которые должны заблокировать все международные сделки Каракаса с его золотым запасом. По словам американского президента, сделки с венесуэльским золотом направленны на обогащение коррумпированной верхушки этой латиноамериканской страны, а сама добыча наносит ущерб ее экологии.
В настоящее время правительство Мадуро пытается вернуть в Венесуэлу 14 тонн золота. В свою очередь Банк Англии, где хранятся слитки, хотел бы получить разъяснения, каким образом Каракас планирует распорядиться этим драгоценным металлом.
Кроме того, венесуэльские власти уже в течение двух месяцев не могут получить страховку, которая необходима для перевозки такого количества золота.
«Они всё еще пытаются найти страховое покрытие», – добавил собеседник.
Агентство напоминает, что за последние 5 лет размер ежегодной инфляция в Венесуэле составляет более 400%, в стране огромный дефицит товаров первой необходимости и лекарств. Ежегодно республику покидают до 5 тыс. человек. По данным ООН, в настоящее время за границей Венесуэлы находятся более 2,6 млн. ее граждан.
По данным агентства, запасы твердой валюты в Венесуэле сократились, поскольку существующие финансовые санкции США фактически лишили правительство президента Николаса Мадуро возможности заимствований на международных рынках.
Кроме того, на прошлой неделе Дональд Трамп распорядился ввести новые санкции, которые должны заблокировать все международные сделки Каракаса с его золотым запасом. По словам американского президента, сделки с венесуэльским золотом направленны на обогащение коррумпированной верхушки этой латиноамериканской страны, а сама добыча наносит ущерб ее экологии.
В настоящее время правительство Мадуро пытается вернуть в Венесуэлу 14 тонн золота. В свою очередь Банк Англии, где хранятся слитки, хотел бы получить разъяснения, каким образом Каракас планирует распорядиться этим драгоценным металлом.
Кроме того, венесуэльские власти уже в течение двух месяцев не могут получить страховку, которая необходима для перевозки такого количества золота.
«Они всё еще пытаются найти страховое покрытие», – добавил собеседник.
Агентство напоминает, что за последние 5 лет размер ежегодной инфляция в Венесуэле составляет более 400%, в стране огромный дефицит товаров первой необходимости и лекарств. Ежегодно республику покидают до 5 тыс. человек. По данным ООН, в настоящее время за границей Венесуэлы находятся более 2,6 млн. ее граждан.
- Использованы фотографии:
- РИА Новости / Сергей Гунеев