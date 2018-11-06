Лукашенко: Российских военных баз в Белоруссии не будет
Белорусский лидер Александр Лукашенко не видит необходимости в размещении российской военной базы на территории Белоруссии по причине способности республики обеспечить безопасность государства собственными силами. Об этом президент Белоруссии заявил на встрече с группой американских аналитиков в Минске, пишет БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что тема размещения российской военной базы в Белоруссии является надуманной, так как Минск находится в военно-политическом союзе с Москвой, и разницы здесь никакой нет, будет военная база или не будет. И то, что Россия до сих пор не разместила свою базу на территории Белоруссии говорит не о том, что белорусы независимые и суверенные, а лишь о том, что она здесь просто не нужна: вооруженные силы республики по военно-оборонительному плану с Россией самостоятельно выполняют функции, которые на них возложены.
При этом белорусский лидер добавил, что если бы армия Белоруссии не могла бы обеспечить безопасность государства, то он бы первым обратился к Москве с предложением разместить российские войска на белорусской земле. Он отметил, что любые войска, размещенные в Белоруссии "будут на чужой земле", тогда как "наша армия на своей".
В то же время Лукашенко заявил, что "категорически против" авиабазы РФ на территории Белоруссии, так как "в ней нет практической необходимости". По его словам в случае какого либо конфликта подлетное время самолетов с российских аэродромов составляет 3-5 минут, а размещенные на белорусской земле аэродромы будут находиться близко к границе и могут попасть под возможный удар противника.
Лукашенко заявил, что тема размещения российской военной базы в Белоруссии является надуманной, так как Минск находится в военно-политическом союзе с Москвой, и разницы здесь никакой нет, будет военная база или не будет. И то, что Россия до сих пор не разместила свою базу на территории Белоруссии говорит не о том, что белорусы независимые и суверенные, а лишь о том, что она здесь просто не нужна: вооруженные силы республики по военно-оборонительному плану с Россией самостоятельно выполняют функции, которые на них возложены.
При этом белорусский лидер добавил, что если бы армия Белоруссии не могла бы обеспечить безопасность государства, то он бы первым обратился к Москве с предложением разместить российские войска на белорусской земле. Он отметил, что любые войска, размещенные в Белоруссии "будут на чужой земле", тогда как "наша армия на своей".
В то же время Лукашенко заявил, что "категорически против" авиабазы РФ на территории Белоруссии, так как "в ней нет практической необходимости". По его словам в случае какого либо конфликта подлетное время самолетов с российских аэродромов составляет 3-5 минут, а размещенные на белорусской земле аэродромы будут находиться близко к границе и могут попасть под возможный удар противника.
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