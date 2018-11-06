Лукашенко: Российских военных баз в Белоруссии не будет

Белорусский лидер Александр Лукашенко не видит необходимости в размещении российской военной базы на территории Белоруссии по причине способности республики обеспечить безопасность государства собственными силами. Об этом президент Белоруссии заявил на встрече с группой американских аналитиков в Минске, пишет БЕЛТА.Лукашенко заявил, что тема размещения российской военной базы в Белоруссии является надуманной, так как Минск находится в военно-политическом союзе с Москвой, и разницы здесь никакой нет, будет военная база или не будет. И то, что Россия до сих пор не разместила свою базу на территории Белоруссии говорит не о том, что белорусы независимые и суверенные, а лишь о том, что она здесь просто не нужна: вооруженные силы республики по военно-оборонительному плану с Россией самостоятельно выполняют функции, которые на них возложены.При этом белорусский лидер добавил, что если бы армия Белоруссии не могла бы обеспечить безопасность государства, то он бы первым обратился к Москве с предложением разместить российские войска на белорусской земле. Он отметил, что любые войска, размещенные в Белоруссии "будут на чужой земле", тогда как "наша армия на своей".В то же время Лукашенко заявил, что "категорически против" авиабазы РФ на территории Белоруссии, так как "в ней нет практической необходимости". По его словам в случае какого либо конфликта подлетное время самолетов с российских аэродромов составляет 3-5 минут, а размещенные на белорусской земле аэродромы будут находиться близко к границе и могут попасть под возможный удар противника.