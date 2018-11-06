В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
В российском ОПК завершается разработка беспилотников, радиус действия которых позволит достичь любой точки континентальной Европы, при старте из Калининградской области, или до Канады, если их запуск выполнять с Чукотки, пишет газета Красная Звезда.
По данным газеты, с 2012 года в России сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации: сформировано около 40 частей и подразделений БПЛА, для оснащения которых поставлено более 1,8 тыс. современных аппаратов, способных вести разведку на глубину до 500 км. Беспилотники применяются также в интересах радиоэлектронной борьбы, средств связи и в составе разведывательно-огневых контуров.
При этом характеристики БПЛА постоянно улучшаются. Новые аппарата смогут выполнять задачи в радиусе до 3 тыс. км, говорится в материале.
Газета также напоминает, что в последние годы в вооруженных силах восстановлены ремонтные роты и ремонтные батальоны, позволяющие поддерживать исправность парка вооружений на уровне 94%. В сухопутных войсках этот показатель доведен да 98%.
Напомним, ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщал, что в России разрабатываются ударные беспилотные аппараты, которые будут применяться военными специалистами там, где невозможно использовать другие виды оружия.
Как отмечал эксперт в области БПЛА Денис Федутинов, в ближайшем будущем подразделения сухопутных войск могут рассчитывать на получение нескольких видов ударных беспилотников, в том числе мини-класса и тактического класса «Корсар».
По данным газеты, с 2012 года в России сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации: сформировано около 40 частей и подразделений БПЛА, для оснащения которых поставлено более 1,8 тыс. современных аппаратов, способных вести разведку на глубину до 500 км. Беспилотники применяются также в интересах радиоэлектронной борьбы, средств связи и в составе разведывательно-огневых контуров.
При этом характеристики БПЛА постоянно улучшаются. Новые аппарата смогут выполнять задачи в радиусе до 3 тыс. км, говорится в материале.
Газета также напоминает, что в последние годы в вооруженных силах восстановлены ремонтные роты и ремонтные батальоны, позволяющие поддерживать исправность парка вооружений на уровне 94%. В сухопутных войсках этот показатель доведен да 98%.
Напомним, ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщал, что в России разрабатываются ударные беспилотные аппараты, которые будут применяться военными специалистами там, где невозможно использовать другие виды оружия.
Как отмечал эксперт в области БПЛА Денис Федутинов, в ближайшем будущем подразделения сухопутных войск могут рассчитывать на получение нескольких видов ударных беспилотников, в том числе мини-класса и тактического класса «Корсар».
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