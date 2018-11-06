Макрон заявил о необходимости создания общеевропейской армии

С очередным предложением о создании Европой собственных вооруженных сил выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. О создании общеевропейской армии, которая должна действовать без вмешательства США, он заявил в эфире радиостанции Europa1, передает ТАСС.

По мнению Макрона Европа не в состоянии защитить европейцев, если только не создаст "подлинно общеевропейскую армию". При этом он заявил, что в первую очередь новая армия понадобится для "защиты от России", которая находится у европейских границ и которая может действовать угрожающе. Европе нужна такая армия, которая сможет действовать самостоятельно, не завися исключительно от США, добавил он.



Макрон подчеркнул, что общеевропейская армия потребуется Европе в будущем не только для защите от России, но и от США с Китаем. По его мнению Европа "окружена авторитарными государствами", которые активно перевооружаются и "активно вмешиваются в демократичную жизнь Европы".



Также Макрон упрекнул Соединенные Штаты в стремлении выйти из договора РСМД, после чего США подставляет под удар "всю территорию Европы".