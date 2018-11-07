Новое оружие или первый шаг к гиперзвуку? Проект High-speed Gliding Missile (Япония)
Согласно последним сообщениям японской прессы и официальных лиц, Сухопутные силы самообороны Японии намерены разработать новый комплекс управляемого вооружения, способный решать широкий круг боевых задач. Для борьбы с различными целями предлагается ракетный комплекс с рабочим названием High-speed Gliding Missile. Нынешние планы японского командования предусматривают, что готовые образцы этого типа поступят на вооружение в 2026 году, а в дальнейшем Силы самообороны получат оружие улучшенной модификации.
Первые сведения о возможности разработки перспективного ракетного комплекса с особыми возможностями для Сухопутных сил самообороны Японии появились несколько месяцев назад, но тогда новая разработка фигурировала лишь на уровне слухов. Ситуация с данными о новой системе вооружения изменилась в конце сентября, когда появились первые конкретные сообщения. Чуть позже, в октябре, японская пресса опубликовала достаточно подробные сведения о новом проекте. Стали известны примерный технический облик будущего ракетного комплекса, стоимость его разработки, сроки выполнения работ и т.д.
По данным японских официальных источников и средств массовой информации, работы по созданию нового ракетного вооружения уже начались. К разработке проекта привлечены несколько японских научных и промышленных организаций, но точный список участников программы пока не уточнялся. При этом отмечается любопытная особенность проекта. Новый ракетный комплекс может оказаться первым в послевоенной истории Японии образцом ракетного вооружения, разработанным полностью самостоятельно и без привлечения третьих стран.
Перспективный проект пока известен как HSGM или High-speed Gliding Missile – «Высокоскоростная планирующая ракета». Возможно, в дальнейшем будет введено новое обозначение, но и существующее название прекрасно отражает суть проекта, а также принципы работы перспективного оружия.
В публикациях прессы утверждается, что проект HSGM предусматривает строительство ракеты наземного базирования, несущей особое боевое оснащение. Предлагается строительство изделия, включающего ракету и скоростной планирующий летательный аппарат. Ракетная ступень должна оснащаться двигателями и отвечать за первоначальный разгон планера и его вывод на требуемую траекторию. Боевая ступень-планер, не имеющая собственной силовой установки, должна будет совершать безмоторный полет и атаковать назначенную цель.
Основная часть технических особенностей будущего ракетного комплекса пока не уточнялась. Вполне возможно, что некоторые черты технического облика все еще остаются неопределенными, и их предстоит сформировать в ближайшем будущем. Тем не менее, уже известны и опубликованы основные принципы построения комплекса, общая архитектура и методы его боевой работы.
Старт ракеты нового типа должен осуществляться с наземной пусковой установки. Вероятно, будет использоваться мобильный комплекс на самоходном шасси. При помощи ракетной ступени изделие должно подниматься на значительную высоту и развивать сверхзвуковую скорость. После выхода на заданную траекторию должен осуществляться сброс боевой ступени, выполненной в виде сверхзвукового планирующего летательного аппарата.
Планер должен оснащаться собственными средствами наведения и управления, обеспечивающими его выход к заданной цели. Пока упоминалось только применение системы наведения на основе спутниковой навигации. Это означает, что комплекс HSGM сможет атаковать только цели с заранее известными координатами. Внедрят ли в проект новые средства наведения, способные самостоятельно искать цели, – пока не уточнялось. Поражение цели будет производиться при помощи конвенционального заряда. Возможно, речь будет идти о моноблочной осколочно-фугасной боевой части.
Японские СМИ утверждают, что в рамках программы High-speed Gliding Missile будут созданы два варианта боевой ступени с отличающимся обликом и, соответственно, разными характеристиками. Сначала планируется разработать упрощенную конструкцию с менее высокими характеристиками. Затем на вооружение должна будет поступить улучшенная модификация HSGM. Первая модификация планера может основываться на существующих решениях и технологиях, благодаря чему будет отличаться меньшей сложность. Для создания второй необходимо проведение ряда исследований.
Первая модификация HSGM, как сообщается, будет иметь боевую ступень с цилиндрическим корпусом и коническим либо оживальным головным обтекателем. Такой корпус оснастят несколькими плоскостями для образования подъемной силы и управления. Предлагаемая конструкция первого типа сможет показывать лишь ограниченные характеристики безмоторного полета. В первую очередь, это должно будет ограничивать скорость полета и дальность стрельбы.
В дальнейшем должна будет появиться новая боевая ступень с более совершенным корпусом. В этом случае будет использоваться корпус с короткой цилиндрической хвостовой частью и удлиненным плоским носовым агрегатом. Ожидается, что подобная конструкция позволит развивать более высокую скорость. Кроме того, за счет улучшенных характеристик планирования удастся нарастить дальность в сравнении с первой версией ракеты.
Оба варианта боевой ступени получат схожее оснащение для управления и уничтожения цели. В обоих случаях предлагается использовать спутниковую навигацию и конвенциональные боевые части. Впрочем, конструктивные отличия планирующих летательных аппаратов могут влиять на состав внутреннего оснащения и его функции.
Несмотря на характерный технический облик, перспективный комплекс HSGM не будет относиться к категории гиперзвукового оружия. Япония пока не располагает необходимыми технологиями и не может построить систему такого класса. В связи с этим новое японское оружие будет показывать более скромные характеристики. В полете High-speed Gliding Missile будет развивать только сверхзвуковую скорость. При этом точные показатели скорости пока не уточнялись. Это означает, что в полете планер сможет разгоняться как до М=1, так и до М=4. Характерный облик второй версии боевой ступени позволяет предполагать, что ее скоростные характеристики смогут приблизиться к верхней границе этого диапазона.
Дальность стрельбы пока определяется в пределах от 300 до 500 км. Возможно, первый вариант HSGM с менее совершенной боевой ступенью будет показывать сокращенную дальность. В дальнейшем, при появлении улучшенного планера, дальность стрельбы сможет достичь заявленных 500 км. Впрочем, на стадии разработки проекта японские конструкторы могут столкнуться с теми или иными проблемами, что повлияет на реальные характеристики системы.
Уже определены стоимость программы и сроки ее реализации. Более того, согласно последним сообщениям, разработка нового ракетного комплекса уже стартовала. По сообщениям японской прессы, в 2018 финансовом году на проект HSGM выделено 4,6 млрд иен (более 40,6 млн долларов США). Общая стоимость программы составит 18,4 миллиарда (свыше 160 млн долларов). Эту сумму планируется потратить на опытно-конструкторские работы. Бюджет на серийное производство и эксплуатацию ракетных комплексов пока не уточнялся.
Согласно установленному графику, несколько следующих лет будут потрачены на исследования и проектирование. Первый полет ракеты с боевой ступенью упрощенной конструкции пока намечен на 2025 год. При успешном завершении испытаний и доводки, уже в 2026-м ракетный комплекс HSGM первой версии сможет поступить на вооружение и пойти в серийное производство. Тогда же планируется начать развертывание систем в важных районах.
Второй этап работ, предусматривающий создание усовершенствованной боевой ступени, будет продолжаться еще несколько лет. Сверхзвуковой планер с «плоским носом» планируется принять на вооружение в 2028 году. Каким образом командование планирует эксплуатировать унифицированные комплексы с разными возможностями – не уточняется. Возможно, подобные вопросы все еще остаются без ответа.
До появления перспективного ракетного комплекса с планирующей боевой ступенью остается несколько лет, но уже предпринимаются попытки оценить потенциал такого оружия, а также его влияние на боеспособность Сил самообороны Японии и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очевидно, что появление ракетного комплекса с дальностью стрельбы до 500 км способно самым серьезным образом повлиять на обстановку. При грамотном выборе районов дислокации новый комплекс HSGM сможет контролировать крупные регионы, в том числе спорные территории.
В первую очередь, необходимо отметить, что на вооружении Сил самообороны Японии на данный момент отсутствуют наземные ракетные комплексы с дальностью стрельбы более 250 км. При этом большинство строевых систем показывает менее высокие характеристики. Очевидно, что комплекс High-speed Gliding Missile с дальностью не менее 300 км серьезно повысит боеспособность ракетных войск, увеличив их зону ответственности.
Значительная дальность стрельбы позволяет контролировать крупные районы. К примеру, при размещении комплекса HSGM на о. Окинава японские войска получают возможность атаковать цели в районе островов Сенкаку. На эти территории претендуют Япония, Тайвань и Китай, и при наличии нового вооружения Токио сможет упрочнить свои позиции в этом споре. Кроме того, при помощи перспективных ракет можно будет контролировать крупный регион вокруг Японских островов, угрожая наземным и надводным объектам вероятного противника.
Необходимо отметить, что характерный технический облик ракеты High-speed Gliding Missile способен обеспечить достаточную эффективность боевой работы. Помимо высокой скорости и дальности на потенциал комплекса влияет оснащение боевой ступени системами управления. Она сможет маневрировать во время полета, что в известной мере затруднит перехват. Невозможность прогнозирования траектории полета не позволит использовать против HSGM существующие системы противоракетной обороны, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами.
Впрочем, предлагаемый ракетный комплекс не лишен недостатков. Некоторые его особенности, упрощая разработку и производство, могут негативно сказаться на реальном боевом потенциале. Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что планирующий летательный аппарат из состава ракеты HSGM сможет развивать только сверхзвуковую скорость. Многие современные зенитные ракетные комплексы способны засекать и уничтожать маневрирующие аэродинамические объекты со сверхзвуковой скоростью. Конечно, такой перехват является не самой простой задачей, но ее решение вполне реально.
С точки зрения основных особенностей архитектуры и специфики применения японский комплекс HSGM похож на современные зарубежные гиперзвуковые системы, находящиеся на стадии разработки и испытаний. В то же время, японский проект проигрывает зарубежным по расчетным скоростям полета и дальности стрельбы. Кроме того, необходимо учитывать, что современные системы ПВО и ПРО не могут эффективно бороться с маневрирующими гиперзвуковыми летательными аппаратами. В этом заключается одно из главных отличий HSGM от более смелых проектов.
Некоторое сходство с передовыми современными проектами наводит на определенные мысли. Нынешний проект HSGM может создаваться не только для эксплуатации и повышения боеспособности ракетных войск. Он также может быть первым шагом на пути к полноценному гиперзвуковому оружию. На основе технологий и наработок по существующему проекту японская промышленность в будущем может создать совершенно новый образец с особыми характеристиками. Тем не менее, какие-либо достоверные сведения о японских работах в области гиперзвуковых технологий пока отсутствуют. Возможно, такие проекты появятся лишь в средней перспективе.
На данный момент японский проект ракетного комплекса High-speed Gliding Missile смотрится неоднозначно. Опубликованные данные показывают, что на вооружение Сил самообороны может поступить мобильная система со значительной дальностью стрельбы и ракетой необычного облика, способной атаковать разные цели. В то же время, в основе проекта лежит особая идея, предусматривающая использование сверхзвуковой планирующей боевой ступени. Даже поверхностный анализ данных о проекте HSGM показывает, что подобное оружие может иметь неоднозначные перспективы. Преимущества в виде большой дальности и возможности маневрирования могут нивелироваться сравнительно низкой скоростью полета, облегчающей перехват.
Несмотря на специфический облик и неоднозначные перспективы, проект High-speed Gliding Missile представляет определенный интерес, и за ним стоит следить. Возможно, японской промышленности удастся выполнить все пожелания заказчика в лице министерства обороны и создать эффективный ракетный комплекс с особыми возможностями. В то же время, не стоит ждать, что HSGM станет выдающейся системой с уникальным боевым потенциалом. Однако этот проект может заслужить, как минимум, один почетный титул. При условии успешного завершения работ новый ракетный комплекс станет первым образцом своего рода, созданным Японией самостоятельно и без чужой помощи.
По материалам сайтов:
https://japantimes.co.jp/
http://defenseworld.net/
https://mainichi.jp/
https://inosmi.ru/
http://thedrive.com/
Первые сведения о возможности разработки перспективного ракетного комплекса с особыми возможностями для Сухопутных сил самообороны Японии появились несколько месяцев назад, но тогда новая разработка фигурировала лишь на уровне слухов. Ситуация с данными о новой системе вооружения изменилась в конце сентября, когда появились первые конкретные сообщения. Чуть позже, в октябре, японская пресса опубликовала достаточно подробные сведения о новом проекте. Стали известны примерный технический облик будущего ракетного комплекса, стоимость его разработки, сроки выполнения работ и т.д.
По данным японских официальных источников и средств массовой информации, работы по созданию нового ракетного вооружения уже начались. К разработке проекта привлечены несколько японских научных и промышленных организаций, но точный список участников программы пока не уточнялся. При этом отмечается любопытная особенность проекта. Новый ракетный комплекс может оказаться первым в послевоенной истории Японии образцом ракетного вооружения, разработанным полностью самостоятельно и без привлечения третьих стран.
Перспективный проект пока известен как HSGM или High-speed Gliding Missile – «Высокоскоростная планирующая ракета». Возможно, в дальнейшем будет введено новое обозначение, но и существующее название прекрасно отражает суть проекта, а также принципы работы перспективного оружия.
В публикациях прессы утверждается, что проект HSGM предусматривает строительство ракеты наземного базирования, несущей особое боевое оснащение. Предлагается строительство изделия, включающего ракету и скоростной планирующий летательный аппарат. Ракетная ступень должна оснащаться двигателями и отвечать за первоначальный разгон планера и его вывод на требуемую траекторию. Боевая ступень-планер, не имеющая собственной силовой установки, должна будет совершать безмоторный полет и атаковать назначенную цель.
Основная часть технических особенностей будущего ракетного комплекса пока не уточнялась. Вполне возможно, что некоторые черты технического облика все еще остаются неопределенными, и их предстоит сформировать в ближайшем будущем. Тем не менее, уже известны и опубликованы основные принципы построения комплекса, общая архитектура и методы его боевой работы.
Старт ракеты нового типа должен осуществляться с наземной пусковой установки. Вероятно, будет использоваться мобильный комплекс на самоходном шасси. При помощи ракетной ступени изделие должно подниматься на значительную высоту и развивать сверхзвуковую скорость. После выхода на заданную траекторию должен осуществляться сброс боевой ступени, выполненной в виде сверхзвукового планирующего летательного аппарата.
Планер должен оснащаться собственными средствами наведения и управления, обеспечивающими его выход к заданной цели. Пока упоминалось только применение системы наведения на основе спутниковой навигации. Это означает, что комплекс HSGM сможет атаковать только цели с заранее известными координатами. Внедрят ли в проект новые средства наведения, способные самостоятельно искать цели, – пока не уточнялось. Поражение цели будет производиться при помощи конвенционального заряда. Возможно, речь будет идти о моноблочной осколочно-фугасной боевой части.
Японские СМИ утверждают, что в рамках программы High-speed Gliding Missile будут созданы два варианта боевой ступени с отличающимся обликом и, соответственно, разными характеристиками. Сначала планируется разработать упрощенную конструкцию с менее высокими характеристиками. Затем на вооружение должна будет поступить улучшенная модификация HSGM. Первая модификация планера может основываться на существующих решениях и технологиях, благодаря чему будет отличаться меньшей сложность. Для создания второй необходимо проведение ряда исследований.
Первая модификация HSGM, как сообщается, будет иметь боевую ступень с цилиндрическим корпусом и коническим либо оживальным головным обтекателем. Такой корпус оснастят несколькими плоскостями для образования подъемной силы и управления. Предлагаемая конструкция первого типа сможет показывать лишь ограниченные характеристики безмоторного полета. В первую очередь, это должно будет ограничивать скорость полета и дальность стрельбы.
В дальнейшем должна будет появиться новая боевая ступень с более совершенным корпусом. В этом случае будет использоваться корпус с короткой цилиндрической хвостовой частью и удлиненным плоским носовым агрегатом. Ожидается, что подобная конструкция позволит развивать более высокую скорость. Кроме того, за счет улучшенных характеристик планирования удастся нарастить дальность в сравнении с первой версией ракеты.
Оба варианта боевой ступени получат схожее оснащение для управления и уничтожения цели. В обоих случаях предлагается использовать спутниковую навигацию и конвенциональные боевые части. Впрочем, конструктивные отличия планирующих летательных аппаратов могут влиять на состав внутреннего оснащения и его функции.
Несмотря на характерный технический облик, перспективный комплекс HSGM не будет относиться к категории гиперзвукового оружия. Япония пока не располагает необходимыми технологиями и не может построить систему такого класса. В связи с этим новое японское оружие будет показывать более скромные характеристики. В полете High-speed Gliding Missile будет развивать только сверхзвуковую скорость. При этом точные показатели скорости пока не уточнялись. Это означает, что в полете планер сможет разгоняться как до М=1, так и до М=4. Характерный облик второй версии боевой ступени позволяет предполагать, что ее скоростные характеристики смогут приблизиться к верхней границе этого диапазона.
Дальность стрельбы пока определяется в пределах от 300 до 500 км. Возможно, первый вариант HSGM с менее совершенной боевой ступенью будет показывать сокращенную дальность. В дальнейшем, при появлении улучшенного планера, дальность стрельбы сможет достичь заявленных 500 км. Впрочем, на стадии разработки проекта японские конструкторы могут столкнуться с теми или иными проблемами, что повлияет на реальные характеристики системы.
Уже определены стоимость программы и сроки ее реализации. Более того, согласно последним сообщениям, разработка нового ракетного комплекса уже стартовала. По сообщениям японской прессы, в 2018 финансовом году на проект HSGM выделено 4,6 млрд иен (более 40,6 млн долларов США). Общая стоимость программы составит 18,4 миллиарда (свыше 160 млн долларов). Эту сумму планируется потратить на опытно-конструкторские работы. Бюджет на серийное производство и эксплуатацию ракетных комплексов пока не уточнялся.
Согласно установленному графику, несколько следующих лет будут потрачены на исследования и проектирование. Первый полет ракеты с боевой ступенью упрощенной конструкции пока намечен на 2025 год. При успешном завершении испытаний и доводки, уже в 2026-м ракетный комплекс HSGM первой версии сможет поступить на вооружение и пойти в серийное производство. Тогда же планируется начать развертывание систем в важных районах.
Второй этап работ, предусматривающий создание усовершенствованной боевой ступени, будет продолжаться еще несколько лет. Сверхзвуковой планер с «плоским носом» планируется принять на вооружение в 2028 году. Каким образом командование планирует эксплуатировать унифицированные комплексы с разными возможностями – не уточняется. Возможно, подобные вопросы все еще остаются без ответа.
До появления перспективного ракетного комплекса с планирующей боевой ступенью остается несколько лет, но уже предпринимаются попытки оценить потенциал такого оружия, а также его влияние на боеспособность Сил самообороны Японии и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очевидно, что появление ракетного комплекса с дальностью стрельбы до 500 км способно самым серьезным образом повлиять на обстановку. При грамотном выборе районов дислокации новый комплекс HSGM сможет контролировать крупные регионы, в том числе спорные территории.
В первую очередь, необходимо отметить, что на вооружении Сил самообороны Японии на данный момент отсутствуют наземные ракетные комплексы с дальностью стрельбы более 250 км. При этом большинство строевых систем показывает менее высокие характеристики. Очевидно, что комплекс High-speed Gliding Missile с дальностью не менее 300 км серьезно повысит боеспособность ракетных войск, увеличив их зону ответственности.
Значительная дальность стрельбы позволяет контролировать крупные районы. К примеру, при размещении комплекса HSGM на о. Окинава японские войска получают возможность атаковать цели в районе островов Сенкаку. На эти территории претендуют Япония, Тайвань и Китай, и при наличии нового вооружения Токио сможет упрочнить свои позиции в этом споре. Кроме того, при помощи перспективных ракет можно будет контролировать крупный регион вокруг Японских островов, угрожая наземным и надводным объектам вероятного противника.
Необходимо отметить, что характерный технический облик ракеты High-speed Gliding Missile способен обеспечить достаточную эффективность боевой работы. Помимо высокой скорости и дальности на потенциал комплекса влияет оснащение боевой ступени системами управления. Она сможет маневрировать во время полета, что в известной мере затруднит перехват. Невозможность прогнозирования траектории полета не позволит использовать против HSGM существующие системы противоракетной обороны, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами.
Впрочем, предлагаемый ракетный комплекс не лишен недостатков. Некоторые его особенности, упрощая разработку и производство, могут негативно сказаться на реальном боевом потенциале. Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что планирующий летательный аппарат из состава ракеты HSGM сможет развивать только сверхзвуковую скорость. Многие современные зенитные ракетные комплексы способны засекать и уничтожать маневрирующие аэродинамические объекты со сверхзвуковой скоростью. Конечно, такой перехват является не самой простой задачей, но ее решение вполне реально.
С точки зрения основных особенностей архитектуры и специфики применения японский комплекс HSGM похож на современные зарубежные гиперзвуковые системы, находящиеся на стадии разработки и испытаний. В то же время, японский проект проигрывает зарубежным по расчетным скоростям полета и дальности стрельбы. Кроме того, необходимо учитывать, что современные системы ПВО и ПРО не могут эффективно бороться с маневрирующими гиперзвуковыми летательными аппаратами. В этом заключается одно из главных отличий HSGM от более смелых проектов.
Некоторое сходство с передовыми современными проектами наводит на определенные мысли. Нынешний проект HSGM может создаваться не только для эксплуатации и повышения боеспособности ракетных войск. Он также может быть первым шагом на пути к полноценному гиперзвуковому оружию. На основе технологий и наработок по существующему проекту японская промышленность в будущем может создать совершенно новый образец с особыми характеристиками. Тем не менее, какие-либо достоверные сведения о японских работах в области гиперзвуковых технологий пока отсутствуют. Возможно, такие проекты появятся лишь в средней перспективе.
На данный момент японский проект ракетного комплекса High-speed Gliding Missile смотрится неоднозначно. Опубликованные данные показывают, что на вооружение Сил самообороны может поступить мобильная система со значительной дальностью стрельбы и ракетой необычного облика, способной атаковать разные цели. В то же время, в основе проекта лежит особая идея, предусматривающая использование сверхзвуковой планирующей боевой ступени. Даже поверхностный анализ данных о проекте HSGM показывает, что подобное оружие может иметь неоднозначные перспективы. Преимущества в виде большой дальности и возможности маневрирования могут нивелироваться сравнительно низкой скоростью полета, облегчающей перехват.
Несмотря на специфический облик и неоднозначные перспективы, проект High-speed Gliding Missile представляет определенный интерес, и за ним стоит следить. Возможно, японской промышленности удастся выполнить все пожелания заказчика в лице министерства обороны и создать эффективный ракетный комплекс с особыми возможностями. В то же время, не стоит ждать, что HSGM станет выдающейся системой с уникальным боевым потенциалом. Однако этот проект может заслужить, как минимум, один почетный титул. При условии успешного завершения работ новый ракетный комплекс станет первым образцом своего рода, созданным Японией самостоятельно и без чужой помощи.
По материалам сайтов:
https://japantimes.co.jp/
http://defenseworld.net/
https://mainichi.jp/
https://inosmi.ru/
http://thedrive.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Mainichi.jp