Корвет «Громкий» вышел в море на новые испытания
Новейший корвет «Громкий», построенный Амурским заводом для Тихоокеанского флота (ТОФ) снова вышел я Японское море для продолжения программы ходовых испытаний, сообщает пресс-служба Восточного округа.
На борту корабля вместе со специалистами судостроительного завода находятся офицеры отделов и служб штаба ТОФ.
По плану испытаний, работу корвета в море обеспечивают морской буксир «МБ-92» и спасательный буксир «Фотий Крылов».
Сообщается также, что подтвердить технические характеристики корабля помогут вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142 морской авиации флота. Также планируется привлечь истребители ВВС и ПВО Восточного округа.
В конце августа «Громкий» был доставлен с Амурского завода во Владивосток (на сдаточную площадку предприятия) для прохождения заключительного этапа испытаний. Первый выход корвета в Японское море состоялся 28 октября.
Пресс-служба напоминает, что это второй корабль проекта 20380, построенный для ТОФ в рамках программы перевооружения. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз». Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, артиллерийской поддержки десанта.
Длина корвета – немногим более 104 м, ширина – 13 м, водоизмещение (полное) – 2,2 тыс. т, скорость – до 27 узлов.
Планируется, что «Громкий» войдет в состав ТОФ до конца текущего года.
На борту корабля вместе со специалистами судостроительного завода находятся офицеры отделов и служб штаба ТОФ.
По плану испытаний, работу корвета в море обеспечивают морской буксир «МБ-92» и спасательный буксир «Фотий Крылов».
Сообщается также, что подтвердить технические характеристики корабля помогут вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142 морской авиации флота. Также планируется привлечь истребители ВВС и ПВО Восточного округа.
В конце августа «Громкий» был доставлен с Амурского завода во Владивосток (на сдаточную площадку предприятия) для прохождения заключительного этапа испытаний. Первый выход корвета в Японское море состоялся 28 октября.
Пресс-служба напоминает, что это второй корабль проекта 20380, построенный для ТОФ в рамках программы перевооружения. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз». Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, артиллерийской поддержки десанта.
Длина корвета – немногим более 104 м, ширина – 13 м, водоизмещение (полное) – 2,2 тыс. т, скорость – до 27 узлов.
Планируется, что «Громкий» войдет в состав ТОФ до конца текущего года.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, vk.com