Новости

Американская армия переходит на новые комплекты защиты

2
Американская армия начала переход на новые бронежилеты, имеющие меньшую массу при большей площади защиты. О начале оснащения вооруженных сил США облегченными комплектами защиты пишет "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com.

Американская армия переходит на новые комплекты защиты



Как сообщает издание новая защитная экипировка разработана в рамках программы Soldier Protection System (SPS) и имеет больше модулей, увеличенную площадь защиты и меньшую массу по сравнению с бронежилетами, используемыми американской армией в настоящее время. В новый комплект входят: бронерубашка, защищающая не только торс и спину, но и шею и руки до локтя, новые "бронетрусы", обеспечивающие защиту паха и внутренней части бедер (не стесняют движений), и баллистические шлемы нового поколения.



При этом сообщается, что значительного снижения массы (на 26%) комплекта без снижения степени защиты удалось достичь с помощью замены кевлара на специальный пластик (сверхвысокомолекулярный полиэтилен) и применения новых керамических броневых плит. Новая бронезащита весит всего 10 килограмм и является модульной: по желанию военнослужащие могут убирать или наоборот добавлять новые элементы брони.

Использованы фотографии:
breakingdefense.com
Мы в Яндекс Дзен
Сохрани свое тело! Обзор зарубежных продуктов в области нательной защиты
Боевая экипировка «Ратник» на подходе
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти