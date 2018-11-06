Американская армия переходит на новые комплекты защиты
Американская армия начала переход на новые бронежилеты, имеющие меньшую массу при большей площади защиты. О начале оснащения вооруженных сил США облегченными комплектами защиты пишет "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com.
Как сообщает издание новая защитная экипировка разработана в рамках программы Soldier Protection System (SPS) и имеет больше модулей, увеличенную площадь защиты и меньшую массу по сравнению с бронежилетами, используемыми американской армией в настоящее время. В новый комплект входят: бронерубашка, защищающая не только торс и спину, но и шею и руки до локтя, новые "бронетрусы", обеспечивающие защиту паха и внутренней части бедер (не стесняют движений), и баллистические шлемы нового поколения.
При этом сообщается, что значительного снижения массы (на 26%) комплекта без снижения степени защиты удалось достичь с помощью замены кевлара на специальный пластик (сверхвысокомолекулярный полиэтилен) и применения новых керамических броневых плит. Новая бронезащита весит всего 10 килограмм и является модульной: по желанию военнослужащие могут убирать или наоборот добавлять новые элементы брони.
Как сообщает издание новая защитная экипировка разработана в рамках программы Soldier Protection System (SPS) и имеет больше модулей, увеличенную площадь защиты и меньшую массу по сравнению с бронежилетами, используемыми американской армией в настоящее время. В новый комплект входят: бронерубашка, защищающая не только торс и спину, но и шею и руки до локтя, новые "бронетрусы", обеспечивающие защиту паха и внутренней части бедер (не стесняют движений), и баллистические шлемы нового поколения.
При этом сообщается, что значительного снижения массы (на 26%) комплекта без снижения степени защиты удалось достичь с помощью замены кевлара на специальный пластик (сверхвысокомолекулярный полиэтилен) и применения новых керамических броневых плит. Новая бронезащита весит всего 10 килограмм и является модульной: по желанию военнослужащие могут убирать или наоборот добавлять новые элементы брони.
- Использованы фотографии:
- breakingdefense.com