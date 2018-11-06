В Ижевске установлен рекорд по производству пистолетов Ярыгина

Они дали хороший результат и будут применяться в дальнейшем. На сегодняшний день мы изготовили почти в два раза больше пистолетов Ярыгина, чем за весь прошлый год.

Информационный ресурс «Калашников Медиа» сообщает о досрочном завершении процесса выполнения крупнейшего за всю истории Ижевского механического завода заказа на производство пистолетов Ярыгина. Речь идёт о завершении выпуска партии из 23 тысяч единиц.Ижевский механический завод, который является структурной частью концерна «Калашников», получил заказ на производство пистолетов этого типа для органов правопорядка России и для силовых ведомств.Управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик отметил, что многие принципы в организации производственной работы были применены на предприятии впервые.Александр Гвоздик:Пистолет Ярыгина способен поражать цель, защищённую, например, бронежилетом, с расстояния до 25 м. Этот фактор является во многом определяющим для того, что именно правоохранительные структуры стараются отдавать предпочтение ПЯ.Общая длина составляет 198 мм при длине ствола 112,8 мм. Патрон – 9х19 мм. Ёмкость магазина - 18 патронов. Масса менее 1 кг (980 г).