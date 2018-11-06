В Ижевске установлен рекорд по производству пистолетов Ярыгина
Информационный ресурс «Калашников Медиа» сообщает о досрочном завершении процесса выполнения крупнейшего за всю истории Ижевского механического завода заказа на производство пистолетов Ярыгина. Речь идёт о завершении выпуска партии из 23 тысяч единиц.
Ижевский механический завод, который является структурной частью концерна «Калашников», получил заказ на производство пистолетов этого типа для органов правопорядка России и для силовых ведомств.
Управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик отметил, что многие принципы в организации производственной работы были применены на предприятии впервые.
Александр Гвоздик:
Пистолет Ярыгина способен поражать цель, защищённую, например, бронежилетом, с расстояния до 25 м. Этот фактор является во многом определяющим для того, что именно правоохранительные структуры стараются отдавать предпочтение ПЯ.
Общая длина составляет 198 мм при длине ствола 112,8 мм. Патрон – 9х19 мм. Ёмкость магазина - 18 патронов. Масса менее 1 кг (980 г).
Ижевский механический завод, который является структурной частью концерна «Калашников», получил заказ на производство пистолетов этого типа для органов правопорядка России и для силовых ведомств.
Управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик отметил, что многие принципы в организации производственной работы были применены на предприятии впервые.
Александр Гвоздик:
Они дали хороший результат и будут применяться в дальнейшем. На сегодняшний день мы изготовили почти в два раза больше пистолетов Ярыгина, чем за весь прошлый год.
Пистолет Ярыгина способен поражать цель, защищённую, например, бронежилетом, с расстояния до 25 м. Этот фактор является во многом определяющим для того, что именно правоохранительные структуры стараются отдавать предпочтение ПЯ.
Общая длина составляет 198 мм при длине ствола 112,8 мм. Патрон – 9х19 мм. Ёмкость магазина - 18 патронов. Масса менее 1 кг (980 г).
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- kalashnikov.media