Второй референдум в Великобритании: никто не хочет уходить из ЕС?

Юристы Великобритании подписали письмо в адрес Терезы Мэй, в котором объясняют целесообразность проведения ещё одного референдума. Они сравнивают нынешнюю ситуацию с голосованием в 1975 году, когда решался вопрос о вступлении Британии в Европейский союз.По их словам, «голосующие должны понимать, за что они голосуют». В 1975 году референдум состоялся после того, как переговоры между двумя сторонами завершились, и каждый британец хорошо представлял, как изменится его жизнь после вступления страны в ЕС.«Два года назад было неясно, как будут вестись переговоры, и чем они закончатся. Люди столкнулись с выбором между знакомой реальностью и неизвестной альтернативой. Брексит-кампания была набором бездоказательных обещаний».В 2016 году британский народ голосовал, опираясь на обещания Консервативной партии, находящейся у власти. Изначально брексит задумывался для того, чтобы освободить государство от обязательств перед Европой и позволить ей заключать двусторонние соглашения с любым государством мира в своих интересах.Однако оказалось (неожиданно!), что у Евросоюза тоже есть свои требования. Тереза Мэй поняла, что решительный и бесповоротный выход из ЕС, сопровождающийся разрывом всех устоявшихся дипломатических отношений, закончится для Великобритании "не очень хорошо". Начался поиск компромиссов.Попытки написать соглашение о «разводе», который бы устроил обе стороны, ни к чему не приводили. Страна встала перед фактом: либо играть по правилам Евросоюза, беспокоясь о будущей жизни британцев, либо стоять на своем, рискуя стать изгоем среди европейских стран.Сейчас Консервативная партия избегает обсуждения повторного референдума, аргументируя это тем, что правительство должно следовать выбранному политическому курсу и не менять его просто так. Однако противники брексита возражают: мы же не опираемся на результаты референдума 1975 года, когда большинство выступало за членство в ЕС? Почему результаты голосования трехлетней давности до сих пор считаются отражающими мнение граждан?Опросы населения показывают, что настроения в обществе успели существенно поменяться. Подавляющее большинство опрошенных (более 90%) хотели бы, чтобы переговоры закончились созданием некого соглашения, то есть не поддерживают «жёсткий брексит».Брексит превратился в большую британскую неудачу даже не потому, что этот проект был не до конца продуман. Британское правительство посчитало уместным действовать на своё усмотрение, отказываться от слов и обещаний и предавать народ, который это правительство (через голосование за членов палаты общин) и избрал.