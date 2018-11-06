Китай впервые показал новый ударный беспилотник СН-7

На проходящем в эти дни китайском Чжухае Авиакосмическом салоне Airshow China-2018, китайская корпорация China Aerospace and Technology Corporation впервые официально представила модель ударного беспилотника CH-7, а также представила его характеристики, передает "Российская газета".Новый китайский ударный дрон выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии малой радиолокацимонной заметности. По заявленным характеристикам длина дрона составляет 10 метров, размах крыльев - 22 метра, крейсерскую скорость в 0,5 - 0,6 Маха и максимальную в 0,74 Маха при взлетной массе в 13 тонн обеспечивает реактивный двигатель. По словам разработчиков из China Aerospace and Technology Corporation, беспилотник способен поднять 2 тонны полезной нагрузки, в которую планируется включить управляемые бомбы и ракеты, которые будут располагаться внутри фюзеляжа беспилотного аппарата. Высота полета СН-7 называется в 10-13 км. Данных о продолжительности полета и расстояния не представлено.Внешне CH-7 схож с американским разведывательным БЛА RQ-170 Sentinel, перехваченным и посаженным в 2011 году иранскими военными на западе Афганистана.По планам разработчиков первый полет новейший китайский ударный беспилотник СН-7 совершит в 2019 году, а в 2022 году будет принят на вооружение НОАК и пойдет в серийное производство.