СМИ Франции: Предотвращено нападение на президента Макрона

Президент Франции и его ближайшее окружения сегодня пробуют себя в роли главных ньюсмейкеров в мире. Ранее было заявлено, что это именно Эммануэль Макрон «попросил» президентов России и США о том, чтобы они не устраивали полноформатной беседы в Париже во время праздничных мероприятий в годовщину 100-летия окончания Первой мировой войны. И якобы Трамп и Путин послушались совета Макрона, а потому перенесли диалог на конец ноября в Аргентину (там пройдёт саммит G20).Теперь из Парижа приходят сообщения о том, что предотвращено нападение на французского президента. Полиция сообщает о том, что произведены задержания шестерых человек, которые якобы собирались убить главу Пятой республики. При этом добавляется, что задержанные проживали в разных департаментах и поддерживали связь через Интернет.Специальная операция была проведена полицией совместно с бойцами Главного управления внутренней безопасности Франции. Все шестеро задержанных, как уже успели объявить на французском телевидении, являются членами или сторонниками ультраправых националистических организаций.По предварительной версии, радикалы возмущены толерантной политикой Эммануэля Макрона в плане работы с мигрантами.Заявлено, что на «преступников» удалось выйти по оставленным теми «следам» в Интернете. В материалах французских СМИ объявлено, что именно через Интернет они угрожали Эммануэлю Макрону расправой.