МО Британии вынуждено вербовать солдат по всему миру
Пытаясь справиться с растущим кризисом, связанным с нехваткой кандидатов на службу, британское правительство впервые разрешит служить в вооруженных силах страны людям, никогда не проживавшим в Соединенном Королевстве, сообщает ИноТВ.
В целях решения проблемы нехватки военнослужащих, а также дополнительного ежегодного набора в количестве 1350 человек, британское военное ведомство добилось разрешения отменить существовавшее до последнего времени требование о проживании кандидата в стране в течение 5 лет.
Исключение сделано для граждан государств-членов Содружества наций. В него входит более 50 стран, в том числе Индия, Австралия, Канада, целый ряд африканских стран, островных государств Океании и пр.
Так, Военно-морской флот Великобритании приступит к процедуре призыва по новым правилам уже с начала 2019 года.
По данным телеканала, ссылающегося на британские СМИ, за последние три года вооруженные силы не добирают 3 тысячи человек. Лишь за первый квартал текущего года в армию удалось призвать только 7% от запланированного числа военнослужащих.
Как заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Марк Франсуа, в этом году вооруженным силам повезет, если они смогут выполнить задачи призыва хотя бы наполовину.
Напомним, в 2015 году принц Гарри предложил ввести обязательную военную службу. Однако идея не была принята правительством. В Лондоне заявили, что вооруженным силам призывники не понадобятся, так как к моменту завершения обучения они уже будут в шаге от демобилизации. В сухопутных войсках, ВВС и ВМС нужны молодые люди, готовые служить не менее 3 лет.
В целях решения проблемы нехватки военнослужащих, а также дополнительного ежегодного набора в количестве 1350 человек, британское военное ведомство добилось разрешения отменить существовавшее до последнего времени требование о проживании кандидата в стране в течение 5 лет.
Исключение сделано для граждан государств-членов Содружества наций. В него входит более 50 стран, в том числе Индия, Австралия, Канада, целый ряд африканских стран, островных государств Океании и пр.
Так, Военно-морской флот Великобритании приступит к процедуре призыва по новым правилам уже с начала 2019 года.
По данным телеканала, ссылающегося на британские СМИ, за последние три года вооруженные силы не добирают 3 тысячи человек. Лишь за первый квартал текущего года в армию удалось призвать только 7% от запланированного числа военнослужащих.
Как заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Марк Франсуа, в этом году вооруженным силам повезет, если они смогут выполнить задачи призыва хотя бы наполовину.
Напомним, в 2015 году принц Гарри предложил ввести обязательную военную службу. Однако идея не была принята правительством. В Лондоне заявили, что вооруженным силам призывники не понадобятся, так как к моменту завершения обучения они уже будут в шаге от демобилизации. В сухопутных войсках, ВВС и ВМС нужны молодые люди, готовые служить не менее 3 лет.
- Использованы фотографии:
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