Исповедь бывшего охранника президента РФ

После того как в апреле 1991 года в России был сделан выбор в пользу президентской республики и учреждён пост Президента Российской Федерации, возникла необходимость организации новой системы обеспечения безопасности главы государства. А в июле того же года Указом Президента РСФСР была образована Служба безопасности президента РСФСР, которая должна была отвечать за физическую охрану российского лидера.Гость проекта Антона Лядова «The Люди» - Денис Храмцов, бывший сотрудник специального подразделения безопасности президента, с 1995 по 2003 годы занимался обеспечением физической защиты Б.Н.Ельцина, а затем В.В.Путина. Он работал в тяжёлое для нашей страны время, в те самые «лихие» 90-е, когда шёл передел власти, когда подходила к концу Вторая чеченская война, когда боевики чувствовали себя настолько вольготно, что могли через СМИ распространить сообщения о вознаграждении в 20 миллионов долларов за помощь в "задержании" президента России.Денис Храмцов закончил службу в органах службы безопасности президента до того, как в прошлом году был принят закон о запрете распространения в интернете сведений о своей работе. В выпуске проекта «The Люди» бывший сотрудник ФСО расскажет всю правду о своей деятельности в снайперском подразделении, о предотвращении первого покушения на Владимира Путина, о существовании отдела «президентских экстрасенсов» и о многом другом.