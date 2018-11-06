НАТО продолжит финансировать армию Афганистана до 2024 года

Североатлантический альянс продолжит финансировать армию Афганистана как минимум до 2024 года, заявил президент страны Ашраф Гани по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбнргом, передает ТАСС.Выступая на итоговой пресс-конференции после встречи со Столтенбергом в Кабуле, афганский президент в частности сказал, что альянс подтвердил продолжение финансирования афганской армии как минимум до 2024 года и поблагодарил за это генсека НАТО, добавив, что безопасность Афганистана неразрывно связана с безопасностью государств НАТО.В свою очередь Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время 16 тысяч военных и гражданских специалистов из 39 стран тренируют афганскую армию в составе миссии "Решительная поддержка", делая упор на подготовку сил специального назначения и авиации. Он подчеркнул, что на саммите глав государств и правительств альянса в июле в Брюсселе было принято решение продлить миссию "Решительная поддержка" и финансирование афганской армии до 2020 года с последующим продлением до 2024 года.Как ранее заявлялось, на содержание афганской армии в год западная коалиция тратит порядка 4 млрд. долларов, при этом на страны НАТО приходится 1 млрд. и еще 3 выделяют США. Такая помощь оказывается Кабулу с 2001 года, с момента прихода к власти прозападного правительства.Между тем генсек НАТО не смог ответить на вопрос афганских журналистов, почему при такой поддержке и финансировании афганская армия постоянно терпит поражения и постепенно теряет контроль на юге и востоке Афганистана, уступая территории талибам.