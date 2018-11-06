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Сбой в работе российского бортового компьютера на МКС

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В СМИ появились заявления о том, что на борту Международной космической станции вновь проявили себя неполадки. На сей раз речь идёт о сбое в работе бортового компьютера на российском модуле «Звезда». Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», что примечательно, со ссылкой на представителей американских органов контроля работы МКС.

Сбой в работе российского бортового компьютера на МКС



Известно, что два других российских бортовых компьютера работают штатно. Космонавты заняты деятельностью по восстановлению работы компьютера в модуле «Звезда».

Нужно отметить, что модуль МКС «Звезда» (служебный модуль) находится на орбите с 2000 года. Среди функций российского модуля: управление ориентацией МКС в пространстве, коррекция орбиты, а также контроль систем жизнеобеспечения станции.

На данный момент российские официальные лица сообщений о выходе из строя бортового компьютера не комментируют.

Сегодня утром стало известно, что «Роскосмос» планирует установить на борту МКС камеры видеонаблюдения. Речь идёт о камерах на российских модулях станции. В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что реализация этого проекта готовится. Это даёт повод в очередной раз поднять вопрос о том, не было ли отверстие в обшивке корабля проделано не на земле, а в космосе. Эксперты отмечали, что следы сверления характерны для использования дрели в невесомости – где нет упора.
Использованы фотографии:
Википедия
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