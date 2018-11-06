Сбой в работе российского бортового компьютера на МКС
В СМИ появились заявления о том, что на борту Международной космической станции вновь проявили себя неполадки. На сей раз речь идёт о сбое в работе бортового компьютера на российском модуле «Звезда». Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», что примечательно, со ссылкой на представителей американских органов контроля работы МКС.
Известно, что два других российских бортовых компьютера работают штатно. Космонавты заняты деятельностью по восстановлению работы компьютера в модуле «Звезда».
Нужно отметить, что модуль МКС «Звезда» (служебный модуль) находится на орбите с 2000 года. Среди функций российского модуля: управление ориентацией МКС в пространстве, коррекция орбиты, а также контроль систем жизнеобеспечения станции.
На данный момент российские официальные лица сообщений о выходе из строя бортового компьютера не комментируют.
Сегодня утром стало известно, что «Роскосмос» планирует установить на борту МКС камеры видеонаблюдения. Речь идёт о камерах на российских модулях станции. В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что реализация этого проекта готовится. Это даёт повод в очередной раз поднять вопрос о том, не было ли отверстие в обшивке корабля проделано не на земле, а в космосе. Эксперты отмечали, что следы сверления характерны для использования дрели в невесомости – где нет упора.
Известно, что два других российских бортовых компьютера работают штатно. Космонавты заняты деятельностью по восстановлению работы компьютера в модуле «Звезда».
Нужно отметить, что модуль МКС «Звезда» (служебный модуль) находится на орбите с 2000 года. Среди функций российского модуля: управление ориентацией МКС в пространстве, коррекция орбиты, а также контроль систем жизнеобеспечения станции.
На данный момент российские официальные лица сообщений о выходе из строя бортового компьютера не комментируют.
Сегодня утром стало известно, что «Роскосмос» планирует установить на борту МКС камеры видеонаблюдения. Речь идёт о камерах на российских модулях станции. В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что реализация этого проекта готовится. Это даёт повод в очередной раз поднять вопрос о том, не было ли отверстие в обшивке корабля проделано не на земле, а в космосе. Эксперты отмечали, что следы сверления характерны для использования дрели в невесомости – где нет упора.
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- Википедия