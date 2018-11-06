В Китае представили новую десантную САУ
На 12-м Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018 в Чжухае впервые представлена артиллерийская самоходная установка (САУ), выполненная на базе БМД ZBD-03, сообщает Российская газета.
Военные эксперты назвали эту САУ «близкой родственницей» российской самоходки 2С9 «Нона-С». По их словам, у машин много общего, в том числе 120-мм универсальное орудие.
Такая артиллерийская система уже применяется сегодня в НОАК, правда, выполнена она на базе колесной САУ PLL-05 и гусеничной PPZ-10.
По некоторым данным из открытой печати, разработка САУ для десантных войск длится в КНР около 5 лет. В настоящее время самоходка, вероятно, полностью доведена до ума, поэтому ее и решили показать потенциальным заказчикам.
Также на авиасалоне представлен полномасштабный макет пассажирского самолета CR-929, который разрабатывается китайской корпорацией СОМАС и российской ОАК.
Макет включает в себя 3 класса компоновки пассажирского салона и кабину пилотов. Длина макета – 22 м, ширина – 5,9 м, высота – 6,5 м. В салоне эконом-класса – 4 ряда кресел, в бизнес-классе – 3 ряда кресел и в первом классе – 2 ряда кресел. В базовой версии авиалайнер сможет перевозить 280 человек. Максимальная дальность полета – 12 тыс. км.
По словам российского главного конструктора, машина находится на этапе эскизного проектирования и выбора поставщиков. Ее окончательный облик будет сформирован к концу 2019 года. Первый полет ожидается через 7 лет.
Военные эксперты назвали эту САУ «близкой родственницей» российской самоходки 2С9 «Нона-С». По их словам, у машин много общего, в том числе 120-мм универсальное орудие.
Такая артиллерийская система уже применяется сегодня в НОАК, правда, выполнена она на базе колесной САУ PLL-05 и гусеничной PPZ-10.
По некоторым данным из открытой печати, разработка САУ для десантных войск длится в КНР около 5 лет. В настоящее время самоходка, вероятно, полностью доведена до ума, поэтому ее и решили показать потенциальным заказчикам.
Также на авиасалоне представлен полномасштабный макет пассажирского самолета CR-929, который разрабатывается китайской корпорацией СОМАС и российской ОАК.
Макет включает в себя 3 класса компоновки пассажирского салона и кабину пилотов. Длина макета – 22 м, ширина – 5,9 м, высота – 6,5 м. В салоне эконом-класса – 4 ряда кресел, в бизнес-классе – 3 ряда кресел и в первом классе – 2 ряда кресел. В базовой версии авиалайнер сможет перевозить 280 человек. Максимальная дальность полета – 12 тыс. км.
По словам российского главного конструктора, машина находится на этапе эскизного проектирования и выбора поставщиков. Ее окончательный облик будет сформирован к концу 2019 года. Первый полет ожидается через 7 лет.
- Использованы фотографии:
- Ttwitter.com/KomandanteS17, Twitter/ @EmbassyofRussia