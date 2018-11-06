Иран провел испытания новых систем ПВО собственного производства

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел военные учения "Велаят 97", в ходе которых испытал систему противовоздушной обороны "Хордад-3" и зенитно-ракетный комплекс "Талаш", передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление аэрокосмических сил КСИР.Согласно материалам агенства, иранские военные испытали систему ПВО "Хордад-3" с помощью запущенной ракеты "Сайад-3" успешно поразив цель. Кроме этого, еще три ракеты "Сайад-3" были запущены с ЗРК "Талаш" и также успешно поразили цель. В тоже время агенство IRNA добавляет со ссылкой на пресс-службу командования учений, что был произведен запуск ракеты из комплекса ПВО средней дальности "Табас", которой также удалось достичь целей. В ходе учений также была испытана ракета "Шаламче".Военные учения ПВО "Велаят 97" начались в понедельник на фоне введения Соединенными Штатами санкций против Ирана и продлятся два дня. В учениях, проходящих на территории площадью в 500 кв. километров на северо-западе, а также в центральных районах страны, принимают участие силы КСИР, специальные военно-воздушные войска и другие подразделения иранской армии.Комплекс "Талаш" впервые был испытан в декабре 2016 года. Он практически полностью оснащается вооружением иранского производства, однако при этом на комплексе стоят радары от российского С-200. Ракета противовоздушной обороны "Сайад-3" ("Охотник-3") полностью иранского производства и предназначена для поражения различных целей на дальности до 120 км.