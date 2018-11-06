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Иран провел испытания новых систем ПВО собственного производства

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел военные учения "Велаят 97", в ходе которых испытал систему противовоздушной обороны "Хордад-3" и зенитно-ракетный комплекс "Талаш", передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление аэрокосмических сил КСИР.

Иран провел испытания новых систем ПВО собственного производства



Согласно материалам агенства, иранские военные испытали систему ПВО "Хордад-3" с помощью запущенной ракеты "Сайад-3" успешно поразив цель. Кроме этого, еще три ракеты "Сайад-3" были запущены с ЗРК "Талаш" и также успешно поразили цель. В тоже время агенство IRNA добавляет со ссылкой на пресс-службу командования учений, что был произведен запуск ракеты из комплекса ПВО средней дальности "Табас", которой также удалось достичь целей. В ходе учений также была испытана ракета "Шаламче".

Военные учения ПВО "Велаят 97" начались в понедельник на фоне введения Соединенными Штатами санкций против Ирана и продлятся два дня. В учениях, проходящих на территории площадью в 500 кв. километров на северо-западе, а также в центральных районах страны, принимают участие силы КСИР, специальные военно-воздушные войска и другие подразделения иранской армии.

Комплекс "Талаш" впервые был испытан в декабре 2016 года. Он практически полностью оснащается вооружением иранского производства, однако при этом на комплексе стоят радары от российского С-200. Ракета противовоздушной обороны "Сайад-3" ("Охотник-3") полностью иранского производства и предназначена для поражения различных целей на дальности до 120 км.



Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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