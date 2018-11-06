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Минфин купит иностранную валюту на полтриллиона рублей

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Пока эксперты обсуждают стратегию по переходу российской экономики на взаиморасчёты с зарубежными торговыми партнёрами в национальной валюте, министерство финансов снова объявляет о закупках существенных объёмов иностранной валюты. Теперь - на период с 8 ноября по 6 декабря. Сообщается, что за это время Минфин собирается избавиться от 525,8 млрд рублей, приобретя на эту сумму валюту иностранных государств. В первую очередь, речь может идти о закупке евро и американского доллара.




Это рекордная валютная покупка Минфина за последние месяцы. В сентябре министерство продало около 427 млрд рублей.

Если обратиться к релизу главного финансового министерства страны, то можно сделать выводы, что в валюту переводятся все средства, полученные страной в качестве дополнительных нефтегазовых доходов.

Из материала:
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере 513,8 млрд руб.


Дополнение от Минфина:
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило
+12,0 млрд руб.


Таким образом, суммируя эти 12 млрд с ранее упомянутыми 513,8 млрд рублей, и можно получить общую сумму, которую Минфин собирается потратить на покупку иностранной валюты. Это эквивалентно примерно 8 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что в связи с вложением допдоходов от реализации нефти и газа в зарубежные «дензнаки», курс рубля может существенно просесть. Однако в Минфине отмечают, что операции будут осуществлять на «внутреннем валютном рынке». Таким образом, вложения в иностранную валюту, могут и не сыграть роли в изменении курса рубля.

В любом случае можно констатировать, что практика вложений доходов от деятельности нефтегазовой отрасли в иностранную валюту в нашей стране никуда не исчезла, а значит и разговоры об изменении структуры и парадигмы российской экономики звучит достаточно странно.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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