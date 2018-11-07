Проект SMX 31: французский взгляд на будущее подводного флота
Подводные лодки разных классов продолжают свое развитие, и в новых проектах регулярно используются те или иные перспективные идеи. Тем не менее, судостроители не спешат создавать новые проекты техники, основанные только на смелых и оригинальных решениях. Технические и технологические риски сдерживают развитие серийных проектов, однако не мешают появлению новых смелых разработок иного рода. Недавно французская группа компаний Naval Group представила оригинальный концепт-проект подлодки будущего под названием SMX 31.
В октябре в Париже прошла очередная международная военно-техническая выставка Euronaval, на которой ведущие судостроители из разных стран представили как известные, так и совершенно новые разработки. Одним из основных участников выставки стала французская группа компаний Naval Group, представившая большое количество различных проектов. Среди прочего, эта организация проявляет интерес к теме дальнейшего развития надводного и подводного флота, что приводит к появлению смелых и оригинальных проектов.
Макет подлодки SMX 31. Фото Navyrecognition.com[/center]
На этот раз французские судостроители показали специалистам и публике перспективный концепт-проект подводной лодки с названием SMX 31. В этом проекте предусматривается максимально возможное применение современных и перспективных технологий и компонентов. У существующих подлодок, в свою очередь, заимствуются только основные решения. В результате представленная «подлодка будущего» имеет самые серьезные отличия от современных образцов.
Задачей проекта SMX 31 являлось создание многоцелевой подлодки, способной незаметно присутствовать в заданном районе, следить за активностью под водой и на поверхности, а также применять то или иное оружие. Для решения столь сложных задач было решено использовать совершенно новые идеи и концепции, пока не нашедшие широкого применения в подводном флоте. В то же время, ряд компонентов нового проекта уже не является новинкой и находит применение в ВМС разных стран.
Новый проект от Naval Group предлагает строительство многокорпусной подлодки с рядом существующих и перспективных систем. Предусматривается особая конструкция корпусов, обеспечивающая размещение всех необходимых устройств и ряда новых приборов. При этом она должна способствовать малозаметности корабля. На борту предлагается размещать вооружения разных типов либо специальную аппаратуру и т.д. Также проект SMX 31 подразумевает максимальную автоматизацию всех основных процессов, позволяющую сократить экипаж.
Французские конструкторы предлагают строить подлодку многокорпусной конструкции. Снаружи они разместили легкий корпус особой схемы. Для сокращения физических полей и обеспечения оптимального обтекания он получает оригинальную «бионическую» форму, отдаленно напоминающую кашалота. В конструкцию легкого корпуса предлагается интегрировать различные датчики и сенсоры. Авторы проекта полагают, что стандартный набор гидроакустических приборов следует дополнить новыми устройствами. Важной особенностью SMX 31 является отсутствие рубки и ее ограждения. За пределы легкого корпуса теперь выступают только убираемые передние горизонтальные рули, Х-образные кормовые плоскости с рулями и кожухи движителя.
При помощи необычного легкого корпуса предлагается решать сразу несколько задач. Он должен улучшать обтекание и ходовые характеристики, сокращать заметность лодки для других субмарин и компонентов противолодочной обороны, а также участвовать в сборе информации об окружающей обстановке. Наконец, предложенный корпус дает подлодке эффектный и привлекающий внимание экстерьер.
В носовой части легкого корпуса предлагается разместить часть вооружения. Далее помещается первый из прочных корпусов, отличающийся малой длиной. Он предназначается для размещения центрального поста, кают-компании и жилых помещений. За этим корпусом конструкторы разместили продольный тоннель для прохода в задний корпус. Свободный объем вокруг тоннеля может использоваться для монтажа модулей с разными функциями. Задний прочный корпус большой длины переборкой разделяется на два отсека. В передних объемах размещаются элементы энергетической установки, в задних – вооружение и специальная аппаратура. При этом между кормой прочного и легкого корпуса предусмотрен объем для размещения торпедных аппаратов, цистерн и т.д.
Подлодка типа SMX 31 должна иметь длину около 70 м. Ширина и высота – 13,8 м. Расчетное водоизмещение в погруженном положении – 3400 т. Рабочая глубина будет превышать 250 м.
Согласно задумке французских конструкторов, новая подлодка должна иметь максимально возможное количество автоматики, которая сможет снизить нагрузку на экипаж. В результате численность экипажа удастся сократить до 15 человек. Одним из последствий этого является сокращение объемов необходимых обитаемых отсеков, что положительно сказывается на всей конструкции подлодки. К примеру, под бытовые нужды можно будет отвести лишь часть переднего прочного корпуса.
Конструкторы позаботились о безопасности экипажа. Подлодка оснащается всплывающей спасательной камерой. Изделие цилиндрической формы перевозится над центральным тоннелем, между двумя прочными корпусами. В транспортном положении оно прикрывается подвижными створками люка, лежащими на уровне палубы.
Проект предусматривает использование неатомной энергетической установки, построенной исключительно на электрических устройствах. Предлагается оснастить подлодку большим количеством аккумуляторов, но при этом отказаться от дизельного или иного двигателя с генератором для их подзарядки. Аккумуляторы повышенной емкости должны заряжаться на базе перед походом, после чего подлодка сможет выходить в море для решения поставленных задач. Ожидается, что перспективные аккумуляторные батареи позволят получить автономность от 30 до 45 суток.
Для передвижения лодка будет использовать пару бортовых электродвигателей высокой мощности. Они должны вращать крыльчатки двух водометных движителей, расположенных в особых каналах. Отсутствие двигателей и генераторов должно сократить шумность лодки, а размещение водометов в каналах особой конфигурации приведет к уменьшению кильватерного следа. Кроме того, бортовые водометы высвобождают место внутри корпусов. Расчетная скорость подводного хода – 20 узлов.
Одной из основных задач проекта SMX 31 является получение максимально возможной ситуационной осведомленности экипажа. В носовой части и на бортах легкого корпуса планируется разместить антенные устройства основного гидроакустического комплекса. Те или иные датчики могут располагаться и на других частях подлодки, обеспечивая максимальный обзор пространства, в том числе без мертвых зон. Состав сенсоров должен определяться в соответствии с целями подлодки и пожеланиями заказчика.
Также проект предусматривает использование беспилотных систем разных классов. Прежде всего, в комплекс обзорного оборудования должны входить беспилотные подводные аппараты. Такие изделия предлагается хранить и обслуживать в отдельном отсеке второго прочного корпуса, под объемом с вооружением. Для их выпуска наружу и загрузки обратно на подлодку в проекте предусматривается отдельный тоннель в корме корабля.
Интересным нововведением проекта SMX 31 является комплекс, обеспечивающий применение беспилотных летательных аппаратов. БПЛА предлагается размещать на специальном буе. При необходимости последний должен всплывать на поверхность, после чего беспилотник может подняться в воздух и заняться изучением района. Подлодка сможет запускать летательные аппараты с глубин до 100 м, не нуждаясь в подъеме на поверхность и не подвергаясь известным рискам.
Значительные свободные объемы внутри легкого и прочных корпусов предлагается использовать для размещения различного вооружения или специального оснащения. По всей видимости, уже в базовой конфигурации подлодка нового типа сможет нести торпеды, мины или ракеты. Так, в носовой части легкого корпуса, полностью за пределами прочного, предлагается размещать два блока с четырьмя 533-мм торпедными аппаратами в каждом. Их конструкция не предусматривает перезарядку во время похода с применением собственных устройств подлодки.
Еще четыре торпедных аппарата следует размещать в корме, причем на этот раз речь идет о «классических» системах с возможностью перезарядки. Кормовой отсек может вмещать боекомплект. Для использования на новой подлодке рассматриваются существующие и перспективные тяжелые торпеды калибра 533 мм.
В базовой конфигурации подлодка SMX 31 сможет нести ракеты для уничтожения кораблей или береговых целей. Для них предназначается вертикальная пусковая установка с 6 ячейками, помещенная перед прочным корпусом, между торпедными аппаратами. Габариты такой установки позволят применять ракеты разных типов, уже состоящие на вооружении ВМС Франции или пока только разрабатываемые.
Центральная часть легкого корпуса, находящаяся между двумя прочными, может использоваться для размещения разных модулей. Прежде всего, по бокам от тоннеля можно установить пару дополнительных пусковых установок с ракетами. Свободный объем между ними можно занять другой аппаратурой. Кроме того, лодка SMX 31 сможет выполнять функции транспорта для боевых пловцов. В таком случае под тоннелем должен монтироваться специальный модуль с жилыми помещениями и шлюзом для выхода наружу. Там же предлагается хранить буксировщики для водолазов.
В зависимости от конфигурации и поставленной боевой задачи, субмарина типа SMX 31 сможет нести боекомплект в виде 46 торпед и ракет. С их помощью лодка сможет атаковать подводные, надводные и береговые цели. В представленном виде она не может бороться только с воздушными целями.
Концепт-проект SMX 31 не предназначается для строительства полноценных перспективных подлодок по заказу того или иного флота. Его задачей является поиск принципиально новых решений, способных повысить эффективность корабля, а также их интеграция в единый проект. Кроме того, в ходе проработки проекта необходимо определить реальное будущее тех или иных предложений. Наконец, при помощи макета и мультимедийных рекламных материалов можно изучить интерес специалистов и потенциальных заказчиков.
Определенные предложения концепта SMX 31 могут заинтересовать военных, в результате чего их можно будет применить при создании «настоящих» подлодок. Одновременное использование большей части оригинальных идей или даже строительство SMX 31 в предлагаемом виде пока не выглядит возможным. Проект на данный момент лишь объединяет смелые предложения и недостаточно проработан для запуска строительства.
***
Группа компаний Naval Group представила свой вариант облика перспективной неатомной подлодки с особыми возможностями. Как и любые другие такие проекты, новый SMX 31 представляет большой интерес. Он наглядно демонстрирует, как именно судостроители зарубежных стран намерены развивать подводный флот, и на каких предложениях будет основываться такое развитие. При этом можно оценить зарубежные идеи и определить их реальные перспективы.
В первую очередь, необходимо отметить, что проект SMX 31 представляет особый интерес. Он показывает, как можно собрать в одной подлодке все самые смелые идеи нынешнего времени, добавив к ним оригинальные предложения. Концепт-проекты такого рода появляются не слишком редко, но каждый из них следует изучать, чтобы понимать актуальные взгляды зарубежных судостроителей на вопросы развития подлодок. Однако при внимательном и подробном изучении проекта становится ясно, какие именно составляющие переносят строительство таких лодок в отдаленное будущее.
В первую очередь, проект SMX 31 характерен широким использованием современных и перспективных систем, часть которых не готова к эксплуатации либо вовсе отсутствует. В частности, современные информационно-управляющие системы подлодок не могут обеспечить желаемое сокращение нагрузки на экипаж, а существующие аккумуляторы не позволят подлодке оставаться в море больше месяца на одной зарядке. Идея с размещением разнообразных датчиков по всей поверхности легкого корпуса выглядит интересной, но ее реализация связана с массой разных проблем.
Одновременно с этим концепт имеет выгодные преимущества перед существующими лодками. Предложенная энергоустановка действительно способна сократить шумность и вероятность обнаружения. Совершенствование конструкции корпусов дополнительно сократит заметность лодки. Беспилотные подводные аппараты активно разрабатываются, а БПЛА уже широко применяются в разных областях. Комплекс вооружения для SMX 31 может быть построен на основе существующих изделий и компонентов.
В итоге складывается ситуация, типичная для новых смелых проектов, основанных на передовых решениях. Одни черты концепт-проекта SMX 31 не только интересны и перспективны, но и могут найти применение в самое ближайшее время. Так, новое оружие или беспилотные системы можно внедрять уже в проектах следующего поколения либо при модернизации существующих лодок. Другие особенности облика пока выглядят чрезмерно сложными и неоправданными. Вряд ли нынешние флоты рискнут закупать подлодку с чисто электрической энергоустановкой без собственных генераторов и экипажем из 15 человек.
Очевидно, что в существующем виде проект SMX 31 так и не выйдет за пределы выставочных павильонов и не запустит процесс перевооружения флота какой-либо страны. Однако он не имеет таких целей. Эта разработка предназначена исключительно для поиска принципиально новых концепций и идей в области подводного судостроения. Наиболее реалистичные и полезные решения вскоре смогут найти применение в реальных проектах и поспособствовать развитию подводного флота. Впрочем, нельзя исключать, что такое развитие и освоение новых технологий в отдаленном будущем позволят инженерам вернуться к нынешнему концепт-проекту и довести его до строительства и эксплуатации.
По материалам сайтов:
https://naval-group.com/
http://hisutton.com/
https://navyrecognition.com/
https://popularmechanics.com/
В октябре в Париже прошла очередная международная военно-техническая выставка Euronaval, на которой ведущие судостроители из разных стран представили как известные, так и совершенно новые разработки. Одним из основных участников выставки стала французская группа компаний Naval Group, представившая большое количество различных проектов. Среди прочего, эта организация проявляет интерес к теме дальнейшего развития надводного и подводного флота, что приводит к появлению смелых и оригинальных проектов.
Макет подлодки SMX 31. Фото Navyrecognition.com[/center]
На этот раз французские судостроители показали специалистам и публике перспективный концепт-проект подводной лодки с названием SMX 31. В этом проекте предусматривается максимально возможное применение современных и перспективных технологий и компонентов. У существующих подлодок, в свою очередь, заимствуются только основные решения. В результате представленная «подлодка будущего» имеет самые серьезные отличия от современных образцов.
Задачей проекта SMX 31 являлось создание многоцелевой подлодки, способной незаметно присутствовать в заданном районе, следить за активностью под водой и на поверхности, а также применять то или иное оружие. Для решения столь сложных задач было решено использовать совершенно новые идеи и концепции, пока не нашедшие широкого применения в подводном флоте. В то же время, ряд компонентов нового проекта уже не является новинкой и находит применение в ВМС разных стран.
Новый проект от Naval Group предлагает строительство многокорпусной подлодки с рядом существующих и перспективных систем. Предусматривается особая конструкция корпусов, обеспечивающая размещение всех необходимых устройств и ряда новых приборов. При этом она должна способствовать малозаметности корабля. На борту предлагается размещать вооружения разных типов либо специальную аппаратуру и т.д. Также проект SMX 31 подразумевает максимальную автоматизацию всех основных процессов, позволяющую сократить экипаж.
Французские конструкторы предлагают строить подлодку многокорпусной конструкции. Снаружи они разместили легкий корпус особой схемы. Для сокращения физических полей и обеспечения оптимального обтекания он получает оригинальную «бионическую» форму, отдаленно напоминающую кашалота. В конструкцию легкого корпуса предлагается интегрировать различные датчики и сенсоры. Авторы проекта полагают, что стандартный набор гидроакустических приборов следует дополнить новыми устройствами. Важной особенностью SMX 31 является отсутствие рубки и ее ограждения. За пределы легкого корпуса теперь выступают только убираемые передние горизонтальные рули, Х-образные кормовые плоскости с рулями и кожухи движителя.
При помощи необычного легкого корпуса предлагается решать сразу несколько задач. Он должен улучшать обтекание и ходовые характеристики, сокращать заметность лодки для других субмарин и компонентов противолодочной обороны, а также участвовать в сборе информации об окружающей обстановке. Наконец, предложенный корпус дает подлодке эффектный и привлекающий внимание экстерьер.
В носовой части легкого корпуса предлагается разместить часть вооружения. Далее помещается первый из прочных корпусов, отличающийся малой длиной. Он предназначается для размещения центрального поста, кают-компании и жилых помещений. За этим корпусом конструкторы разместили продольный тоннель для прохода в задний корпус. Свободный объем вокруг тоннеля может использоваться для монтажа модулей с разными функциями. Задний прочный корпус большой длины переборкой разделяется на два отсека. В передних объемах размещаются элементы энергетической установки, в задних – вооружение и специальная аппаратура. При этом между кормой прочного и легкого корпуса предусмотрен объем для размещения торпедных аппаратов, цистерн и т.д.
Подлодка типа SMX 31 должна иметь длину около 70 м. Ширина и высота – 13,8 м. Расчетное водоизмещение в погруженном положении – 3400 т. Рабочая глубина будет превышать 250 м.
Согласно задумке французских конструкторов, новая подлодка должна иметь максимально возможное количество автоматики, которая сможет снизить нагрузку на экипаж. В результате численность экипажа удастся сократить до 15 человек. Одним из последствий этого является сокращение объемов необходимых обитаемых отсеков, что положительно сказывается на всей конструкции подлодки. К примеру, под бытовые нужды можно будет отвести лишь часть переднего прочного корпуса.
Конструкторы позаботились о безопасности экипажа. Подлодка оснащается всплывающей спасательной камерой. Изделие цилиндрической формы перевозится над центральным тоннелем, между двумя прочными корпусами. В транспортном положении оно прикрывается подвижными створками люка, лежащими на уровне палубы.
Проект предусматривает использование неатомной энергетической установки, построенной исключительно на электрических устройствах. Предлагается оснастить подлодку большим количеством аккумуляторов, но при этом отказаться от дизельного или иного двигателя с генератором для их подзарядки. Аккумуляторы повышенной емкости должны заряжаться на базе перед походом, после чего подлодка сможет выходить в море для решения поставленных задач. Ожидается, что перспективные аккумуляторные батареи позволят получить автономность от 30 до 45 суток.
Для передвижения лодка будет использовать пару бортовых электродвигателей высокой мощности. Они должны вращать крыльчатки двух водометных движителей, расположенных в особых каналах. Отсутствие двигателей и генераторов должно сократить шумность лодки, а размещение водометов в каналах особой конфигурации приведет к уменьшению кильватерного следа. Кроме того, бортовые водометы высвобождают место внутри корпусов. Расчетная скорость подводного хода – 20 узлов.
Одной из основных задач проекта SMX 31 является получение максимально возможной ситуационной осведомленности экипажа. В носовой части и на бортах легкого корпуса планируется разместить антенные устройства основного гидроакустического комплекса. Те или иные датчики могут располагаться и на других частях подлодки, обеспечивая максимальный обзор пространства, в том числе без мертвых зон. Состав сенсоров должен определяться в соответствии с целями подлодки и пожеланиями заказчика.
Также проект предусматривает использование беспилотных систем разных классов. Прежде всего, в комплекс обзорного оборудования должны входить беспилотные подводные аппараты. Такие изделия предлагается хранить и обслуживать в отдельном отсеке второго прочного корпуса, под объемом с вооружением. Для их выпуска наружу и загрузки обратно на подлодку в проекте предусматривается отдельный тоннель в корме корабля.
Интересным нововведением проекта SMX 31 является комплекс, обеспечивающий применение беспилотных летательных аппаратов. БПЛА предлагается размещать на специальном буе. При необходимости последний должен всплывать на поверхность, после чего беспилотник может подняться в воздух и заняться изучением района. Подлодка сможет запускать летательные аппараты с глубин до 100 м, не нуждаясь в подъеме на поверхность и не подвергаясь известным рискам.
Значительные свободные объемы внутри легкого и прочных корпусов предлагается использовать для размещения различного вооружения или специального оснащения. По всей видимости, уже в базовой конфигурации подлодка нового типа сможет нести торпеды, мины или ракеты. Так, в носовой части легкого корпуса, полностью за пределами прочного, предлагается размещать два блока с четырьмя 533-мм торпедными аппаратами в каждом. Их конструкция не предусматривает перезарядку во время похода с применением собственных устройств подлодки.
Еще четыре торпедных аппарата следует размещать в корме, причем на этот раз речь идет о «классических» системах с возможностью перезарядки. Кормовой отсек может вмещать боекомплект. Для использования на новой подлодке рассматриваются существующие и перспективные тяжелые торпеды калибра 533 мм.
В базовой конфигурации подлодка SMX 31 сможет нести ракеты для уничтожения кораблей или береговых целей. Для них предназначается вертикальная пусковая установка с 6 ячейками, помещенная перед прочным корпусом, между торпедными аппаратами. Габариты такой установки позволят применять ракеты разных типов, уже состоящие на вооружении ВМС Франции или пока только разрабатываемые.
Центральная часть легкого корпуса, находящаяся между двумя прочными, может использоваться для размещения разных модулей. Прежде всего, по бокам от тоннеля можно установить пару дополнительных пусковых установок с ракетами. Свободный объем между ними можно занять другой аппаратурой. Кроме того, лодка SMX 31 сможет выполнять функции транспорта для боевых пловцов. В таком случае под тоннелем должен монтироваться специальный модуль с жилыми помещениями и шлюзом для выхода наружу. Там же предлагается хранить буксировщики для водолазов.
В зависимости от конфигурации и поставленной боевой задачи, субмарина типа SMX 31 сможет нести боекомплект в виде 46 торпед и ракет. С их помощью лодка сможет атаковать подводные, надводные и береговые цели. В представленном виде она не может бороться только с воздушными целями.
Концепт-проект SMX 31 не предназначается для строительства полноценных перспективных подлодок по заказу того или иного флота. Его задачей является поиск принципиально новых решений, способных повысить эффективность корабля, а также их интеграция в единый проект. Кроме того, в ходе проработки проекта необходимо определить реальное будущее тех или иных предложений. Наконец, при помощи макета и мультимедийных рекламных материалов можно изучить интерес специалистов и потенциальных заказчиков.
Определенные предложения концепта SMX 31 могут заинтересовать военных, в результате чего их можно будет применить при создании «настоящих» подлодок. Одновременное использование большей части оригинальных идей или даже строительство SMX 31 в предлагаемом виде пока не выглядит возможным. Проект на данный момент лишь объединяет смелые предложения и недостаточно проработан для запуска строительства.
***
Группа компаний Naval Group представила свой вариант облика перспективной неатомной подлодки с особыми возможностями. Как и любые другие такие проекты, новый SMX 31 представляет большой интерес. Он наглядно демонстрирует, как именно судостроители зарубежных стран намерены развивать подводный флот, и на каких предложениях будет основываться такое развитие. При этом можно оценить зарубежные идеи и определить их реальные перспективы.
В первую очередь, необходимо отметить, что проект SMX 31 представляет особый интерес. Он показывает, как можно собрать в одной подлодке все самые смелые идеи нынешнего времени, добавив к ним оригинальные предложения. Концепт-проекты такого рода появляются не слишком редко, но каждый из них следует изучать, чтобы понимать актуальные взгляды зарубежных судостроителей на вопросы развития подлодок. Однако при внимательном и подробном изучении проекта становится ясно, какие именно составляющие переносят строительство таких лодок в отдаленное будущее.
В первую очередь, проект SMX 31 характерен широким использованием современных и перспективных систем, часть которых не готова к эксплуатации либо вовсе отсутствует. В частности, современные информационно-управляющие системы подлодок не могут обеспечить желаемое сокращение нагрузки на экипаж, а существующие аккумуляторы не позволят подлодке оставаться в море больше месяца на одной зарядке. Идея с размещением разнообразных датчиков по всей поверхности легкого корпуса выглядит интересной, но ее реализация связана с массой разных проблем.
Одновременно с этим концепт имеет выгодные преимущества перед существующими лодками. Предложенная энергоустановка действительно способна сократить шумность и вероятность обнаружения. Совершенствование конструкции корпусов дополнительно сократит заметность лодки. Беспилотные подводные аппараты активно разрабатываются, а БПЛА уже широко применяются в разных областях. Комплекс вооружения для SMX 31 может быть построен на основе существующих изделий и компонентов.
В итоге складывается ситуация, типичная для новых смелых проектов, основанных на передовых решениях. Одни черты концепт-проекта SMX 31 не только интересны и перспективны, но и могут найти применение в самое ближайшее время. Так, новое оружие или беспилотные системы можно внедрять уже в проектах следующего поколения либо при модернизации существующих лодок. Другие особенности облика пока выглядят чрезмерно сложными и неоправданными. Вряд ли нынешние флоты рискнут закупать подлодку с чисто электрической энергоустановкой без собственных генераторов и экипажем из 15 человек.
Очевидно, что в существующем виде проект SMX 31 так и не выйдет за пределы выставочных павильонов и не запустит процесс перевооружения флота какой-либо страны. Однако он не имеет таких целей. Эта разработка предназначена исключительно для поиска принципиально новых концепций и идей в области подводного судостроения. Наиболее реалистичные и полезные решения вскоре смогут найти применение в реальных проектах и поспособствовать развитию подводного флота. Впрочем, нельзя исключать, что такое развитие и освоение новых технологий в отдаленном будущем позволят инженерам вернуться к нынешнему концепт-проекту и довести его до строительства и эксплуатации.
По материалам сайтов:
https://naval-group.com/
http://hisutton.com/
https://navyrecognition.com/
https://popularmechanics.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл