Маневры пары истребителей Су-57 сняли с воздуха
Кадры маневров новейших российских многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57, снятые с близкого расстояния, опубликовал на своем YouTube-канале телеканал "Звезда".
Съемки маневров двух истребителей пятого поколения Су-57 проводились над Астраханской областью, где находится полигон государственного лётно-испытательного центра Минобороны имени Чкалова, и велись с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 ВКС России, что позволило оператору телеканала запечатлеть истребители в полёте с близкого расстояния.
Истребителями управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник ГЛИЦ генерал-майор Радик Бариев. Оба пилота удостоены звания Героя России.
По словам корреспондента, ведущего репортаж с борта военно-транспортного Ан-12, одной из особенностей новейших российских истребителей является их специальная окраска (лётный камуфляж), а также вид, отличающийся от истребителей 4-го поколения. "Они похожи на летающие тарелки", - добавил он.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля". Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.
Первая партия из 12 машин пойдёт в ВКС в 2019 году.
Съемки маневров двух истребителей пятого поколения Су-57 проводились над Астраханской областью, где находится полигон государственного лётно-испытательного центра Минобороны имени Чкалова, и велись с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 ВКС России, что позволило оператору телеканала запечатлеть истребители в полёте с близкого расстояния.
Истребителями управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник ГЛИЦ генерал-майор Радик Бариев. Оба пилота удостоены звания Героя России.
По словам корреспондента, ведущего репортаж с борта военно-транспортного Ан-12, одной из особенностей новейших российских истребителей является их специальная окраска (лётный камуфляж), а также вид, отличающийся от истребителей 4-го поколения. "Они похожи на летающие тарелки", - добавил он.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля". Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.
Первая партия из 12 машин пойдёт в ВКС в 2019 году.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/