Не сошлись в базовых ценностях. Лукашенко против Макрона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, очевидно, продолжая «политику двух стульев», разразился заявлением, выходящим за рамки приличия.
Видимо, забыв о том, что Россия является не просто союзником Беларуси, но и объединена с нею в союзное государство, а США официально объявили РФ своим врагом, «батька» заявил, что от сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента.
«Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. Мы не преувеличиваем — без Америки мы не решим, к сожалению, ни один вопрос, в том числе и украинский конфликт», — заявил Лукашенко в Минске на встрече с группой американских аналитиков, сообщает РИА «Новости».
Он также позиционировал Беларусь как европейское государство, заинтересованное в крепком трансатлантическом партнерстве. «Это основная опора на нашей планете, и не дай бог ее разрушить», — подчеркнул Александр Григорьевич.
Также в разговоре с американцами белорусский глава поспешил их заверить, что на территории его республики не будет российской военной базы, в создании которой он не видит никакого смысла, поскольку вооруженные силы Белоруссии, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить «по своей подготовленности, целенаправленности, по своей эффективности» свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.
Эта тема возникла неслучайно: в контексте планируемого выхода США из ДРМСД американцы беспокоятся относительно ответных шагов России, и уверения, что российские ракеты не появятся в Беларуси, для них весьма важны.
Собственно, встреча Лукашенко с аналитиками из США больше всего напоминала смотрины, в ходе которых глава государства символически «поцеловал копыто коня хана», тем самым продемонстрировав свою лояльность Вашингтону, в духе «с Россией у нас договор, но мы будем дружить с вами». Напомним, что Минск последовательно дистанцируется от позиций России в наиболее важных и болезненных для нее вопросах. Таких, как война в Донбассе, воссоединение с Крымом, признание независимости Северной Осетии и Абхазии, санкции. Что касается последнего пункта, то Минск даже предпринимает попытки получить выгоду из «санкционной войны» России и Запада.
Примечательно, что сделанная Лукашенко оценка роли США в обеспечении глобальной стабильности и безопасности радикально расходится с взглядами ряда европейских государств.
Так, в тот же самый день, когда белорусский глава рассыпался в дифирамбах Вашингтону и проводимой им международной политики, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создания «общеевропейской армии», главной особенностью которой является ее независимость от Соединенных Штатов.
«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил французский лидер в эфире радиостанции Europe 1.
«Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов», — отметил Макрон, подчеркнув, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.
Надо сказать, что французский президент не просто высказывает свое мнение, в своем выступлении он озвучил позицию большинства «старых европейцев», которые сегодня видят в США не просто источник проблем и неприятностей, но и прямую угрозу своему суверенитету и образу жизни.
Просто от себя, да еще и на такую рискованную тему, Макрон не стал бы говорить. Молодой и амбициозный глава Франции абсолютно убежден в том, что продвижение этого вопроса позволит ему завоевать симпатии в глазах большинства европейцев, как политиков, так и простых граждан, и стать общеевропейским лидером, к чему он стремится.
Провокация войны на Украине, санкционная война, втягивание европейцев в жесткую конфронтацию с Россией, энергетический шантаж, выход из иранской атомной сделки, а теперь еще и намерение разрушить ДРСМД, являющийся основой безопасности на континенте, что превращает его население в заложников американских ястребов.
Прямое давление на европейские страны и активизация агентуры влияния США в ЕС всерьез обеспокоили старую Европу. Причем разговоры о том, что «надо просто переждать Трампа», никого особенно не успокаивают, поскольку европейцы отчетливо осознали, насколько опасна для них утрата субъектности и зависимость от Вашингтона.
Напомним, что Макрон далеко не первый, кто заговорил об «общеевропейской армии». Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер сказал, что мечтает об армии, «которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и зарубежных миссиях», давая понять, что НАТО он таковой не считает.
Впрочем, младоевропейцы (Польша, Румыния, прибалтийские лимитрофы, Болгария и некоторые другие страны Восточной Европы, чьи элиты хорошо прикормлены Вашингтоном) категорически не согласны с Макроном, и придерживаются точки зрения, похожей на ту, что озвучил Лукашенко.
То есть «батька» в некотором смысле солидаризовался с Грибаускайте, Дудой и Порошенко во взглядах на роль США в европейских делах.
Трудно предположить, чтобы Лукашенко, против которого Вашингтон не только вводил санкции, но и неоднократно пытался организовать «цветные революции», не представлял себе реального положения вещей и той разрушительной работы, которую США ведет на континенте.
Однако ему хорошо известно и то страстное желание видеть Беларусь в «санитарном кордоне» против России, которое имеют американцы. И его заявление американским аналитикам является логическим продолжением его многовекторной политики, напоминающей аукцион или кастинг на замещение вакантной должности спонсора. Возможно, что недовольство старой Европы, грозящей вылиться в бунт против американского сюзерена, с точки зрения Александра Григорьевича, еще более увеличивает его ценность для Вашингтона.
Между прочим, давая понять, что за его внимание придется побороться, Лукашенко совместил комплименты Вашингтону с угрозами… НАТО.
«Если НАТО будет продолжать нас запугивать и предпримет действия типа размещения базы в Польше под условным названием «Форт-Трамп» или со стороны альянса будут еще подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное», — заявил белорусский президент американским аналитикам.
Похоже, что речь о непосредственном переходе нашего главного союзника во враждебный лагерь пока что не идет. Просто глава Беларуси, делая реверансы Западу, надеется добиться и от него, и от Москвы различных бонусов, заставив сражаться за его сердце рублем. Однако со своими нынешними заявлениями он явно перегнул палку. А вопрос о ценности и надежности «многовекторного союзника», думаю, риторический.
Видимо, забыв о том, что Россия является не просто союзником Беларуси, но и объединена с нею в союзное государство, а США официально объявили РФ своим врагом, «батька» заявил, что от сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента.
«Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. Мы не преувеличиваем — без Америки мы не решим, к сожалению, ни один вопрос, в том числе и украинский конфликт», — заявил Лукашенко в Минске на встрече с группой американских аналитиков, сообщает РИА «Новости».
Он также позиционировал Беларусь как европейское государство, заинтересованное в крепком трансатлантическом партнерстве. «Это основная опора на нашей планете, и не дай бог ее разрушить», — подчеркнул Александр Григорьевич.
Также в разговоре с американцами белорусский глава поспешил их заверить, что на территории его республики не будет российской военной базы, в создании которой он не видит никакого смысла, поскольку вооруженные силы Белоруссии, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить «по своей подготовленности, целенаправленности, по своей эффективности» свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.
Эта тема возникла неслучайно: в контексте планируемого выхода США из ДРМСД американцы беспокоятся относительно ответных шагов России, и уверения, что российские ракеты не появятся в Беларуси, для них весьма важны.
Собственно, встреча Лукашенко с аналитиками из США больше всего напоминала смотрины, в ходе которых глава государства символически «поцеловал копыто коня хана», тем самым продемонстрировав свою лояльность Вашингтону, в духе «с Россией у нас договор, но мы будем дружить с вами». Напомним, что Минск последовательно дистанцируется от позиций России в наиболее важных и болезненных для нее вопросах. Таких, как война в Донбассе, воссоединение с Крымом, признание независимости Северной Осетии и Абхазии, санкции. Что касается последнего пункта, то Минск даже предпринимает попытки получить выгоду из «санкционной войны» России и Запада.
Примечательно, что сделанная Лукашенко оценка роли США в обеспечении глобальной стабильности и безопасности радикально расходится с взглядами ряда европейских государств.
Так, в тот же самый день, когда белорусский глава рассыпался в дифирамбах Вашингтону и проводимой им международной политики, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создания «общеевропейской армии», главной особенностью которой является ее независимость от Соединенных Штатов.
«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил французский лидер в эфире радиостанции Europe 1.
«Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов», — отметил Макрон, подчеркнув, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.
Надо сказать, что французский президент не просто высказывает свое мнение, в своем выступлении он озвучил позицию большинства «старых европейцев», которые сегодня видят в США не просто источник проблем и неприятностей, но и прямую угрозу своему суверенитету и образу жизни.
Просто от себя, да еще и на такую рискованную тему, Макрон не стал бы говорить. Молодой и амбициозный глава Франции абсолютно убежден в том, что продвижение этого вопроса позволит ему завоевать симпатии в глазах большинства европейцев, как политиков, так и простых граждан, и стать общеевропейским лидером, к чему он стремится.
Провокация войны на Украине, санкционная война, втягивание европейцев в жесткую конфронтацию с Россией, энергетический шантаж, выход из иранской атомной сделки, а теперь еще и намерение разрушить ДРСМД, являющийся основой безопасности на континенте, что превращает его население в заложников американских ястребов.
Прямое давление на европейские страны и активизация агентуры влияния США в ЕС всерьез обеспокоили старую Европу. Причем разговоры о том, что «надо просто переждать Трампа», никого особенно не успокаивают, поскольку европейцы отчетливо осознали, насколько опасна для них утрата субъектности и зависимость от Вашингтона.
Напомним, что Макрон далеко не первый, кто заговорил об «общеевропейской армии». Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер сказал, что мечтает об армии, «которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и зарубежных миссиях», давая понять, что НАТО он таковой не считает.
Впрочем, младоевропейцы (Польша, Румыния, прибалтийские лимитрофы, Болгария и некоторые другие страны Восточной Европы, чьи элиты хорошо прикормлены Вашингтоном) категорически не согласны с Макроном, и придерживаются точки зрения, похожей на ту, что озвучил Лукашенко.
То есть «батька» в некотором смысле солидаризовался с Грибаускайте, Дудой и Порошенко во взглядах на роль США в европейских делах.
Трудно предположить, чтобы Лукашенко, против которого Вашингтон не только вводил санкции, но и неоднократно пытался организовать «цветные революции», не представлял себе реального положения вещей и той разрушительной работы, которую США ведет на континенте.
Однако ему хорошо известно и то страстное желание видеть Беларусь в «санитарном кордоне» против России, которое имеют американцы. И его заявление американским аналитикам является логическим продолжением его многовекторной политики, напоминающей аукцион или кастинг на замещение вакантной должности спонсора. Возможно, что недовольство старой Европы, грозящей вылиться в бунт против американского сюзерена, с точки зрения Александра Григорьевича, еще более увеличивает его ценность для Вашингтона.
Между прочим, давая понять, что за его внимание придется побороться, Лукашенко совместил комплименты Вашингтону с угрозами… НАТО.
«Если НАТО будет продолжать нас запугивать и предпримет действия типа размещения базы в Польше под условным названием «Форт-Трамп» или со стороны альянса будут еще подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное», — заявил белорусский президент американским аналитикам.
Похоже, что речь о непосредственном переходе нашего главного союзника во враждебный лагерь пока что не идет. Просто глава Беларуси, делая реверансы Западу, надеется добиться и от него, и от Москвы различных бонусов, заставив сражаться за его сердце рублем. Однако со своими нынешними заявлениями он явно перегнул палку. А вопрос о ценности и надежности «многовекторного союзника», думаю, риторический.
- Автор:
- Борис Джерелиевский