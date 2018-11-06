В сети идёт обсуждение Су-24 с "серыми" звёздами
В Инстаграм-блоге авиационной тематики fighter_bomber_ опубликовано видео полёта фронтового бомбардировщика Су-24. Пользователи задаются вопросом, почему на хвосте самолёта рядом с надписью ВВС России "неуставная" сероватая звезда в сером круге.
Среди версий появления этого опознавательного знака на самолёте, вероятно, участвующем в контртеррористической операции в Сирии, популярна версия о сознательном уменьшении контрастности звёзд на бомбардировщике.
Аналогичная «ситуация» и на крыльях самолёта. Те же низкоконтрастные звёзды в серых кругах.
Кстати, в кругах ВВС (ВКС) РФ заходил спор о том, насколько актуально сегодня использование красных звёзд на самолётах, участвующих в боевых операциях. Спор идёт до сих пор. Единого мнения, конечно же, не существует.
По поводу публикации в блоге - высказывается версия о том, что красные звёзды в хвостовой части и на крыльях самолёта могли потерять алый цвет из-за воздействия солнца, сильного просоленного ветра с моря и так называемого пустынной пескоструйки. Ранее в СМИ сообщали, что на "Хмеймиме" ведутся работы по созданию специальных защитных ангаров для самолётов, в том числе, способных защитить самолёты от упомянутых климатических факторов.
Если сравнивать видео, представленное в блоге, с кадрами российских бомбардировщиков непосредственно на авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия, то видно, что на самолётах красные звёзды остаются красными, и никаких кругов на хвосте и крыльях нет.
Однако нужно отметить, что фото с «Хмеймима», публикуемые на сайте Минобороны РФ, не являются «свежими».
Среди версий пользователей есть и такая: возможно, самолёт был передан, например, ВВС САА. И работа по смене ОЗ пока не доведена до конца.
Среди версий появления этого опознавательного знака на самолёте, вероятно, участвующем в контртеррористической операции в Сирии, популярна версия о сознательном уменьшении контрастности звёзд на бомбардировщике.
Аналогичная «ситуация» и на крыльях самолёта. Те же низкоконтрастные звёзды в серых кругах.
Кстати, в кругах ВВС (ВКС) РФ заходил спор о том, насколько актуально сегодня использование красных звёзд на самолётах, участвующих в боевых операциях. Спор идёт до сих пор. Единого мнения, конечно же, не существует.
По поводу публикации в блоге - высказывается версия о том, что красные звёзды в хвостовой части и на крыльях самолёта могли потерять алый цвет из-за воздействия солнца, сильного просоленного ветра с моря и так называемого пустынной пескоструйки. Ранее в СМИ сообщали, что на "Хмеймиме" ведутся работы по созданию специальных защитных ангаров для самолётов, в том числе, способных защитить самолёты от упомянутых климатических факторов.
Если сравнивать видео, представленное в блоге, с кадрами российских бомбардировщиков непосредственно на авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия, то видно, что на самолётах красные звёзды остаются красными, и никаких кругов на хвосте и крыльях нет.
Однако нужно отметить, что фото с «Хмеймима», публикуемые на сайте Минобороны РФ, не являются «свежими».
Среди версий пользователей есть и такая: возможно, самолёт был передан, например, ВВС САА. И работа по смене ОЗ пока не доведена до конца.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, https://www.instagram.com/p/Bp02isCnZac/