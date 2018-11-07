Большевики спасли Россию от гибели
Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название Дня Великой Октябрьской социалистической революции.
В 1917 году произошла страшная катастрофа: Российская империя рухнула, взорвалась из-за колоссального заряда внутренних надломов, противоречий, которые копились столетиями. Детонатором для этого взрыва послужила мировая война, организованная хозяевами Запада. Разумные люди в России вроде Столыпина, Дурново и Распутина это отлично понимали и всеми силами пытались избежать большой войны. Но их не послушали или убили. Россия ввязалась в войну в интересах Лондона, Парижа и Вашингтона. Кровавая бойня подрубила последнюю опору империи — кадровую армию. Западники, революционеры-февралисты, при организационной поддержке Запада, подготовили переворот. Николая Второго свергли, монархия пала. А вместе с ней в инферно-ад рухнула и «старая Россия».
После контрреволюции 1985-1993 гг., когда развалили Великую Россию – СССР, а социалистическое государство было заменено на полуколониальный, прозападный режим, который очень быстро (в историческом отношении) выстроил полуфеодальную, хищно-капиталистическую (с властью компрадорской буржуазии, распродающей народные богатства) и кастово-сословную систему из «новых дворян», «хозяев жизни» и «неудачников», «нищебродов», которым «государство ничего не должно», создали миф о «большевистском перевороте». Мол, существовала культурная, развитая, благоустроенная Российская империя, но комиссары-коммуняки, бесы-революционеры, люмпены и уголовники каким-то образом её разрушили (на немецкие деньги устроили революцию) и устроили кровавый террор. Уничтожили или изгнали лучшую часть российского общества: духовенство, аристократию, дворянство, интеллигенцию, офицеров, купечество, зажиточное крестьянство. Огнем и мечом прошлись по цветущей и счастливой старой России, обратили её в пустыню, а затем построили «социалистический концлагерь», «тюрьму народов» (СССР). И грабили, убивали, терроризировали и угнетали народ вплоть до «освобождения» в 1991 году.
Понятно, что этот миф с радостью подхватили разного рода националисты на Южном Кавказе, в Прибалтике, на Украине, в Туркестане. Ведь можно было спихнуть все проблемы на русских (советских) оккупантов, которые так долго грабили и угнетали нацменьшинства, что они до сих пор не могут встать с колен. А также требовать компенсации, возмещение ущерба «за оккупацию».
Частью этого «белого» мифа была и благородная Белая армия, которая трагически сражалась с красной чумой – якобы за веру, царя и Отечество. «Корнет Оболенский, раздайте патроны, / Поручик Голицын, надеть ордена!» И крестьяне, мол, также яростно бились с комиссарами, но их восстания утопили в крови. «Встаёт над Россией кровавый рассвет…»
Но дело в том, что реальная история 1917 года и кровавых последующих лет Русской смуты никак не соответствует этому мифу. В частности, русские крестьяне били не только красных, но и белых, и стали одним из главных факторов поражения белых армий. Белая же армия ни за какого царя не сражалась, а состояла в основном их разного рода социалистов и демократов. Монархисты были в Белом движении в явном меньшинстве, своего рода маргиналами и даже подвергались преследованиям за свои взгляды, которые приходилось скрывать. И вообще, Гражданская война шла между несколькими революционными армиями: 1) белой – февралистов-революционеров, западников, за которыми стояла Антанта; 2) красной; 3) зеленой – бандформирования, крестьянские отряды; 4) националистической – национал-сепаратисты воевали за свои бантустаны и банановые республики, за ними также стояли державы Антанты.
Выборы в Учредительное собрание в 1918 году принесли победу различным социалистам: коммунистам-большевикам, меньшевикам, социалистам-революционерам (эсерам), народным социалистам. То есть народ выбирал социализм и не желал больше ни царя (монархизм), ни капитализма с его властью денежных мешков, помещиков, капиталистов и буржуазии.
А в феврале-марте 1917 года, вопреки мифу о «кровавых комиссарах», не крестьяне и рабочие свергли царя, а выродившаяся элита Российской империи. Николай Второй отрекся от трона под давлением высшего генералитета и сановничества, которые должны были защищать престол до последней капли крови. Не комиссары и красногвардейцы свергли и арестовали царя, а генералы и министры, депутаты и лидеры ведущих партий. Большая часть элиты Российской империи – военной, промышленно-финансовой, административной, политической, выступила против царя. При этом это были западники, масоны высоких степеней, которые мечтали о дальнейшей модернизации России на западный лад. Это были образованные, обеспеченные люди. Но они жаждали абсолютной власти. Монархия мешала им получить полную власть в России, чтобы установить режим западного типа, учинить в России «милую Францию (Голландию, Англию)». Самодержавие считали тормозом на пути к великой цели — полной интеграции в западную (европейскую) цивилизацию. Понятно, что хозяева Запада – через дипломатов, спецслужбы, помогли им разрушить русское самодержавие и заодно Российскую империю.
В стране была установлена буржуазно-демократическая республика во главе с Временным правительством (в его составе не было большевиков). В считанные дни Россия стала очень демократической и свободной – в условиях войны! Победившие революционеры-февралисты (конституционные демократы, буржуазная интеллигенция, социалисты всех мастей) только ухудшили ситуацию и не смогли справиться в нарастающим хаосом, который начал наступление, как только Россия вступила в мировую войну. Они только усугубили его своими непродуманными, дурацкими действиями, видимо, был и сознательный саботаж с целью развала страны. Армию «демократизировали» и окончательно разложили, добили. Старую полицию, жандармерию и охранку разгромили. Началась криминальная революция. Экономика и транспорт пришли в полный хаос. В стране ещё до схватки белых и красных началась крестьянская война – крестьяне громили помещичьи имения и делили землю. Крестьяне отказывались платить налоги, отдавать хлеб. Солдаты дезертировали, уходили с фронта целыми частями, с оружием, сколачивали бандформирования. У властей не было военных сил, чтобы навести порядок, они утратили контроль над страной. Начался процесс отделения окраин с новой резней по национальному или религиозному признаку. На территории России возникают самостийные «государства».
В итоге не имеющие верховной власти разнообразные силы, включая высшую аристократию, великих князей, генералитет, торгово-промышленный капитал, либеральную, прозападную интеллигенцию, буржуазию, в Феврале свергли самодержавие, и установили буржуазно-демократическую республику. Февралисты-западники хотели направить Россию по западному пути развития, ориентируясь на Англию и Францию. Однако вместо триумфальной победы вызвали цивилизованную, государственную катастрофу. Старая Россия погибла, вместе с династией рухнул проект Романовых, при которой прежняя элита процветала, паразитируя на народе. Началась смута.
Таким образом, Россия рассыпалась буквально на глазах. За весну и лето 1917 года демократические революционеры (февралисты) так всем надоели, и настолько утратили контроль, что в октябре 1917 года большевики в союзе с левыми эсерами просто взяли власть в Петрограде в свои руки. Без особого сопротивления и кровопролития. После этого также легко взяли власть в стране – т. н. «триумфальное шествие советской власти» по России. Защищать Временное правительство никто не стал.
Однако февралисты-революционеры не желали отдавать власть в стране. Капиталисты, буржуазия через свои партии – разного рода демократов и умеренных социалистов, а также при поддержке Антанты и Японии, организовали Гражданскую войну. Также Запад поддержал разного рода националистов, создающих на развалинах Великой России «самостийные» банановые республики и бантустаны. Хозяева Запада решали «русский вопрос» — расчленение и уничтожение русской цивилизации, тысячелетнего врага западного мира. Кроме того, ещё при Временном правительстве началась уже крестьянская война. Крестьяне вели свою войну – против любой власти вообще.
В ходе смуты возникло четыре основных проекта будущего. Националисты строили на развалинах России свои национальные «самостийные» бантустаны – Великая Финляндия, Великая Польша, Украина, Донская республика, Грузия и т. д. Все они ориентировались на Запад, так как не могли самостоятельно существовать. В частности, финские националисты сначала смотрели на Германию, а после её поражения, переориентировались на Антанту. Стоит отметить, что местечковый национализм, без серьёзной идейной, исторической и материальной базы не мог построить самостоятельные, развитые государства. Все национальные бантустаны были обречены стать полуколониями великих держав Запада.
Белый проект – это проект революционеров-февралистов, западников, масонов. Власть крупных собственников, владельцев заводов, фабрик, пароходов и поместий. Внешняя форма – либерально-демократический режим, по образцу западных демократий. Поэтому этот проект, особенно на первом этапе, поддержали державы Антанты. Идеологами проекта были масоны-западники, по мнению которых Россия – это часть западной (европейской) цивилизации, и её необходимо полностью интегрировать в Западную Европу. И после свержения царизма, Россия должна стать частью «развитого и культурного» Запада. Экономическая связь России с Европой дополнялась полной социальной, культурной и идеологической интеграцией с Западом. Планировалось создать в России общество западного типа – демократия парламентского типа, независимая судебная власть, рыночная (капиталистическая) экономика, политический плюрализм, светский характер государства и т. д.
Проблема либералов, западников была в том, что они не понимали суть России и русского народа. Что Россия – это отдельная, самобытная цивилизация, и поэтому русский народ не может быть часть европейского сообщества. Что вестернизация ведет к саморазрушению России, так как русская матрица-код, традиционные культурные пласты оказывают сопротивление западнизации. Русские не могут быть западниками-европейцами. Образ привлекательного, мирного и зажиточного будущего в составе Европы, привлекательный для большей части европеизированной интеллигенции, буржуазии, неприемлем для большинства русских. Им подавай – «Царство Божье», «Град Китеж», «светлое будущее». В основе русской цивилизации и русского суперэтноса – идея социальной справедливости и жизни по совести, идеальное общество будущего, общество знания, служения и созидания, живущее на основе господства этики совести. Материализм Запада, его общество господства «золотого тельца» — это не для русских.
Поэтому любые попытки вестернизации России ведут к полному краху, катастрофе. Вестернизация Романовых привела Россию к катастрофе 1917 года. Путь полной интеграции России с Западом, утрата ею своей национальной идентичности ведёт к саморазрушению российского общества. Либералы-западники этого не понимали и всеми силами пытались затащить Россию в «цивилизованный и просвещенный» европейский дом. Чем сильнее вестернизация, тем больше цивилизационный код входит в противоречие с политическими проектами российской же элиты. Именно это противоречие убило Российскую империю, погубило белое движение, разложило и привело к гибели поздний СССР. Таким образом, белые были обречены на поражение, так как выступали против своего народа.
Свой проект будущего предложили русские крестьяне – это был проект народной вольницы, утопический идеал жизни вольных хлебопашцев. Простой народ столетиями копил ненависть к власти, которая разделила народ на «европейцев-дворян», господ, паразитирующих на населении и остальной народ, «русских негров». Люди помнили о несправедливом крепостном праве, о неправедном разделе земли. При Романовых началась вестернизация, она шла вопреки воле народа и за счёт народа. Для народа власть стала чужой. А в годы Первой мировой войны это противоречие вырвалось наружу. Власть бросила миллионы крестьян воевать за полностью непонятные и чуждые ему цели. Русскому крестьянину было плевать на Галицкую Русь и черноморские проливы, на Константинополь. Ему было всё равно, на кого ориентировалось царское правительство – на Берлин или Лондон с Парижем. Война обострила все тяготы крестьянской жизни. Забрала из крестьянской жизни миллионы здоровых мужиков, многие из которых погибли или стали калеками.
Поэтому война окончательно отринула крестьян от народа. И как только свергли царя, который ещё сохранял остатки ореола священной власти, крестьяне начали свою войну за волю. Народ выступил против власти как таковой. Ещё до Октября началась крестьянская война, война народа против государства. Крестьяне выдвинули свой утопический идеал будущего – жизнь общин вольных хлебопашцев, получивших землю в собственность и обрабатывающих её на основе простых отношений соседства. Очевидно, что при условии победы этого проекта, Россия также была обречена на гибель. В условиях господства в мире индустриально развитых западных держав (а на Востоке – Японии), Россию легко бы раздавили армии не только Германии и США, но и Польши и Финляндии, в которых националисты рисовали планы создания великих держав за счёт России. Аграрная, крестьянская Россия была обречена на полное историческое поражение.
Поэтому спасение России было только в красном, советском проекте. Большевики, русские коммунисты предложили народу образ возможного и желаемого мира – коммунизм, «светлое будущее». Этот идеал соответствовал русскому цивилизационному коду. Не случайно, что целый ряд русских, христиански настроенных мыслителей одновременно были сторонниками русского социализма. Социализм отвергал грабительский, паразитический мир капитализма. Вместо паразитизма и потребления – созидание, труд на благо общества. Коммунисты предлагали общество будущего и сверхцивилизацию. Вместо кабаков, борделей, сверхпотребления господ-«избранных» — ликвидация безграмотности, культ науки, индустриализация, дома творчества, рывок в космос и т. д. То есть большевики имели большую, светлую идею — общество будущего в интересах подавляющего большинства народа, волю, энергию и организацию. Поэтому и победили.
Большевики оказались единственной силой, которая в условиях краха прежнего проекта развития, российской государственности и империи, предложили народу новую реальность и начали создавать советскую Россию, новую русскую империю. При этом в самой партии было две группы: троцкисты-интернационалисты, которые воплощали замыслы хозяев Запада и русские коммунисты (сталинисты), которые воплощали в жизнь русские цивилизационные, национальные элементы. Отсюда тайна «великой чистки». В итоге большевистский (советский) проект впитал в себя базовые для русской цивилизации и русского суперэтноса элементы – справедливость, этика совести, первенство правды над законом, духовного начала над материальным.
В этом актуальность праздника 7 ноября (25 октября). В 1985-1993 гг. социалистическое государство уничтожили. Вверх взял «белый» проект. Прозападная «элита» взяла курс «на Запад». Россию снова попытались сделать частью «просвещенной» Европы, хотя бы «Португалией». Построить «единую Европу» от Лиссабона до Владивостока. Народу сказали, что главная идея России – это благосостояние, зажиточная, красивая жизнь, как на Западе. На выходе – Россия на пороге новой цивилизационной, государственной катастрофы, смуты. Всё повторяется – концептуальный, цивилизационный проект вступил в противоречие с политическими, прозападными проектами российской «элиты». Западноевропейский вариант развития России как европейской культурной и экономической периферии, провинции, сырьевого придатка, как показывает история, неприемлем для большинства русских. Отсюда и культурный, исторический, языковой, социально-экономический и физический (как на Донбассе) геноцид русского народа. Русских приговорили как «варваров», которые «не вписались в рынок», и уничтожают.
Неудивительно, что нынешнее общество в России, где «элита» видит идеал только на Западе, всё больше приближается к западному «новому мировому порядку» — «электронному концлагерю», кастово-сословному, неорабовладельческому и неофеодальному обществу. Все богатства страны, созданные трудом, потом и кровью многих поколений, за которые сложили головы десятки миллионов людей, чтобы расширить и защитить наши границы, принадлежат 1% «новых господ» и их обслуге. Остальной же народ стремительно превращается в «двуногие орудия», холопов, которым «государство в принципе ничего не должно». А «слуги народа» всё чаще сбрасывают маску и показывают хищную, паразитическую сущность этого общества, где победил «золотой телец».
Единственное спасение России и народа в этой страшной ситуации – это возвращение к базовым для цивилизации и народа ценностям. Русский проект будущего – это справедливость, господство этики совести, первенство правды над законом, духовного начала над материальным, общее выше частного.
В 1917 году произошла страшная катастрофа: Российская империя рухнула, взорвалась из-за колоссального заряда внутренних надломов, противоречий, которые копились столетиями. Детонатором для этого взрыва послужила мировая война, организованная хозяевами Запада. Разумные люди в России вроде Столыпина, Дурново и Распутина это отлично понимали и всеми силами пытались избежать большой войны. Но их не послушали или убили. Россия ввязалась в войну в интересах Лондона, Парижа и Вашингтона. Кровавая бойня подрубила последнюю опору империи — кадровую армию. Западники, революционеры-февралисты, при организационной поддержке Запада, подготовили переворот. Николая Второго свергли, монархия пала. А вместе с ней в инферно-ад рухнула и «старая Россия».
После контрреволюции 1985-1993 гг., когда развалили Великую Россию – СССР, а социалистическое государство было заменено на полуколониальный, прозападный режим, который очень быстро (в историческом отношении) выстроил полуфеодальную, хищно-капиталистическую (с властью компрадорской буржуазии, распродающей народные богатства) и кастово-сословную систему из «новых дворян», «хозяев жизни» и «неудачников», «нищебродов», которым «государство ничего не должно», создали миф о «большевистском перевороте». Мол, существовала культурная, развитая, благоустроенная Российская империя, но комиссары-коммуняки, бесы-революционеры, люмпены и уголовники каким-то образом её разрушили (на немецкие деньги устроили революцию) и устроили кровавый террор. Уничтожили или изгнали лучшую часть российского общества: духовенство, аристократию, дворянство, интеллигенцию, офицеров, купечество, зажиточное крестьянство. Огнем и мечом прошлись по цветущей и счастливой старой России, обратили её в пустыню, а затем построили «социалистический концлагерь», «тюрьму народов» (СССР). И грабили, убивали, терроризировали и угнетали народ вплоть до «освобождения» в 1991 году.
Понятно, что этот миф с радостью подхватили разного рода националисты на Южном Кавказе, в Прибалтике, на Украине, в Туркестане. Ведь можно было спихнуть все проблемы на русских (советских) оккупантов, которые так долго грабили и угнетали нацменьшинства, что они до сих пор не могут встать с колен. А также требовать компенсации, возмещение ущерба «за оккупацию».
Частью этого «белого» мифа была и благородная Белая армия, которая трагически сражалась с красной чумой – якобы за веру, царя и Отечество. «Корнет Оболенский, раздайте патроны, / Поручик Голицын, надеть ордена!» И крестьяне, мол, также яростно бились с комиссарами, но их восстания утопили в крови. «Встаёт над Россией кровавый рассвет…»
Но дело в том, что реальная история 1917 года и кровавых последующих лет Русской смуты никак не соответствует этому мифу. В частности, русские крестьяне били не только красных, но и белых, и стали одним из главных факторов поражения белых армий. Белая же армия ни за какого царя не сражалась, а состояла в основном их разного рода социалистов и демократов. Монархисты были в Белом движении в явном меньшинстве, своего рода маргиналами и даже подвергались преследованиям за свои взгляды, которые приходилось скрывать. И вообще, Гражданская война шла между несколькими революционными армиями: 1) белой – февралистов-революционеров, западников, за которыми стояла Антанта; 2) красной; 3) зеленой – бандформирования, крестьянские отряды; 4) националистической – национал-сепаратисты воевали за свои бантустаны и банановые республики, за ними также стояли державы Антанты.
Выборы в Учредительное собрание в 1918 году принесли победу различным социалистам: коммунистам-большевикам, меньшевикам, социалистам-революционерам (эсерам), народным социалистам. То есть народ выбирал социализм и не желал больше ни царя (монархизм), ни капитализма с его властью денежных мешков, помещиков, капиталистов и буржуазии.
А в феврале-марте 1917 года, вопреки мифу о «кровавых комиссарах», не крестьяне и рабочие свергли царя, а выродившаяся элита Российской империи. Николай Второй отрекся от трона под давлением высшего генералитета и сановничества, которые должны были защищать престол до последней капли крови. Не комиссары и красногвардейцы свергли и арестовали царя, а генералы и министры, депутаты и лидеры ведущих партий. Большая часть элиты Российской империи – военной, промышленно-финансовой, административной, политической, выступила против царя. При этом это были западники, масоны высоких степеней, которые мечтали о дальнейшей модернизации России на западный лад. Это были образованные, обеспеченные люди. Но они жаждали абсолютной власти. Монархия мешала им получить полную власть в России, чтобы установить режим западного типа, учинить в России «милую Францию (Голландию, Англию)». Самодержавие считали тормозом на пути к великой цели — полной интеграции в западную (европейскую) цивилизацию. Понятно, что хозяева Запада – через дипломатов, спецслужбы, помогли им разрушить русское самодержавие и заодно Российскую империю.
В стране была установлена буржуазно-демократическая республика во главе с Временным правительством (в его составе не было большевиков). В считанные дни Россия стала очень демократической и свободной – в условиях войны! Победившие революционеры-февралисты (конституционные демократы, буржуазная интеллигенция, социалисты всех мастей) только ухудшили ситуацию и не смогли справиться в нарастающим хаосом, который начал наступление, как только Россия вступила в мировую войну. Они только усугубили его своими непродуманными, дурацкими действиями, видимо, был и сознательный саботаж с целью развала страны. Армию «демократизировали» и окончательно разложили, добили. Старую полицию, жандармерию и охранку разгромили. Началась криминальная революция. Экономика и транспорт пришли в полный хаос. В стране ещё до схватки белых и красных началась крестьянская война – крестьяне громили помещичьи имения и делили землю. Крестьяне отказывались платить налоги, отдавать хлеб. Солдаты дезертировали, уходили с фронта целыми частями, с оружием, сколачивали бандформирования. У властей не было военных сил, чтобы навести порядок, они утратили контроль над страной. Начался процесс отделения окраин с новой резней по национальному или религиозному признаку. На территории России возникают самостийные «государства».
В итоге не имеющие верховной власти разнообразные силы, включая высшую аристократию, великих князей, генералитет, торгово-промышленный капитал, либеральную, прозападную интеллигенцию, буржуазию, в Феврале свергли самодержавие, и установили буржуазно-демократическую республику. Февралисты-западники хотели направить Россию по западному пути развития, ориентируясь на Англию и Францию. Однако вместо триумфальной победы вызвали цивилизованную, государственную катастрофу. Старая Россия погибла, вместе с династией рухнул проект Романовых, при которой прежняя элита процветала, паразитируя на народе. Началась смута.
Таким образом, Россия рассыпалась буквально на глазах. За весну и лето 1917 года демократические революционеры (февралисты) так всем надоели, и настолько утратили контроль, что в октябре 1917 года большевики в союзе с левыми эсерами просто взяли власть в Петрограде в свои руки. Без особого сопротивления и кровопролития. После этого также легко взяли власть в стране – т. н. «триумфальное шествие советской власти» по России. Защищать Временное правительство никто не стал.
Однако февралисты-революционеры не желали отдавать власть в стране. Капиталисты, буржуазия через свои партии – разного рода демократов и умеренных социалистов, а также при поддержке Антанты и Японии, организовали Гражданскую войну. Также Запад поддержал разного рода националистов, создающих на развалинах Великой России «самостийные» банановые республики и бантустаны. Хозяева Запада решали «русский вопрос» — расчленение и уничтожение русской цивилизации, тысячелетнего врага западного мира. Кроме того, ещё при Временном правительстве началась уже крестьянская война. Крестьяне вели свою войну – против любой власти вообще.
В ходе смуты возникло четыре основных проекта будущего. Националисты строили на развалинах России свои национальные «самостийные» бантустаны – Великая Финляндия, Великая Польша, Украина, Донская республика, Грузия и т. д. Все они ориентировались на Запад, так как не могли самостоятельно существовать. В частности, финские националисты сначала смотрели на Германию, а после её поражения, переориентировались на Антанту. Стоит отметить, что местечковый национализм, без серьёзной идейной, исторической и материальной базы не мог построить самостоятельные, развитые государства. Все национальные бантустаны были обречены стать полуколониями великих держав Запада.
Белый проект – это проект революционеров-февралистов, западников, масонов. Власть крупных собственников, владельцев заводов, фабрик, пароходов и поместий. Внешняя форма – либерально-демократический режим, по образцу западных демократий. Поэтому этот проект, особенно на первом этапе, поддержали державы Антанты. Идеологами проекта были масоны-западники, по мнению которых Россия – это часть западной (европейской) цивилизации, и её необходимо полностью интегрировать в Западную Европу. И после свержения царизма, Россия должна стать частью «развитого и культурного» Запада. Экономическая связь России с Европой дополнялась полной социальной, культурной и идеологической интеграцией с Западом. Планировалось создать в России общество западного типа – демократия парламентского типа, независимая судебная власть, рыночная (капиталистическая) экономика, политический плюрализм, светский характер государства и т. д.
Проблема либералов, западников была в том, что они не понимали суть России и русского народа. Что Россия – это отдельная, самобытная цивилизация, и поэтому русский народ не может быть часть европейского сообщества. Что вестернизация ведет к саморазрушению России, так как русская матрица-код, традиционные культурные пласты оказывают сопротивление западнизации. Русские не могут быть западниками-европейцами. Образ привлекательного, мирного и зажиточного будущего в составе Европы, привлекательный для большей части европеизированной интеллигенции, буржуазии, неприемлем для большинства русских. Им подавай – «Царство Божье», «Град Китеж», «светлое будущее». В основе русской цивилизации и русского суперэтноса – идея социальной справедливости и жизни по совести, идеальное общество будущего, общество знания, служения и созидания, живущее на основе господства этики совести. Материализм Запада, его общество господства «золотого тельца» — это не для русских.
Поэтому любые попытки вестернизации России ведут к полному краху, катастрофе. Вестернизация Романовых привела Россию к катастрофе 1917 года. Путь полной интеграции России с Западом, утрата ею своей национальной идентичности ведёт к саморазрушению российского общества. Либералы-западники этого не понимали и всеми силами пытались затащить Россию в «цивилизованный и просвещенный» европейский дом. Чем сильнее вестернизация, тем больше цивилизационный код входит в противоречие с политическими проектами российской же элиты. Именно это противоречие убило Российскую империю, погубило белое движение, разложило и привело к гибели поздний СССР. Таким образом, белые были обречены на поражение, так как выступали против своего народа.
Свой проект будущего предложили русские крестьяне – это был проект народной вольницы, утопический идеал жизни вольных хлебопашцев. Простой народ столетиями копил ненависть к власти, которая разделила народ на «европейцев-дворян», господ, паразитирующих на населении и остальной народ, «русских негров». Люди помнили о несправедливом крепостном праве, о неправедном разделе земли. При Романовых началась вестернизация, она шла вопреки воле народа и за счёт народа. Для народа власть стала чужой. А в годы Первой мировой войны это противоречие вырвалось наружу. Власть бросила миллионы крестьян воевать за полностью непонятные и чуждые ему цели. Русскому крестьянину было плевать на Галицкую Русь и черноморские проливы, на Константинополь. Ему было всё равно, на кого ориентировалось царское правительство – на Берлин или Лондон с Парижем. Война обострила все тяготы крестьянской жизни. Забрала из крестьянской жизни миллионы здоровых мужиков, многие из которых погибли или стали калеками.
Поэтому война окончательно отринула крестьян от народа. И как только свергли царя, который ещё сохранял остатки ореола священной власти, крестьяне начали свою войну за волю. Народ выступил против власти как таковой. Ещё до Октября началась крестьянская война, война народа против государства. Крестьяне выдвинули свой утопический идеал будущего – жизнь общин вольных хлебопашцев, получивших землю в собственность и обрабатывающих её на основе простых отношений соседства. Очевидно, что при условии победы этого проекта, Россия также была обречена на гибель. В условиях господства в мире индустриально развитых западных держав (а на Востоке – Японии), Россию легко бы раздавили армии не только Германии и США, но и Польши и Финляндии, в которых националисты рисовали планы создания великих держав за счёт России. Аграрная, крестьянская Россия была обречена на полное историческое поражение.
Поэтому спасение России было только в красном, советском проекте. Большевики, русские коммунисты предложили народу образ возможного и желаемого мира – коммунизм, «светлое будущее». Этот идеал соответствовал русскому цивилизационному коду. Не случайно, что целый ряд русских, христиански настроенных мыслителей одновременно были сторонниками русского социализма. Социализм отвергал грабительский, паразитический мир капитализма. Вместо паразитизма и потребления – созидание, труд на благо общества. Коммунисты предлагали общество будущего и сверхцивилизацию. Вместо кабаков, борделей, сверхпотребления господ-«избранных» — ликвидация безграмотности, культ науки, индустриализация, дома творчества, рывок в космос и т. д. То есть большевики имели большую, светлую идею — общество будущего в интересах подавляющего большинства народа, волю, энергию и организацию. Поэтому и победили.
Большевики оказались единственной силой, которая в условиях краха прежнего проекта развития, российской государственности и империи, предложили народу новую реальность и начали создавать советскую Россию, новую русскую империю. При этом в самой партии было две группы: троцкисты-интернационалисты, которые воплощали замыслы хозяев Запада и русские коммунисты (сталинисты), которые воплощали в жизнь русские цивилизационные, национальные элементы. Отсюда тайна «великой чистки». В итоге большевистский (советский) проект впитал в себя базовые для русской цивилизации и русского суперэтноса элементы – справедливость, этика совести, первенство правды над законом, духовного начала над материальным.
В этом актуальность праздника 7 ноября (25 октября). В 1985-1993 гг. социалистическое государство уничтожили. Вверх взял «белый» проект. Прозападная «элита» взяла курс «на Запад». Россию снова попытались сделать частью «просвещенной» Европы, хотя бы «Португалией». Построить «единую Европу» от Лиссабона до Владивостока. Народу сказали, что главная идея России – это благосостояние, зажиточная, красивая жизнь, как на Западе. На выходе – Россия на пороге новой цивилизационной, государственной катастрофы, смуты. Всё повторяется – концептуальный, цивилизационный проект вступил в противоречие с политическими, прозападными проектами российской «элиты». Западноевропейский вариант развития России как европейской культурной и экономической периферии, провинции, сырьевого придатка, как показывает история, неприемлем для большинства русских. Отсюда и культурный, исторический, языковой, социально-экономический и физический (как на Донбассе) геноцид русского народа. Русских приговорили как «варваров», которые «не вписались в рынок», и уничтожают.
Неудивительно, что нынешнее общество в России, где «элита» видит идеал только на Западе, всё больше приближается к западному «новому мировому порядку» — «электронному концлагерю», кастово-сословному, неорабовладельческому и неофеодальному обществу. Все богатства страны, созданные трудом, потом и кровью многих поколений, за которые сложили головы десятки миллионов людей, чтобы расширить и защитить наши границы, принадлежат 1% «новых господ» и их обслуге. Остальной же народ стремительно превращается в «двуногие орудия», холопов, которым «государство в принципе ничего не должно». А «слуги народа» всё чаще сбрасывают маску и показывают хищную, паразитическую сущность этого общества, где победил «золотой телец».
Единственное спасение России и народа в этой страшной ситуации – это возвращение к базовым для цивилизации и народа ценностям. Русский проект будущего – это справедливость, господство этики совести, первенство правды над законом, духовного начала над материальным, общее выше частного.
- Автор:
- Самсонов Александр
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com