Атака клонов: чем будет воевать в воздухе Китай

Буквально на днях издание Jane’s выложило фотографию, на которой можно увидеть истребитель четвертого поколения J-10B, оборудованный версией двигателя WS-10 с управляемым вектором тяги (УВТ). Машину сфотографировали в Чжухае, перед выставкой AirShow China 2018. Создание такого двигателя, безусловно, значимое, но далеко не самое важное достижение китайского ОПК. Общий уровень технологий Поднебесной позволяет сделать предположение, что в обозримом будущем китайские ВВС будут занимать второе место в мире по общему потенциалу. Как тактическому, так и стратегическому. Конкретно сегодня хотелось бы рассмотреть возможности китайских истребителей.Гигантский парк копий советских машин, оставшийся после «эффективных руководителей» времен холодной войны, в 90-е нужно было срочно менять. Chengdu J-7 (копия МиГ-21) плохо смотрелся на фоне Су-30 и F-18. Здраво рассудив, китайцы сделали упор на сотрудничество с Россией. Потеряла ли она от этого или выиграла, другой вопрос. Но китайцы точно остались в плюсе. За скромную цену они получили в сумме более 200 истребителей Су-27, гордо названных Shenyang J-11. Его базовый вариант, собираемый из российских комплектующих, идентичен Су-27СК, который, в свою очередь, почти не отличается от советского Су-27С. С 1998 китайцы честно собирали эти машины по лицензии, однако потом начались странные метаморфозы 27-го. В 2000-е появился J-11B с китайской авионикой. А уже в 2010-м появилась информация, что китайские СМИ «похоронили» Су-35. По их данным, шведские эксперты провели моделирование воздушного боя между J-11B и Су-35БМ и убедились в «превосходстве китайской машины».Если вспомнить проблемы Китая в вопросе создания (или даже копирования) новых российских двигателей, то это выглядит по меньшей мере странно. В целом J-11 и его версии выглядят довольно современной техникой по меркам Азиатско-Тихоокеанского региона, хотя и уступают японским F-2 и поступающим на вооружение F-35. Известно, что J-11B может нести современные и мощные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности PL-12 с активной радиолокационной головкой самонаведения. Напомним, что российские ВКС только недавно начали получать такие ракеты: что-то похожее на Р-77 эксперты ранее разглядели на прибывавших в Сирию самолетах Су-35С. Но есть все основания сомневаться, что такие изделия вытеснили в ВВС РФ старые и давно неэффективные Р-27Р/ЭР. Случаев же ближнего воздушного боя за последние десятилетия почти не было, поэтому обсуждать китайские ракеты малой дальности мы не будем.Отдельно замолвим слово за миниатюрную (по меркам Китая) партию российских Су-35 в 24 машины. Их продажу КНР правильней всего назвать сдачей национальных интересов. Можно быть уверенным на все 100 процентов, что Китай купил самолеты лишь для одной цели: скопировать установленный на «Сушке» двигатель АЛ-41Ф1С (не путать с АЛ-41Ф1, который устанавливают на Су-57). К слову, это далеко не чудо техники, а развитие старого АЛ-31Ф. Но у китайцев и такого нет. Или не было до сего момента.История создания Chengdu J-10 могла лечь в основу некоего безумного азиатского триллера. Начнем с того, что она очень долгая и в ней много действующих лиц. К созданию машины прямо или косвенно приложили силы специалисты ЦАГИ и ОКБ МиГ, ну и, конечно, израильтяне с отправленным на свалку истории «Лави». Многие почему-то думают, что раз Китай позаимствовал ряд технологий, то J-10 по умолчанию «плохой». Это не так. Во-первых, данный самолет с некоторыми оговорками все же можно назвать китайской разработкой, так как является компиляцией идей, а не полностью украденной разработкой. Во-вторых, он эволюционировал от J-10A до J-10C, который близок к пятому поколению по многим показателям. Ну и, в-третьих, Китай уже произвел более 300 таких машин, что очень много по современным меркам.Из открытых источников мы знаем, что примерно 50 истребителей из этого числа относятся к версии J-10B. Это очень серьезная машина, имеющая РЛС с АФАР, «малозаметный» воздухозаборник, современную оптическую станцию переднего обзора и новый двигатель WS-10A. Просто для сравнения: сейчас в российских ВВС нет ни одного самолета-истребителя, имеющего РЛС с АФАР. В таких условиях уже не важно, кто с кого и когда «копировал». Ведь для современного самолета-истребителя бортовая электроника — ключевой параметр. Важней, пожалуй, лишь малозаметность, при условии, что она будет работать должным образом. Кстати, новейший J-10C проектировали максимально малозаметным. По имеющимся данным он заступил на боевое дежурство в 2018 году.Отдельно стоит поговорить про китайский истребитель пятого поколения J-20, который, если верить СМИ Поднебесной, приняли на вооружение еще в 2017-м. Есть все основания полагать, что самолет слишком «сырой» для того, чтобы его можно было реально эффективно применять в бою против более или менее сильного противника. Однако и здесь есть неприятные для китайских соседей факты.Самое главное — впервые поднявшийся в небо уже после ПАК ФА, J-20 сильно обошел его в плане развития. Китайские ВВС худо-бедно эксплуатируют как минимум несколько таких машин. Российские же только ожидают Су-57 первого этапа. Проблемы Китая с двигателями хорошо известны, но они не кажутся критическими. Ровно, как и наличие у J-20 переднего горизонтального оперения, которое, конечно, может ухудшить малозаметность, но не столь критично, как некоторым кажется. Иначе бы инженеры КНР вообще не избрали такую аэродинамическую схему.Поднебесная будет медленно шаг за шагом устранять проблемы самолета, наделяя его все новыми боевыми качествами. Из интересных решений — стелсовидная оптико-локационная станция в нижней части фюзеляжа, которую в теории можно эффективно использовать как для поиска воздушных целей, так и для обзора земли. Для сравнения, на опытном образце Су-57 — Т-50-5Р — недавно гордо красовался подвесной прицельный контейнер 101КС-Н. Мягко говоря, не способствующий малозаметности.В целом, как мы уже отметили в начале статьи, прогресс Китая в вопросе разработки самолетов-истребителей ощутим слишком хорошо, и закрывать на него глаза не просто наивно, но и глупо. Следует также учесть, что китайские оружейники претендуют на ту же часть мирового рынка вооружений, что и страны СНГ. То есть на не очень богатые государства т.н. третьего мира. Которые даже не задумываются о покупке F-35 или Су-57 и которых вполне устроит J-10.