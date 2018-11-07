Батут для "Роскосмоса"

Ранее госкорпорация жила на средства, поступающие от внешнеэкономической деятельности, если конкретно, от продажи американцам кресел для полетов на МКС на наших кораблях. Теперь эти деньги иссякли, а дивидендов корпорация получает мало. А это резко сужает финансовый маневр головной структуры отрасли, да еще "Центр Хруничева" постоянно требует средства на ежедневные нужды.

А для Пентагона Маск продает пуски в два раза дороже и покрывает свои убытки на коммерческом рынке, убивая конкурентов, за которыми не маячит такое щедрое государство

Если это чисто американский проект, а все остальные должны быть на подхвате, то нам это неинтересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству.

Уже в 2019 году свои первые тестовые полеты совершат американские пилотируемые космические корабли: «Crew Dragon» от компании SpaceX и «Starliner» от компании Boeing. Причем «Crew Dragon» должен полететь уже с экипажем. Если тесты окажутся успешными, Америка обретет независимость от России в космосе и сотрудничество в этом вопросе, скорее всего, закончится.Сами американцы считают, что в космической отрасли у них все очень перспективно: SpaceX обеспечила достаточно дешевый вывод на орбиту коммерческих спутников, активно развивается космический туризм, где ожидается появление новых продуктов от компаний «Blue Origin» и «Virgin Galactic», активно (и довольно успешно) реализуются различные исследовательские миссии в дальнем космосе. Ситуация омрачает только зависимость от России. Причем это зависимость в такой чувствительной сфере, как пилотируемая космонавтика.Масла в огонь подлила недавняя авария российского носителя «Союз-ФГ». Признавая заслуги этого космического ветерана, его безусловную надежность, американцы все-таки очень нервно восприняли сообщение о том, что американский астронавт едва не погиб на русской ракете. Наверное, все дело в том, что там на подобные вещи смотрят через призму каких-нибудь ближайших выборов. И все понимают: если бы американец Тайлер Николас Хейг был найден мертвым где-нибудь в казахской степи, американские СМИ (особенно продемократические) как следует «оттоптались» бы на администрации Трампа. То, что полеты американцев на «Союзе» начались задолго до нынешнего президента США, наверняка никого бы не заинтересовало: в конце концов, русские хакеры, выбирающие американских президентов, тоже являются мифом, а СМИ это нисколько не мешает.Нервирует американцев и постоянно растущая цена на услуги космических «извозчиков». Если начиналось все с достаточно скромной суммы в 26,4 млн. долларов за одно место на «Союзе», то сейчас его стоимость выросла, по некоторым данным, уже до 81 миллиона! Разумеется, «Роскосмос» можно понять: грех не воспользоваться своим монопольным положением на рынке, особенно если учесть, что «клиент» вот-вот разработает свои пилотируемые корабли. Но американцев, понятно, такой прагматизм русских изрядно выбешивает: они прекрасно понимают, что в значительной степени содержат «Роскосмос», который не только гражданскими проектами занимается.Вместе с тем пока очень сложно однозначно прогнозировать дату окончания российско-американского космического сотрудничества. Американцы, при всех победных реляциях, постоянно сдвигают сроки окончания разработки своего пилотируемого корабля. Более того, в свое время они весьма оптимистично надеялись уже к 2014 году реализовать проект «Constellation», с помощью которого планировали добираться и до МКС, и даже до Луны. Но, увы, «что-то пошло не так», и традиционный для США оптимизм сменился гораздо более реальным взглядом на вещи.Связано это в том числе с очень высокими требованиями по безопасности, предъявляемыми к таким проектам. 2019 год хоть и объявляется годом начала «боевых» испытаний новых пилотируемых кораблей, вряд ли станет годом их принятия в эксплуатацию. Это тем более верно, что никакие катастрофы с собственным кораблем американцам уж точно не нужны – если сотрудничество с русскими можно «повесить» на Обаму, то за собственную спешку Трамп, случись что, ответит сполна и без скидок. А ведь в США уже думают о президентских выборах 2020 г.Для России тоже все далеко не так радужно, как хотелось бы думать. Даже Д. Рогозин признал, что «Роскосмос» в значительной мере существует на деньги, зарабатываемые за счет экспорта услуг, то есть извоза американцев и запуска спутников.Дм. Рогозин:С коммерческими запусками спутников становится все сложнее: Илон Маск все активнее отнимает наш хлеб, да и значительное количество неудачных пусков в последние годы отпугивает клиентов. Отказ ещё и от сотрудничества с США по программе МКС пробьет огромную брешь в бюджете ведомства. Понятно, что государство не оставит «Роскосмос» в беде, но пока не очень похоже, что «эффективные менеджеры» горят желанием тратить дополнительные бюджетные деньги на космос.Дм. Рогозин:Но будем реалистами: разрыв с США просто неизбежен. Вопрос лишь в том, как скоро он состоится: в ближайшие год-два, или затянется до 2024 года, когда США закончат выделять средства на МКС? После этого вопрос «а что дальше?» будет актуален скорее для России и «Роскосмоса», нежели для США и NASA.А вот тут все далеко не так радужно, как нам бы того хотелось. Например, американцы всерьез рассматривают новые окололунные проекты («Lunar Orbital Platform — Gateway», или проект окололунной орбитальной станции). Точнее, изначально этот проект рассматривался как международный, в том числе и с участием России, но сейчас нет никакой уверенности в том, что России в нем гарантировано место.Дм. Рогозин:Активно развивают за океаном и исследовательские миссии к окраинам Солнечной системы, с чем у нас, будем откровенны, традиционно как-то не складывается.В свою очередь, по словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, «после МКС России практически нечего будет предложить США в области космоса».Остаются только собственные проекты. Но после введения международных санкций оптимизм в этом вопросе как-то приутих. Если ещё недавно у нас поговаривали о российском первенстве на Марсе и освоении Луны, то сейчас таких разговоров уже не слышно.Да, остаются другие проекты: более прагматичные, вроде доводки ракеты-носителя «Ангара», спутников военного и двойного назначения, научно-исследовательских проектов в ближнем космосе. И это, безусловно, нужные и полезные направления деятельности, которыми ни в коем случае не стоит пренебрегать.Но если вы кому-то советуете воспользоваться батутом, действовать нужно сразу и бить, пока это действительно больно.А сейчас время, похоже, уже упущено. Самим бы с батутом не остаться! При существующей статистике аварийных пусков это вполне вероятно.