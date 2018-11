Истребитель в форме пули. XP-56 Black Bullet

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/fww2/p56.html

https://warspot.ru/2936-chyornaya-pulya-ostavshayasya-v-stvole

http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft20605.htm

Материалы из открытых источников

В истории авиастроения очень часто в пылу конструкторской гонки, пытаясь обойти конкурентов и добиться технического преимущества над их разработками, авиаконструкторы создавали самолеты очень необычных конструкций и форм. При этом в некоторых случаях из необычных проектов рождались вполне жизнеспособные самолеты. В США к таким моделям можно смело отнести истребители: Northrop P-61 Black Widow и North American F-82 Twin Mustang. Однако гораздо чаще проекты самолетов-«уродцев» либо обогащали разработчиков опытом принятия не самых удачных конструкторских решений, либо отпугивали потенциального заказчика излишней футуристичностью, так никогда и не добираясь до стадии серийного производства.При этом компания Northrop, которой удалось довести до серии не самый обычный ночной истребитель P-61 Black Widow (Черная вдова), славилась своими нестандартными проектами в области создания летательных аппаратов и, по всей видимости, любовью к слову «черный» в названии проектов. Нет ничего удивительного в том, что именно конструкторы данной американской компании спроектировали истребитель XP-56 Black Bullet (Черная пуля), который так и не прошел дальше стадии экспериментальной модели, но до сих пор будоражит умы любителей авиации своим необычным внешним видом.Для своей «пули» конструкторы Northrop выбрали схему «бесхвостка», стреловидное крыло, небольшой короткий фюзеляж. Также самолет получил большие воздухозаборники, два соосных толкающих винта противоположного вращения, носовую стойку шасси. Внешне самолет производил настоящий фурор – в его конструкции не было ничего привычного для конца 1930-х начала 1940-х годов. Внутренних новшеств в Black Bullet должно было быть не меньше – достаточно отметить тот факт, что впервые в авиастроении его узлы и детали соединились при помощи не клепки, а сварки. Довершал картину очень мощный поршневой двигатель, выдающий 2000 л.с., а также вооружение, состоящее по проекту из двух 20-мм авиационных пушек и четырех крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов.Идея создания одноместного истребителя XP-56 Black Bullet, который сегодня считается одной из самых радикальных моделей самолетов, которые создавались в годы Второй мировой войны, родилась в умах инженеров компании Northrop еще в 1939 году. Первоначально самолет носил обозначение Northrop N2B, проект был завязан на 24-цилиндровый двигатель Pratt & Whitney X-1800 мощностью 1800 л.с. Стоит отметить, что еще до начала Второй мировой войны в июне 1939 года армия США начала получать кредиты на разработку современных образцов вооружений, часть денежных средств направлялась на создание новых моделей истребителей. Генерал Генри Арнольд, являвшийся на тот момент командующим ВВС США, обратился в Минобороны за разрешением использования денежных средств на создание перспективного истребителя, обладающего высокими летно-техническими характеристиками. Так на свет появился документ R40C, который регламентировал основные требования к новой модели самолета.Предложение генерала было одобрено 9 февраля 1940 года и уже 20 февраля с документом R40С были ознакомлены 7 американских авиастроительных компаний. 15 мая того же года в адрес технической комиссии ВВС США поступило на рассмотрение сразу 25 аванпроектов, через пять дней напряженной работы члены комиссии выбрали из представленного многообразия трех победителей, которыми оказались: компания Vultee с самолетом V-84 (в будущем ХР-54), Curtiss-Wrighte с CW-24B (в будущем ХР-55) и Northrop с N-2B (в будущем ХР-56). Свою подпись под контрактом на разработку нового истребителя в Northrop поставили 22 июня 1940 года. На тот момент в Европе уже вовсю бушевала Вторая мировая война, в этот день был подписан акт капитуляции Франции, до нападения Германии на СССР оставался ровно год. Работы в США над созданием новых боевых самолетов форсировались, в том числе, и исходя из складывающегося положения в мире.Фантазию конструкторов компании Northrop никто не ограничивал, поэтому они выбрали для своего перспективного истребителя N2B необычную аэродинамическую схему «бесхвостка» с толкающими соосными винтами противоположного вращения. В свободной от двигателя носовой части истребителя планировалось установить настоящую батарею из двух 20-мм пушек и четырех 12,7-мм пулеметов. В форме стреловидного крыла данного самолета угадывались черты предыдущей разработки инженеров Northrop – модели N-1М. Близкое родство двух проектов также выдавали раскрывающиеся элевоны для управления по направлению и опущенные вниз законцовки крыла. Самолет обладал коротким фюзеляжем бочкообразной формы с выступающей кабиной, гаргротом и подфюзеляжным килем. Внешне фюзеляж самолета действительно напоминал пулю.В роли основного конструкционного материала для нового истребителя разработчиками был выбран легкий магниевый сплав. Впервые в авиастроении детали конструкции должны были соединяться между собой при помощи сварки. Двигатель истребителя располагался сразу за кабиной пилота. Проектом N-2B предусматривалась установка рядного двигателя с жидкостной системой охлаждения Pratt and Whitney Х-1800 мощностью 1800 л.с. Почти весь объем фюзеляжа самолета занимали силовая установка и кабина летчика, поэтому топливные баки было решено расположить в крыле. В начале сентября 1940 года компания Northrop собрала модель истребителя в масштабе 1:5 и приступила к ее продувке в аэродинамической трубе Калифорнийского технологического института.В это время продолжалась постройка полномасштабного макета будущего истребителя, а выкатка летного образца должна была состояться в сентябре 1941 года. В это время Джона Нортропа больше всего заботила силовая установка перспективного самолета. Компания Pratt and Whitney переключилась на разработку 18-цилиндрового двигателя R-2800, обладавшего мощностью 2000 л.с. В этот момент работа над проектом N-2B была под угрозой срыва. В результате проведенных переговоров представители компании Pratt and Whitney смогли убедить представителей Northrop установить на новый истребитель двигатель модели R-2800. При этом мотористы обещали взять на себя в полном объеме разработку системы охлаждения и редуктора для привода винтов.В то же время использование нового двигателя существенно ухудшало первоначальные расчетные характеристики самолета. Полетная масса N-2B увеличивалась практически на тонну. Несмотря на это американские военные одобрили вариант с двигателем Pratt and Whitney R-2800 и летом 1941 года прислали свои изменения к заключенному контракту. Перед этим они успели познакомиться с масштабным макетом будущего истребителя. Общая оценка перспективному самолету была удовлетворительной, тогда же ему был присвоен индекс ХР-56 и название Black Bullet. Постройка первого опытного образца экспериментального самолета затянулась до начала марта 1943 года. Самолет покинул сборочный цех только 20 числа.Основной деталью системы охлаждения истребителя являлся громадный вентилятор. Воздух для него поступал через большие воздухозаборники овальной формы, расположенные в корневой части крыла самолета. Отработанный воздух выходил затем из задней части фюзеляжа истребителя через щель, расположенную перед коком винтов. Эта щель закрывалась венцом из регулируемых створок. Сзади же располагались два трехлопастных воздушных винта противоположного вращения, диаметр винтов немного различался (первый – 2,95 м, второй – 2,89 м), лопасти винтов были полыми. Для обеспечения безопасности летчика при аварийном покидании самолета винты могли отстреливаться при помощи подрыва установленных пиропатронов.В первых числах апреля 1943 года истребитель ХР-56 был транспортирован в Мюрок. 6 апреля летчик-испытатель Джон Меерс приступил к первым испытательным пробежкам по поверхности высохшего озера. Первые наземные испытания показали, что при рулении на больших скоростях самолет начинало бросать из стороны в сторону. Главными виновниками подобного поведения самолета являлись тормоза основных колес его шасси, в результате их пришлось обновить. Примерно в это же время возникли проблем с силовой установкой и ее надежностью, которые проявились на стендовых испытаниях двигателя, проводимых фирмой Pratt and Whitney. В результате этого первый полет был отложен и состоялся лишь 30 сентября 1943 года.Впечатления летчика-испытателя Джона Меерса о первом полете истребителя ХР-56 были ужасными. Машина совершала полет на высоте 1,5 метра над поверхностью озера Роджерс со скоростью порядка 270 км/ч. При этом пилоту приходилось постоянно и с большим усилием тянуть на себя ручку управления, а в это время самолет все время хотел отклониться от выбранного направления полета. Как выяснилось, опускание носа истребителя в полете было связано с передней центровкой, а неустойчивость экспериментальной машины по направлению – недостаточной площадью вертикальных поверхностей. Для того чтобы исправить ситуацию конструкторы компании Northrop решили внести изменения в центровку самолета при помощи балласта, а поверхность хвостового оперения истребителя была увеличена за счет появления еще одного киля сверху фюзеляжа.Доработанный истребитель появился на взлетно-посадочной полосе 8 октября 1943 года. Перед очередным полетом летчик-испытатель принял решение совершить несколько скоростных пробежек и подлетов по аэродрому. Во время третьего подлета на скорости примерно 200 км/ч истребитель внезапно развернуло, самолет два раза перевернулся и упал. В результате аварии первый прототип ХР-56 Black Bullet был полностью разрушен, при этом по счастливой случайности Меерс отделался только несколькими ушибами. Проведенное расследование показало, что к аварии привел разрыв пневматика левой стойки шасси истребителя.Все обнаруженные в ходе проведения первых испытаний недостатки постарались устранить во втором прототипе, который строился на заводе в Хоутхорне, начиная от проблем с центровкой самолета и заканчивая заменой пневматиков шасси. Запланированное на ноябрь 1943 года завершение сборки второго опытного образца истребителя перенесли на январь 1944 года. Помимо всего прочего на летательном аппарате пришлось менять систему привода раскрывающихся элевонов. Новая система включала в себя две трубы, которые крепились к законцовкам крыла. Когда пилот хотел повернуть самолет в нужную сторону, он просто перекрывал соответствующую трубу, после чего воздух начинал поступать в специальный сильфон, который увеличивался в размерах и в свою очередь двигал рычаг раскрытия элевонов.Свой первый полет второй построенный прототип истребителя «Черная пуля» выполнил 22 марта 1944 года. В небо самолет поднял новый летчик-испытатель – Гарри Кросби. Ему с большим трудом удалось оторвать истребитель от земли на скорости порядка 250 км/ч. Для удержания машины в воздухе пилоту, как и прежде, приходилось изо всех сил при помощи обеих рук тянуть ручку управления на себя. Одновременно с этим новая система управления по курсу была признана вполне контролируемой, хотя и была слишком чувствительной. Самолет медленно набирал высоту, мощности двигателя было явно недостаточно для разгона машины с полной взлетной массой около пяти тонн. Через 7 минут после начала испытательного полета произошел отказ топливомера и Гарри Кросби завершил испытания.Спустя 9 дней самолет был готов совершить второй полет. У истребителя поменяли положение центра тяжести и смогли устранить неисправность топливомера. Во время второго полета Кросби сумел набрать высоту 1500 метров. Но при уборке шасси истребитель внезапно задрал носовую часть вверх, после чего скорость полета снизилась всего до 190 км/ч. Пилот принял решение немедленно выпустить стойки шасси назад, что помогло стабилизировать положение самолета в воздухе с помощью триммеров, а затем снова убрал шасси. При достижении скорости полета 320 км/ч Кросби стал замечать сильную вибрацию и заметил тенденцию самолета заваливаться на левое крыло. Полагая, что дальнейшее увеличение скорости представляет опасность, летчик повел самолет на аэродром.В мае истребитель ХР-56 Black Bullet поднимался в небо еще четыре раза. Каждый раз инженеры компании Нортроп вносили в конструкцию машины несущественные изменения, однако улучшить пилотажные свойства новинки или добиться более высокой скорости полета у них так и не получилось. Специалисты компании приняли решение продуть самолет в натурной аэродинамической трубе NACA, однако в то время она была постоянно занята проведением более важных исследований. Пока экспериментальный истребитель ждал своей очереди, Гарри Кросби выполнил еще несколько полетов, которые выявили еще одну неприятную особенность модели. У самолета был отмечен необъяснимо высокий расход горючего. В конечном итоге после выполнения десятого полета было принято окончательное решение о прекращение всех дальнейших испытаний истребителя и дальнейшего процесса разработки.По мнению американских военных, самолет ХР-56 был не в состоянии превзойти истребители своего времени, к примеру, знаменитый Р-47 Thunderbolt. В результате опытный истребитель оставили на базе Мюрок, где он благополучно простоял в течение двух лет. Вопрос о дальнейшем продолжении испытаний необычной машины поднимался несколько раз, однако безуспешно. В 1946 году истребитель ХР-56 «Черная пуля» был окончательно исключен из списка самолетов, ожидающих проведения летных испытаний.История показала, что большое количество новшеств, которые закладывались в истребитель на рубеже конца 30-х начала 40-х годов прошлого века, привело лишь к затягиванию создания летающего образца. От момента начала проектных работ до первого полета прошло 4 года. За это время и время, потраченное на доводку машины, военные полностью утратили к ней интерес. В результате все закончилось всего двумя построенными прототипами «Черной пули». К заявленной для истребителя максимальной скорости полета 749 км/ч к тому моменту уже подбирались вполне традиционные North American P-51 Mustang и Republic P-47 Thunderbolt. Из двух построенных прототипов первый разбился во время проведения испытаний в 1943 году, второй сохранился до наших дней и находится в коллекции Национального музея воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.Летно-технические характеристики XP-56 Black Bullet (оценочные):Габаритные размеры: длина – 8,38 м, высота – 3,35 м, размах крыла – 12,96 м, площадь крыла – 28,44 м2.Масса пустого – 3955 кг.Максимальная взлетная масса – 5520 кг.Силовая установка – ПД Pratt & Whitney R-2800-29 мощностью 2000 л.с.Максимальная скорость полета – 749 км/ч (на высоте), 667 км/ч (у земли).Дальность полета – 1063 км.Практический потолок – 10 000 м.Вооружение – 2х20-мм пушки и 4х12,7-мм пулемета.Экипаж – 1 человек.