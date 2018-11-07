Новости

В отрасли пояснили, зачем нужно ждать два дня для перезагрузки компьютера МКС

7
РИА Новости со ссылкой на источники в космической отрасли сообщает, почему «зависший» бортовой компьютер российского модуля МКС «Звезда» перезагрузят лишь спустя двое суток после «зависания». Напомним, что накануне о проблемах с бортовым компьютером на МКС сообщил «Интерфакс», причём ссылалось ведомство на американские службы контроля работы Международной космической станции.

В отрасли пояснили, зачем нужно ждать два дня для перезагрузки компьютера МКС



Тогда же появились замечания о том, почему нужно ждать истечения двухдневного срока, чтобы начать перезагрузку программного обеспечения бортового компьютера «Звезды».

Собеседник РИА Новости заявил, что истечения этого срока нужно дождаться, так как важно подготовить все системы и пакет управляющих воздействий.

Из заметки:
Перезагрузить компьютер на МКС — это не просто щёлкнуть тумблером. Нужно подготовить пакет управляющих воздействий, то есть последовательность команд, которую затем заложат в суточную программу полёта. После того, как её пропишут, её нужно «проиграть» на наземном комплексно-моделирующем стенде, чтобы убедиться, что все коды правильно написаны.


И только после выполнения всех этих процедур программу будут «закладывать для перезапуска».

Бортовой компьютер модуля «Звезда», работающего на орбите с 2000 года, предназначается, например, для управления ориентацией станции в пространстве, для корректировки орбиты. Также, по некоторым данным, он отвечает за системы жизнеобеспечения космонавтов.

Два других бортовых компьютера российского сегмента МКС работают штатно.

Для справки: на сегодняшний день на борту МКС находятся россиянин Сергей Прокопьев, американка Серина Ауньен-Чэнселор и представитель Германии Александр Герст.
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти