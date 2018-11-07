В отрасли пояснили, зачем нужно ждать два дня для перезагрузки компьютера МКС

Перезагрузить компьютер на МКС — это не просто щёлкнуть тумблером. Нужно подготовить пакет управляющих воздействий, то есть последовательность команд, которую затем заложат в суточную программу полёта. После того, как её пропишут, её нужно «проиграть» на наземном комплексно-моделирующем стенде, чтобы убедиться, что все коды правильно написаны.

РИА Новости со ссылкой на источники в космической отрасли сообщает, почему «зависший» бортовой компьютер российского модуля МКС «Звезда» перезагрузят лишь спустя двое суток после «зависания». Напомним, что накануне о проблемах с бортовым компьютером на МКС сообщил «Интерфакс», причём ссылалось ведомство наслужбы контроля работы Международной космической станции.Тогда же появились замечания о том, почему нужно ждать истечения двухдневного срока, чтобы начать перезагрузку программного обеспечения бортового компьютера «Звезды».Собеседник РИА Новости заявил, что истечения этого срока нужно дождаться, так как важно подготовить все системы и пакет управляющих воздействий.Из заметки:И только после выполнения всех этих процедур программу будут «закладывать для перезапуска».Бортовой компьютер модуля «Звезда», работающего на орбите с 2000 года, предназначается, например, для управления ориентацией станции в пространстве, для корректировки орбиты. Также, по некоторым данным, он отвечает за системы жизнеобеспечения космонавтов.Два других бортовых компьютера российского сегмента МКС работают штатно.Для справки: на сегодняшний день на борту МКС находятся россиянин Сергей Прокопьев, американка Серина Ауньен-Чэнселор и представитель Германии Александр Герст.