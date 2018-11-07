Мединский о "Хантер Киллер": Это скучное и глупое кино, зрителей жаль

Можно только посочувствовать людям за бессмысленно потраченные два часа (на просмотр). Комментировать бездарный сценарий и глупость идеи — это не задача министерства культуры.

Накануне министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что американскому фильму «Хантер Киллер» («Охотник Убийца») выдано прокатное удостоверение в России. Ранее фильм не допускали до проката в российских кинотеатрах, так как документы не содержали отметок о сдаче копии голливудского фильма на хранение в российский Госфильмофонд.Сам Мединский заявил, что фильм Донована Марша посмотрел, назвав его «предельно глупым». В ходе своей поездки на открытие обновлённого Малахова кургана в Севастополь российский министр рассказал журналистам о своём впечатлении от «Хантер Киллер». По словам Мединского, это банальное и скучное кино.Мединский:При этом эксперты в области кинематографии отмечают, что «запоздалым» предоставлением разрешения на прокат и высказыванием министра культуры к фильму лишь подогрет «нездоровый интерес».Сюжет американского боевика, по большому счёту типичен для американских киношников и основывается на сюжете литературного произведения «Точка обстрела».В фильме американские сценаристы решили продемонстрировать, как американские военные спасают российского президента, захваченного мятежниками и заговорщиками во главе с министром обороны. Кличут российского президента в американском фильме Николаем Закариным, а министра обороны - Дмитрием Дуровым. Сюжет разворачивается в городе Полярный. Американские морпехи вызволяют «президента Закарина» с помощью батискафа. При этом российский флот атакует американскую подводную лодку, которая «не стреляет в ответ, так как американский офицер пообещал командиру российской подлодки Андропову не убивать российских моряков».В итоге сообщается, что американский и российский офицеры-подводники «после освобождения президента России из заточения в Полярном» спасли мир от ядерной войны.Главная мысль этого "кино": американцы не стреляют по русским, хотя русские стреляют по американцам. Сложно что-то прокомментировать. О том, что фильм традиционно для США изобилует ляпами, говорить не приходится.Самое интересное заключается в том, что фильм запрещён к показу на Украине, так как «в фильме демонстрируется мощь российской армии».