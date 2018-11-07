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Сноуден обвинил израильские компании в создании ПО для слежки за людьми

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Впервые за достаточно долгое время бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден дал интервью. Его заявления транслировались в формате видеоконференции, которую вёл израильский журналист Дрор Глоберман. Трансляция заявлений Эдварда Сноудена, находящегося в России, велась для участников мероприятия, организованного консалтинговой фирмой Оренштейна и Хошена.

Сноуден обвинил израильские компании в создании ПО для слежки за людьми



Заявления Сноудена стали настоящим громом среди ясного неба для собравшихся на конференции. По словам бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ, раскрывшего факты тотальной слежки со стороны американских и британских спецслужб, к этой слежке прямое отношение имеют и израильские компьютерные компании. По словам Сноудена, компания NSO из Герцлии разработала программное обеспечение, которое в итоге было использовано для организации слежки за саудовским журналистом Джамалем Хашогги. Напомним, что Хашогги был зверски убит в саудовском консульстве в Стамбуле.

Сноуден отметил, что сложно представить, сколько подобных операций по слежке за людьми осуществляется ежедневно.

Проживающий на территории РФ Эдвард Сноуден, обращаясь к участникам израильского мероприятия, отметил, что их, вероятно, такая ситуация мало беспокоит, так как они привыкли своим компаниям доверять.

Сноуден:
Но разработки этих компаний попадают к спецслужбам Израиля. Подумайте сами, кто ещё будет пользоваться такими программами, причём программами не только этой компании.


По словам бывшего сотрудника спецслужб США, у Израиля богатые технические возможности в области компьютерных технологий, но в последнее время программисты в этой стране скатились к тому, что главной своей целью ставят не защиту персональных данных пользователей, а, наоборот, возможность получения информации персонального характера.
Использованы фотографии:
Википедия
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