Сноуден обвинил израильские компании в создании ПО для слежки за людьми

Но разработки этих компаний попадают к спецслужбам Израиля. Подумайте сами, кто ещё будет пользоваться такими программами, причём программами не только этой компании.

Впервые за достаточно долгое время бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден дал интервью. Его заявления транслировались в формате видеоконференции, которую вёл израильский журналист Дрор Глоберман. Трансляция заявлений Эдварда Сноудена, находящегося в России, велась для участников мероприятия, организованного консалтинговой фирмой Оренштейна и Хошена.Заявления Сноудена стали настоящим громом среди ясного неба для собравшихся на конференции. По словам бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ, раскрывшего факты тотальной слежки со стороны американских и британских спецслужб, к этой слежке прямое отношение имеют и израильские компьютерные компании. По словам Сноудена, компания NSO из Герцлии разработала программное обеспечение, которое в итоге было использовано для организации слежки за саудовским журналистом Джамалем Хашогги. Напомним, что Хашогги был зверски убит в саудовском консульстве в Стамбуле.Сноуден отметил, что сложно представить, сколько подобных операций по слежке за людьми осуществляется ежедневно.Проживающий на территории РФ Эдвард Сноуден, обращаясь к участникам израильского мероприятия, отметил, что их, вероятно, такая ситуация мало беспокоит, так как они привыкли своим компаниям доверять.Сноуден:По словам бывшего сотрудника спецслужб США, у Израиля богатые технические возможности в области компьютерных технологий, но в последнее время программисты в этой стране скатились к тому, что главной своей целью ставят не защиту персональных данных пользователей, а, наоборот, возможность получения информации персонального характера.