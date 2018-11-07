СМИ: Встреча Путина и Нетаньяху в Париже отменена по инициативе Кремля

В СМИ появились заявления о том, что ранее запланированных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже не будет. Несколько дней назад в прессе Израиля появились материалы, в которых говорилось, что договорённости о встрече двух лидеров достигнуты. Причём сообщалось, что переговоры по теме встречи Путина и Нетаньяху провели глава российского Совбеза Николай Патрушев и его израильский коллега Меир Бен-Шабат.Журналист ТК «Кан-11» Гили Коэн теперь сообщила, что ранее намеченная на 11 ноября встреча в Париже не состоится. Причём с инициативой об отмене этой встречи выступила, как заявлено, Москва.По мнению Коэн, Россия отменила встречу в связи с тем, что израильская военная авиация вновь нанесла удары по территории Сирии – после поставок в эту страну зенитных ракетных комплексов С-300.На самом деле, вряд ли здесь нужно искать конспирологические причины. Дело в том, что президент Франции Эммануэль Макрон накануне обращался к президентам России и США с просьбой о том, чтобы Владимир Путин и Дональд Трамп отказались от проведения полномасштабных переговоров в Париже 11 ноября. По словам Макрона, переговоры могут «понизить значимость непосредственно самих парижских мероприятий, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны». Пользуясь логикой Макрона, переговоры Путина и Нетаньяху также могли бы «снизить значимость» организуемого им (президентом Франции) мероприятия.В израильских СМИ заявлено, что сегодня (7 ноября) премьер-министр страны примет окончательное решение по поводу того, стоит ли ему лететь в Париж или нет.