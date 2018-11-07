Сатановский: Ближний Восток превращён в центр столкновения интересов
Интенсивная подготовка американскими военными в Сирии вооружённых подразделений из числа местного населения, подготовка «Белыми касками» новых провокаций с химическим оружием, непрекращающееся оснащение ИГИЛ (организация запрещена в России) современной техникой и вооружением, - всё это говорит о негативной ситуации на Ближнем Востоке. Вина же за такую опасную ситуацию, которая сложилась в этом регионе, полностью лежит на американских генералах, которые сделали Ближний Восток центром столкновения сторон.
Кроме того, есть все основания полагать, и об этом ранее написало издание National Interest, что следующей страной, которая станет жертвой террористов ИГИЛ, окажется королевство Иордания. Для этого есть определённые предпосылки. Так, иорданцы занимают третье место по численности в рядах ИГИЛ, а недавно в Иордании убили ключевого игрока в борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории королевства.
Разобраться во всём этом попытаются в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» её ведущий и известный политолог, Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Кроме того, есть все основания полагать, и об этом ранее написало издание National Interest, что следующей страной, которая станет жертвой террористов ИГИЛ, окажется королевство Иордания. Для этого есть определённые предпосылки. Так, иорданцы занимают третье место по численности в рядах ИГИЛ, а недавно в Иордании убили ключевого игрока в борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории королевства.
Разобраться во всём этом попытаются в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» её ведущий и известный политолог, Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.