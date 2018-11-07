США: Россия не соблюдает закон о химоружии
Американская администрация установила, что Россия не соблюдает американский закон о химоружии, поэтому нужны дополнительные антироссийские санкции, передает РИА Новости заявление главы международного комитета нижней палаты Конгресса США Эда Ройса.
Ранее в Госдепе сообщили, что к 6 ноября должны направить в Конгресс заключение, соблюдает ли Москва положения американского закона о нераспространении химоружии (CBW). Вашингтон потребовал от правительства РФ представить к указанному сроку официальное заверение в отсутствии планов использовать боевые отравляющие вещества и дать возможность группе международных экспертов провести инспекцию своих химических объектов. В противном случае администрация США введет вторую часть санкций, связанных с делом Скрипалей, пообещали в Госдепе.
По словам Ройса, администрация объявила, что российская сторона «не соблюла требования закона».
Но никого не должно удивлять, что президент Путин отказался «зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения», отметил конгрессмен.
При этом выразил удивление в связи с тем, что у администрации до сих пор нет конкретного плана действий по второму раунду обязательных (требуемых законом) санкций.
Учитывая, что Москва в последние годы участвовала в нескольких дерзких отравлениях, белому дому надо действовать быстро и решительно – промедление может привести «только к большей агрессии России», заключил Ройс.
В свою очередь представитель Госдепа Хезер Науэрт подтвердила готовность ведомства действовать в соответствии с положениями закона, требующими введения дополнительных санкций.
Новые антироссийские санкции должны быть введены после консультаций руководства Госдепа с конгрессменами.
Ранее в Госдепе сообщили, что к 6 ноября должны направить в Конгресс заключение, соблюдает ли Москва положения американского закона о нераспространении химоружии (CBW). Вашингтон потребовал от правительства РФ представить к указанному сроку официальное заверение в отсутствии планов использовать боевые отравляющие вещества и дать возможность группе международных экспертов провести инспекцию своих химических объектов. В противном случае администрация США введет вторую часть санкций, связанных с делом Скрипалей, пообещали в Госдепе.
По словам Ройса, администрация объявила, что российская сторона «не соблюла требования закона».
Но никого не должно удивлять, что президент Путин отказался «зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения», отметил конгрессмен.
При этом выразил удивление в связи с тем, что у администрации до сих пор нет конкретного плана действий по второму раунду обязательных (требуемых законом) санкций.
Учитывая, что Москва в последние годы участвовала в нескольких дерзких отравлениях, белому дому надо действовать быстро и решительно – промедление может привести «только к большей агрессии России», заключил Ройс.
В свою очередь представитель Госдепа Хезер Науэрт подтвердила готовность ведомства действовать в соответствии с положениями закона, требующими введения дополнительных санкций.
Новые антироссийские санкции должны быть введены после консультаций руководства Госдепа с конгрессменами.
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