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США: Россия не соблюдает закон о химоружии

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Американская администрация установила, что Россия не соблюдает американский закон о химоружии, поэтому нужны дополнительные антироссийские санкции, передает РИА Новости заявление главы международного комитета нижней палаты Конгресса США Эда Ройса.




Ранее в Госдепе сообщили, что к 6 ноября должны направить в Конгресс заключение, соблюдает ли Москва положения американского закона о нераспространении химоружии (CBW). Вашингтон потребовал от правительства РФ представить к указанному сроку официальное заверение в отсутствии планов использовать боевые отравляющие вещества и дать возможность группе международных экспертов провести инспекцию своих химических объектов. В противном случае администрация США введет вторую часть санкций, связанных с делом Скрипалей, пообещали в Госдепе.

По словам Ройса, администрация объявила, что российская сторона «не соблюла требования закона».

Но никого не должно удивлять, что президент Путин отказался «зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения», отметил конгрессмен.

При этом выразил удивление в связи с тем, что у администрации до сих пор нет конкретного плана действий по второму раунду обязательных (требуемых законом) санкций.

Учитывая, что Москва в последние годы участвовала в нескольких дерзких отравлениях, белому дому надо действовать быстро и решительно – промедление может привести «только к большей агрессии России», заключил Ройс.

В свою очередь представитель Госдепа Хезер Науэрт подтвердила готовность ведомства действовать в соответствии с положениями закона, требующими введения дополнительных санкций.

Новые антироссийские санкции должны быть введены после консультаций руководства Госдепа с конгрессменами.
Использованы фотографии:
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