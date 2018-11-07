Комментарий ФСИН по поводу крабов и шашлыка в колонии строгого режима

Когда ведутся рассуждения о неотвратимости наказания и о том, что оно должно быть соразмерным совершённому преступному деянию, теперь можно говорить ещё и о «наглядном примере». Вполне возможно, что речь идёт о единичном случае в исправительной системе, но уж слишком этот случай резонансный.Скандал разгорелся вокруг фотографий из колонии строго режима, где запечатлён осужденный по так называемому кущёвскому делу Вячеслав Цеповяз. Суд приговорил его к 20 годам «строгача» по обвинению в совершении массового убийства в станице Кущёвская. Цеповяз, как установило следствие, входил в преступную группировку Сергея Цапка, которая и совершила серию резонансных преступлений в Краснодарском крае.В сети появились фото Цеповяза, на которых тот позирует в тюремной робе за накрытым совсем не по-лагерному столом. На столе Цеповяза – крабы и икра. На другом фото он жарит шашлык.Ранее появлялись фото Цеповяза из колонии, где тот "в камере" восседает на мягком диване в «тёплой и душевной компании». Эти фото и привлекли к себе внимание не только общественности, но и представителей власти, которая несколько усомнилась, что в колонии строгого режима предусмотрены такие блага «по уставу».Пресс-служба Управления ФСИН по Амурской области прокомментировала фото с Цеповязом. Заявлено, что фото подлинные, и добавлено, что они «не сегодняшние, а от 2015 года». А что это меняет? Администрация исправительного учреждения не была в курсе того, что происходит на вверенной ей территории? Есть ли гарантии того, что в колониях для совершивших тяжкие преступления ничего подобного нет сегодня?В пресс-службе заявлено, что материалы о нарушениях правил содержания заключённого переданы в следственные органы.